Cele mai bune trucuri de frumusețe pentru tenul sensibil

Asta fiindcă am un ten sensibil, cu o “personalitate puternică”, care ține morțiș să îmi arate ori de câte ori ceva nu e pe placul său, fie că e vorba de un ingredient nou, de un beauty blender sau de o pensulă din păr sintetic. Însă, de-a lungul timpului, am învățat de la specialiștii în frumusețe câteva trucuri cu ajutorul cărora am reușit să țin în frâu tendințele tenului meu de a se irita ușor. Dacă și tu te confrunți cu un ten sensibil, atunci încearcă să incluzi în rutina ta de îngrijire următorii pași:

Pregătește-ți tenul înainte de a aplica machiajul

Dacă ai tenul sensibil, este esențial să îți hidratezi pielea în profunzime. Așa că, înainte de a aplica machiajul, trebuie să adopți o rutină strictă de îngrijire a pielii. Toți specialiștii în frumusețe subliniază că, deși ai îndepărtat machiajul înainte de culcare, tot trebuie să îți demachiezi tenul și dimineața. Apoi, curăță-l cu ajutorul unui gel, însă alege un produs blând, care nu îți va usca pielea și mai mult. De asemenea, tot aceștia sugerează și folosirea unei ape termale, care va hidrata și calma pielea sensibilă sau iritată. Așteaptă 15 minute, iar apoi folosește o cremă hidratantă, pe care să o aplici cu mișcări circulare.

Citește ingredientele produselor

Faptul că un produs este etichetat ca fiind unul 100% natural, nu înseamnă că nu mai trebuie să citești lista ingredientelor sau că este potrivit pentru tenul sensibil. Dacă în compoziția acestuia se află conservanți sau parfum, atunci cu siguranță nu va face decât să îți creeze și mai multe probleme. Medicii dermatologi te sfătuiesc să te orientezi către formule solide sau compacte de fond de ten, pudră sau anticearcăn, fiindcă acestea sunt mai ușor de fabricat fără a fi utilizat un număr mare de conservanți.

Citește data de expirare

Pe lângă lista de ingrediente, un alt aspect de care trebuie să ții mereu cont când vine vorba de produsele de îngrijire pe care le folosești este data de valabilitate. De cele mai multe ori aceasta e trecută sub forma 6M (6 luni) sau 12 M (un an). Aceasta indică perioada de timp în care poți folosi produsul începând cu data la care a fost deschis. Dacă nu ai mai făcut de mult curățenie în portfard, atunci e timpul să renunți la dermatograful căruia i-ai fost fidelă în ultimii trei ani.

Folosește BB cream

În locul unui fond de ten cu o acoperire mare, care oricum nu face altceva decât să îți dea un efect deloc natural, de mască, alege BB cream. Spre deosebire de un fond de ten, un BB cream conține mai puțini pigmenți, și de aceea nu îți va usca tenul.

Alege un beauty blender

Specialiștii în beauty spun că cea mai bună metodă de a aplica machiajul este cu ajutorul unui beauty blender. Însă, trebuie să ții cont de două aspecte extrem de importante, dacă nu vrei ca tenul sau să se confrunte cu și mai multe probleme. În primul rând asigură-te că îndepărtezi orice urmă de machiaj după fiecare utilizare, spălându-l cu gelul de curățare pe care îl folosești și pentru față. Apoi, trebuie să fii extrem de atentă la materialul din care este făcut. Dacă conține latex, acesta nu face decât să agraveze diversele probleme ale pielii, precum dermatita.

Folosește nuanțe naturale de machiaj

Dacă folosești produse de machiaj extrem de pigmentate, atunci riscurile ca tenul tău să se irite sunt mai mari. Alege farduri de ochi în nuanțe de maro sau bej și încearcă să le eviți pe cele verzi sau albastre. Același lucru este valabil și în cazul rujurilor. Rămâi la culori neutre. Fiindcă cele extrem de pigmentate, precum roșu sau mov, îți vor usca buzele excesiv.

Foto: Imaxtree

