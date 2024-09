Rihanna, noua imagine J’adore Dior. Descoperă în exclusivitate inspirația din spatele acestei colaborări iconice

Pentru a da viață parfumului J’adore, e nevoie de o femeie cu adevărat specială, care nu se teme să sfideze convențiile și restricțiile societății. E nevoie de o femeie puternică, autentică care inspiră prin curajul său și strălucește în orice context. Și cine ar putea întruchipa aceste calități mai bine decât Rihanna? După ce în 2015 artista originară din Barbados a fost desemnată prima ambasadoare de culoare a casei Dior, anul acesta colaborarea lor evoluează într-un mod inedit, redefinind povestea unuia dintre cele mai iconice parfumuri ale tuturor timpurilor. Lansat acum 25 de ani, J’adore este una dintre cele mai reprezentative creații ale casei Dior, un simbol al luxului și al eleganței care a inspirat artiști din diverse domenii. Charlize Theron a dat viață acestei arome legendare, Jean-Jacques Annaud și Romain Gavras au realizat campanii vizuale spectaculoase, iar Maria Grazia Chiuri a creat ținute impresionante care au subliniat și mai mult strălucirea parfumului. Însă, sigur, nimic nu ar fi fost posibil fără parfumierii casei: Calice Becker, François Demachy și Francis Kurkdjian. Cei trei au adus de-a lungul unui sfert de secol propriile lor interpretări, cum ar fi J’adore Eau de Toilette, J’adore Eau de Parfum Infinissime și cea mai recentă creație, LOr de J’adore – o versiune intensă în care iasomia, trandafirul, ylang ylang-ul și florile de portocal se împletesc într-un buchet senzual.

În 2024, Rihanna se alătură acestui grup prestigios, devenind noua imagine J’adore. „Casa Dior a reprezentat întotdeauna cel mai înalt nivel de eleganţă, măiestrie şi regalitate a femeii. Este întotdeauna o onoare să fac parte din istoria brand-ului, iar acum să reprezint J’adore este o responsabilitate şi mai mare, având în vedere cât de important este acest parfum pentru Dior”, mărturisește în exclusivitate Rihanna.

Capacitatea sa de a combina cu ușurință puterea și feminitatea, precum și luxul cu autenticitatea, o transformă în alegerea perfectă pentru a duce mai departe moștenirea brand-ului. În plus, povestea dintre Rihanna și iconicul parfum a început acum mulți ani. „Am iubit întotdeauna acest parfum. Mama mea lucra într-un magazin de parfumuri şi aducea acasă mostrele când erau aproape goale. Era întotdeauna câte o sticlă de J’adore în casă”, povestește Rihanna, care adaugă și că „J’adore e un parfum unic, proaspăt şi sexy în acelaşi timp. Nici prea picant, nici prea delicat, nici prea curat. J’adore are o aură. Expresia sa e autentică. Personal, simt că are o putere imensă! Îţi poate oferi încredere în tine, poate trezi amintiri şi te poate transporta într-un alt loc. Jadore face ca femeile să simtă că pot deveni cine îşi doresc cu adevărat, adânc în interiorul lor. Este magic!”.

Campania „J’adore the Film”, regizată de Steven Klein, ne oferă șansa să pătrundem în noua lume a parfumului, văzută prin ochii artistei. Îmbrăcată într-un look negru Dior, Rihanna pășește încrezătoare în Versailles, în timp ce pe fundal se aude celebra sa melodie „Love on the Brain”.

După ce descoperă parfumul J’adore, se dezbracă treptat, lăsându-se cuprinsă de aroma sa senzuală. Filmul o prezintă apoi pe Rihanna în Sala Oglinzilor a palatului Versailles, îmbrăcată într-o rochie aurie creată de Maria Grazia Chiuri și purtând un choker din perle, amintind de celebrul colier realizat de John Galliano pentru Dior în 2007.

Steven Klein reușește să îmbine grandoarea locului cu personalitatea artistei, care întruchipează perfect esența Jadore: puternică, rafinată și feminină. „Rihanna are ceva remarcabil, care depășește frumusețea și talentul într-o manieră cu adevărat extravagantă. Aura ei este uimitoare, ca și cum ar veni dintr-o altă lume. Imaginile cu ea strălucesc și întruchipează literalmente ceva unic, ce nu a mai fost văzut până acum. Cu J’adore, ea se transformă într-o zeiță vie, o regină în regatul ei, care întruchipează pe deplin caracterul nobil al unui parfum ce vorbește femeilor din întreaga lume”, spune Klein. Regizorul, care a mai colaborat cu Rihanna în 2015 la campania „Secret Garden”, adaugă că, de data aceasta, „totul s-a concentrat pe aur și lumină. Am vrut să creez un dialog vizual între stilul clasic al secolului al XVIII-lea și frumusețea incredibil de contemporană a Rihannei. Acest film inventează un nou univers care leagă mai multe lumi și epoci, reușind să ofere o atracție universală autentică și strălucitoare”.

„Versailles este fermecător. Totul este uimitor de frumos”, adaugă Rihanna. „Îmbină atât de multă istorie şi măreţia luxului francez. Să mă pot plimba acolo dimineaţa devreme a fost un privilegiu şi o experienţă impresionantă de la început până la sfârşit. Îmi face plăcere întotdeauna să lucrez cu Steven. Chiar şi cu tot ce a realizat, el încă are o pasiune sinceră şi pură pentru arta sa. Este o bucurie să lucrezi cu artişti ca el! Şi să revenim la Versailles pentru Dior cu Steven Klein! Echipa de vis!”, afirmă Rihanna.

