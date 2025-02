După o colaborare de peste 20 de ani cu casa Dior, Charlize Theron a fost desemnată noua ambasadoare Dior Capture, gama iconică de îngrijire a pielii, reinventată în acest an. Alegerea a fost una cât se poate de firească, dat fiind faptul că actrița reflectă perfect valorile colecției: putere, feminitate și frumusețe atemporală.

Născută în Benoni, Africa de Sud, Charlize Theron a început să viseze la o carieră artistică încă din copilărie. Inițial, baletul a fost prima sa mare iubire, însă o accidentare la genunchi i-a schimbat destinul, îndrumând-o către o nouă pasiune – actoria. Susținută de mama sa, a părăsit Africa de Sud și s-a stabilit în Los Angeles, unde cariera ei a început să prindă contur. Reputația sa a fost consolidată în 2003, când a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din Monster. De atunci, Charlize Theron a jucat în filme de renume, precum Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde și Fast & Furious 10.

Însă Charlize Theron nu este doar o actriță de talie mondială, ci și un lider al schimbării sociale. A primit titlul de „Mesager al Păcii al Națiunilor Unite” datorită implicării sale în prevenirea HIV/SIDA și în combaterea violenței asupra femeilor. În 2007, a fondat Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), o organizație dedicată sprijinirii sănătății și siguranței tinerelor din sudul Africii. În plus, Casa Dior i-a oferit sprijin în această cauză încă din 2020, prin inițiativa „Chin Up – Dior stands with women.”

Noua colaborare cu Dior Capture este alegerea perfectă pentru Charlize Theron, având în vedere legătura strânsă pe care o are cu brand-ul și cu filosofia sa despre frumusețea fără vârstă. Gama Dior Capture nu este doar o rutină de îngrijire, ci un simbol al inovației. Așa cum Charlize a reușit să devină o figură iconică în cinematografie, cu o carieră ce reflectă putere, autenticitate și eleganță, gama Dior Capture continuă această poveste, promițând o frumusețe care rămâne relevantă dincolo de spațiu sau timp.

Reverse aging

Dior continuă să revoluționeze conceptul de frumusețe cu o inovație remarcabilă în îngrijirea pielii, care promite să schimbe complet felul în care percepem semnele îmbătrânirii. Noul sistem „reverse aging” creat de Dior, bazat pe cercetări îndelungate, schimbă regulile jocului: inversează semnele vizibile ale îmbătrânirii, lăsând pielea mai tânără și revitalizată.

Cum reușește acest lucru? Totul a pornit de la o descoperire uimitoare despre respirația celulară – un proces vital pentru regenerarea pielii. Studiile realizate în colaborare cu instituții de renume, precum Stanford Medicine, au demonstrat că prin optimizarea livrării oxigenului la nivel celular, pielea poate fi revitalizată și semnele îmbătrânirii inversate. Cu tehnologia Ox-C Treatment, Dior aduce o îngrijire mult mai rapidă și vizibilă.

Tehnologia Ox-C Treatment

Dior Science, în parteneriat cu LVMH, a obținut peste 300 de patente și a publicat mai mult de 700 de lucrări științifice, consolidându-și astfel reputația de lider în domeniu. După 5 ani de studii, Dior a descoperit, în colaborare cu renumitul institut CiRA, că respirația celulară scade cu 40% între vârstele de 25 și 90 de ani, iar acest lucru încetinește regenerarea și funcționarea celulelor. Această descoperire esențială a dus la crearea tehnologiei Ox-C Treatment, care stimulează transportul oxigenului la nivel celular, oferind pielii o fermitate mult mai mare.

Luna aceasta, Dior a lansat cele mai noi produse din gama Capture, serumul și crema ce integrează tehnologia Ox-C Treatment. Iar rezultatele pe care le oferă acest duo sunt uimitoare: pielea devine de patru ori mai fermă și de două ori mai netedă în doar șapte zile, conform studiilor clinice efectuate de dermatologi.

Pentru a înțelege mai bine modul în care această tehnologie acționează asupra celulelor bazale, Dior Science a colaborat cu profesorul Vittorio Sebastiano. Prin ajustarea nivelului de oxigen, extragerea ARN-ului celular și realizarea unei analize genomice, Sebastiano a demonstrat, în laboratoarele sale de la Stanford, că booster-ul de oxigen dezvoltat de Dior Science stimulează revitalizarea keratinocitelor, principalele celule din epidermă, care au un rol esențial în protecția și regenerarea acesteia.

„Am dovedit că acest transportor de oxigen poate activa celulele bazale ale pielii, esențiale pentru revitalizarea acesteia”, explică profesorul Sebastiano, specialist în celule stem la Stanford Medicine.

Dior redefinește frumusețea prin inovație, oferind nu doar produse, ci soluții revoluționare pentru o piele mai tânără și mai sănătoasă. Cu fiecare descoperire, brand-ul nu doar că schimbă regulile jocului, ci deschide noi orizonturi pentru îngrijirea pielii. Viitorul frumuseții începe acum, cu gama Dior Capture!

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro