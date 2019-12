Gene spectaculoase – de la A la Z

Dacă ar trebui să aleg un singur produs de make-up pe care să îl folosesc toată viața, acesta ar fi, fără să stau prea mult pe gânduri, o mascara. Pot renunța fără probleme la fondul de ten (mai ales pe timpul verii), la ruj sau la fardul pentru sprâncene. Asta fiindcă nici unul dintre ele nu reușește să aibă o putere de transformare la fel de mare. Nu ai nevoie de mai mult de un strat de mascara pentru a-ți accentua privirea, a crea un efect de mărire a ochilor și pentru a da întregului chip mai multă luminozitate.

Cum nu am fost înzestrată de la natură cu gene lungi, dese sau de un negru intens, am încercat zeci de mascara care promiteau că voi avea „o privire irezistibilă”. Cum de la așteptări la realitate e însă cale lungă, mă alegeam doar cu niște gene lipite și mult prea încărcate. Foarte atractiv, nu-i așa? Dacă și ție își sună cunoscut scenariul și nu vrei să mai ai parte de experiențe asemănătoare, ți-am pregătit câteva trucuri învățate de la make-up artiști și câteva recomandări de produse, în funcție de nevoile pe care le au genele tale.

În primul rând, înainte de a aplica mascara, e musai să folosești un ondulator de gene, dacă vrei să fie mai curbate. Apoi, dacă îți dorești un efect sporit de alungire, aplică un primer. Nu îl lăsa să se usuce în totalitate și începe să îmbraci genele în mascara. Însă care este modalitatea corectă de a aplica mascara? Fiindcă aceasta poate schimba complet rezultatul final. Începe de la bază și realizează mișcări de zig-zag până la vârfuri. Dacă vrei să aplici mai multe straturi, așteaptă câteva secunde înainte de a folosi din nou mascara.

Dacă genele tale sunt lipsite de volum, îți recomand Le Volume de la Chanel, Diorshow Iconic, Luxe de la Avon sau Mascara Volume Disturbia de la Givenchy. Pentru alungire, optează pentru Lash Sensational de la Maybelline New York, You better work! de la Essence sau Lenghtening&Defining Mascara de la e.l.f.. Încearcă Hypnose de la Lancôme pentru un aspect dramatic, iar dacă vrei gene de un negru intens, atunci folosește Sumptuos Extreme de la Estée Lauder. Damn Girl de la Too Faced și Wonder Perfect Mascara 4D de la Clarins sunt potrivite dacă vrei un machiaj al ochilor spectaculos și care să reziste. Și, nu în ultimul rând, pentru cele care caută cea mai bună variantă de mascara waterproof, poți conta oricând pe Very Different Unlimited de la LOréal Paris.

Citește și:

Cele mai bune trucuri de frumusețe pentru tenul sensibil

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro