Ce tendinte de machiaj s-au conturat la NYFW pentru primavara vara 2018

New York da tonul noilor tendinte de machiaj! Dupa ce am urmarit indeaproape ce s-a intamplat saptamana trecuta, in timpul Saptamanii de Moda de la New York, am notat reperele de culoare, texturile la moda si noile tehnici de aplicare. Asadar, stim ce se poarta in primavara vara 2018: texturile glossy devin esentiale, tusurile negre si contururile grafice domina machiajul ochilor, rujurile se aplica prin tehnica ombre, in nuante vizibil diferite, glitter-ul devine o textura a la rigueur, se poarta impletiturile si parul lung, la fel si parul scurt, gen pixie-look, si mai trebuie notat ca printre tendintele de machiaj ca se simte o influenta a anilor 60, atat prin modul de conturare sau cromatica pastelata a ochilor, cat si prin coafuri.

New York Fashion Week: tendinte de machiaj

O caracteristica mai noua este personalizarea machiajului. Unul dintre rolurile principale in noile tendinte de machiaj ale anului viitor il detine tusul de ochi. La Marc Jacobs, de exemplu, make-up artistul Dianel Kendal ne-a dat o lectie de creativitate, realizand un machiaj cat-eye, inspirat din anii 60, ea realizand schite personalizate de machiaj pentru pleoapele fiecarui model in parte, astfel incat machiajul sa complementeze trasaturile fiecarei fete, pe podium. Si la Fenty x Puma a existat acest concept de beauty sur misure, modele purtand machiajul creat de Rihanna si lansat pe 7 septembrie – Fenty Beauty – prin mixuri diferite de pudre si creme iluminatoare.

Un alt detaliu notabil sunt texturile glossy, in machiaj, dar si in coafuri. Noil tendinte in machiaj propun inlocuirea formulelor iluminatoare clasice, cu texturi glossy. La Tom Ford, am vazut pleoape lucioase, la fel si Victoria Bechkam, Prabal Gurung sau Chromat. In ce priveste parul, coafurile umede sau cu aspect cerat au fost ca un lei-motiv, vezi Baja Esar, Jason Wu, Prabal Gurung sau Creatures of Comfort.

Glitter-ul joaca si el un rol important in aceste noi tendinte de machiaj ale primaverii 2018. L-am vazut la Phillip Plein, dar si la Anna Sui, caz in care Pat McGrath a trasat o dara de glitter vertical, din curbura sprancenelor, in jos, spre pometi. Glitter-ul se poarta si in manichiura, de asemenea!

Daca ti-am deschis apetitul pentru noile tendinte de machiaj si concepte beauty, inspira-te din galeria noastra si vezi ce look-uri poti deja aborda!

FOTO: IMAXTREE, INSTAGRAM