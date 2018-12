Efectul de bumerang, era modernă a intervențiilor cosmetice

În viața oricăreia dintre noi vine o zi când știm că am îmbătrânit. Dincolo de modul în care tratăm acest proces – cu mândrie, cu tristețe, cu indiferență –, există momentul acela în care vedem în oglindă o bărbie lăsată, un contur nedefinit al feței, fire albe sau o plasă de riduri. Răspunsul în fața acestei constatări este unul foarte diferit, de la femeie la femeie, însă cele mai multe simțim un sentiment de panică, de deznădejde. Și atunci începe răzvrătirea!

Ca beauty editor, am luat contact și am consiliat femei de diferite vârste, care voiau să se transforme, să schimbe ceva; fete foarte tinere, la 20 de ani, care voiau să încerce botoxul, femei de 40+, speriate de pierderea tinereții, și doamne de 70 de ani, care căutau cele mai noi forme de tratament antiaging. Ceea ce e sigur este că această luptă și îndârjire de a ne ascunde vârsta trebuie să fie una demnă, pentru că scopul nu scuză mijloacele.

Internetul este o capcană, pentru că fiecare îmbătrânim diferit și avem nevoie de tratamente personalizate – nu mai trăim în anii 80, când operațiile estetice sau botoxul erau singurele soluții, cu același rezultat sinistru, de chip paralizat. Acum, putem evita compromisurile și efectul de bumerang pe care îl au intervențiile invazive, datorită progresului tehnologic, care ne permite să recurgem la proceduri cosmetice non-invazive (care nu necesită incizii, recuperare, răni etc.) sau minim invazive, cum ar fi injecțiile cu diferite substanțe, unele naturale (mezoterapia folosește vitamine, minerale, aminoacizi, extracte vegetale naturale), altele sintetice (toxina botulinică).

Am mai spus, dar merită repetat faptul că pielea nu are vârsta indicată de propriul buletin, ci are propria identitate biologică: putem avea 40 de ani și să arătăm de 20 sau invers, în funcție de gene, stil de viață sau, pur și simplu, de cât de norocoase suntem. Una dintre cele mai frumoase (dar și cele mai operate) femei din lume, Jane Fonda, spune acum, la 80 de ani, că vârsta este mai puțin cronologică, ci mai mult o chestiune de atitudine. Actrița a declarat recent pentru People TV că regretă multe operații estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. „Mi-aș fi dorit să fiu mai curajoasă, dar sunt ceea ce sunt.”

Fiecare face și trebuie să facă ceea ce simte pentru a se simți bine în propria piele, însă motivul oricărei intervenții estetice care sfidează natura trebuie să fie personal, nu social; nu trebuie să îți corectezi ridurile ca să nu observe lumea că îmbătrânești, nu e nevoie să îți pui nici o substanță în buze, pentru ca bărbații să te considere mai sexy, și așa mai departe. Modul în care pielea îmbătrânește diferă de la o persoană la alta; tocmai din acest motiv, nu este o idee strălucită să pui în aplicare același „tratament-minune” de care ai auzit în birou, de la o colegă sau de la o prietenă, sau despre care ai citit online.

De exemplu, o piele mixtă sau grasă îmbătrânește mai lent, în timp ce o piele uscată se păstrează netedă până la un moment dat, când brusc începe să se rideze. Un alt factor de care trebuie ținut cont înainte de orice intervenție este gradul de reacție al pielii tale, nivelul de sensibilitate, circulația sângelui. Cu riscul de a vă spune un clișeu, prevenția schimbă mult lucrurile în procesul de îmbătrânire a pielii, iar asta înseamnă nu doar o rutină de îngrijire constantă, dar și o alimentație echilibrată și fără excese; alcoolul inflamează, fumatul e toxic, zahărul distruge firele de colagen, carnea roșie crește stresul oxidativ, deshidratarea usucă celulele pielii.

Cum spuneam, procedurile cosmeticii moderne oferă soluții foarte diferite, atât de prevenție, cât și de tratare, de la tratamentele non-invazive, la cele minim invazive: prevenția se referă la o disciplină zilnică de curățare și hidratare, plus câte o vizită la specialiștii din saloane, pentru câte un tratament antiaging, în timp ce tratamentele efectuate pe un ten matur, cu scopul de a-l regenera, se fac doar prin intervenția unui doctor dermatolog, care știe cum să adopte și personalizeze o intervenție non-invazivă sau minim invazivă. Pentru prevenție, îți recomand Lift Summum Guinot, care accelerează procesul de regenerare cutanată printro serie de etape, culminând cu masca cu efect de lifting, care are la bază complexul biotehnologic dynalift (disponibil în centrele Silhouette). O altă soluție este Babor Reversive, tratament manual care dă înapoi ceasul îmbătrânirii tenului, datorită ingredientelor active principale, precum telovitinul, care protejează telomerii împotriva distrugerii premature, ajutând astfel la menținerea pre lungită a ciclului vieții celulare, ingredient ce a luat premiul Nobel. Una dintre cele mai noi proceduri non-invazive este Ultraformer III, un lifting nechirurgical, care folosește ultrasunete focalizate de intensitate ridicată, adresată unei categorii de vârstă între 40 și 50 de ani. Nu doare, însă poate crea un disconfort la nivelul epidermei, în funcție de sensibilitatea pielii (îl poți încerca la Cronos Med, dr. Constantin Stan). Laserul Clear Lift by Alma Lasers este o altă metodă non-invazivă, care trimite energie și lumină în piele, fără pic de durere sau timp de recuperare, vizând nu doar ridurile, dar și calitatea pielii sau petele (este disponibil la Centrul Medical Prof. Dr. Ioan Nedelcu).

Din categoria procedurilor minim invazive, cu rezultate uimitoare este terapia cu plasmă proprie (Platelet Rich Plasma). Folosind propriile resurse de regenerare, tratamentul presupune recoltarea și concentrarea factorilor de creștere din propriul sânge și reinjectarea, după procesare, în țesutul cutanat, stimulând astfel procesele de reparare celulară, sinteza de neocolagen pe termen lung sau chiar creșterea firelor de păr (testată la dr. Clinica Dr. Oana Spânu – Dermatologie.Laser.Dermatoestetică). Există multe variante noi de tratament, performante, nedureroase și rapide, care ocolesc intervențiile chirurgicale, indiferent ce vrei să repari: un ten ridat prematur, aspectul neuniform al pielii, laxitate sau îmbătrânirea spontană a feței. Informează-te înainte de a decide și fii sigură că nu te agăți, în disperare de cauză, de orice promisiune a vreunui specialist închipuit! Încă un indiciu: trebuie să îți placă cum arată doctorul pe mâna căruia te dai – dacă ți se pare schimbat de intervenții estetice, este un indiciu că nu se ferește de excese și poate nu este ce îți trebuie!

Expert tip: Dr. OANA SPÂNU, medic primar dermatology

Ne aflăm, în prezent, spre sfârșitul unei ere în care încă mai sunt la modă volumele faciale exagerate, chipurile lipsite de expresivitate și fețele cu aspectul acela overdone. Nu generalizez, dar adevărul este că, în special femeile foarte tinere, care urmăresc tot ce este în trend, cereau astfel de rezultate deloc transparente, foarte vizibile, și, culmea, tocmai ele nu aveau nevoie. Consider că rolul medicului, în această ecuație, este primordial psihologic și abia apoi urmează calitatea execuției tratamentului. Toate ne dorim să rămânem tinere, dar nu cu prețul pierderii naturaleții. Și în ziua de azi avem și mijloace la dispoziție. Descopăr lucruri noi la fiecare congres internațional de estetică la care particip și pot să spun că cele mai noi proceduri cosmetice ajung repede în România. Mă refer aici la tratamente de ultimă generație, combinate, de tip laser, injectabile, dermatocosmetice, care oferă rezultate remarcabile în regenerarea pielii, cu un aspect natural și fără riscuri majore, cum se practica înainte. Tratamentele medicale non și minim invazive se adresează feței, gâtului, mâinilor, dar și altor zone ale corpului și au ca scop final stimularea producției de colagen și elastină, pentru a genera femitate și un aspect neted al pielii, fără riduri, pliuri și culoare neuniformă. Ceea ce trebuie să știe orice femeie, când apelează la un astfel de tratament, este că trebuie să respecte cu strictețe indicațiile medicului, să se informeze asupra tipului de tratament și calității produselor utilizate, asupra competențelor de specialitate ale medicului care îi efectuează procedura.

Produsele actuale de refacere a volumelor faciale, ca acidul hialuronic, sunt extrem de elastice, ușor modelabile, cu o capacitate foarte redusă de a genera reacții alergice și fibroze ulterioare (noduli, deformări), toxina botulinică nu mai blochează mimica, pentru că se poate adapta, în doze mici, particularităților fiecărei fețe (vorbim despre baby botox), laserele non și minim invazive fac minuni în textura și fermitatea pielii, iar blefaroplastia chirurgicală s-a transformat într-o intervenție minim invazivă, prin vaporizarea pielii în exces cu plasmă lichidă. Vasele sangvine inestetice se pot trata acum cu lasere care nu lasă urme, petele pigmentare rezultate după soare sau sarcină se pot șterge într-o singură ședință.

