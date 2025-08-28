Ce este TPO, ingredientul toxic din produsele cosmetice care va fi interzis în Uniunea Europeană din această toamnă

Uniunea Europeană interzice produsele cosmetice care conțin TPO, începând cu 1 septembrie 2025.

Homepage  / Beauty / Beauty News
  de  ELLE
Ce este TPO, ingredientul toxic din produsele cosmetice care va fi interzis în Uniunea Europeană din această toamnă

Începând cu 1 septembrie 2025, Uniunea Europeană interzice folosirea produselor cosmetice care conțin TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), un fotoinițiator utilizat la uscarea ojei semipermanente și a gelurilor pentru unghii sub lumină UV sau LED.

Această substanță, întâlnită frecvent în produsele destinate manichiurii, poate reprezenta un risc pentru sănătate atunci când este folosită în mod repetat sau în concentrații ridicate. Mai mult, TPO a fost recent clasificat drept substanță toxică pentru reproducere, ceea ce înseamnă că poate afecta fertilitatea și dezvoltarea umană. În urma acestei reclasificări, ingredientul a fost inclus pe lista substanțelor interzise în cosmeticele comercializate pe piața europeană.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, se aliniază acestor reguli prin intermediul instituțiilor responsabile. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a precizat că are rolul de a supraveghea piața și de a sancționa produsele neconforme, în timp ce Ministerul Sănătății rămâne responsabil pentru aspectele ce țin de siguranța medicală și de reglementările conexe.

Recomandarea principală pentru consumatori este să verifice cu atenție etichetele produselor, în special atunci când vine vorba despre geluri și lacuri pentru unghii. De asemenea, specialiștii recomandă păstrarea bonului fiscal sau a dovezii achiziției, astfel încât eventualele nereguli să poată fi raportate cu ușurință către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Decizia, anunțată în luna mai, a oferit producătorilor doar o perioadă scurtă pentru a înlocui TPO cu ingrediente mai sigure. Există însă deja pe piață alte tipuri de fotoinițatori care pot îndeplini aceeași funcție în procesul de polimerizare a produselor pentru unghii, fără a prezenta aceleași riscuri pentru sănătate.

Alte substanțe toxice utilizate în industria frumuseții

Potrivit Environmental Working Group, o femeie folosește în medie, pe zi, cel puțin 12 produse cosmetice și de îngrijire. Așa cum arată un studiu realizat de Biosen, acest lucru înseamnă că majoritatea femeilor sunt expuse la peste 515 chimicale sintetice. Chiar dacă sunt aplicate doar pe piele, asta nu înseamnă și că rămân acolo. Sunt absorbite în sânge, iar asta poate determina probleme serioase de sănătate.

Unul dintre cele mai cunoscute astfel de cazuri a fost cel legat de pudra de talc comercializată de Johnson & Johnson. Peste 20.000 de femei au raportat că au dezvoltat cancer ovarian după ce au folosit ani la rând pudra de talc a brand-ului american. Un document din 1957 a arătat că produsul era contaminat cu azbest, un mineral cancerigen. Potrivit datelor obținute de avocatul Allen Smith, cel care le-a reprezentat în instanță pe o parte dintre femei în procesul cu Johnson & Johnson, gigantul farmaceutic ar fi știut încă din anii 60 că talcul conține substanțe toxice și încerca la momentul respectiv să găsească o alternativă mai puțină nocivă.

Același azbest a fost găsit în 2019 de FDA și în pudra pentru bebeluși produsă de Johnson & Johnson. Un an mai târziu, compania a retras de pe piața din SUA și din Canada produsul, însă nu fiindcă ar fi recunoscut că substanța folosită este nocivă, ci motivând că obiceiurile consumatorilor s-au schimbat din cauza informațiilor false care circulă cu privire la siguranța produsului. Chiar și după ce instanța a decis că Johnson & Johnson trebuie să plătească daune în valoare de 2.23 miliarde de dolari femeilor care au susținut că au dezvoltat cancer ovarian din cauza pudrei de talc, compania a continuat să afirme că produsul este sigur și că nu conține azbest.

Dar problema ingredientelor toxice folosite în industria de beauty este mult mai complexă de atât și, din păcate, nu se rezumă la un singur produs.

Ftalații, de exemplu, sunt substanțe chimice care se găsesc în majoritatea produselor, de la pungi, alimente, șampoane, cabluri până la creme. Aceștia sunt folosiți în industria plasticului pe post de solvenți și fixatori. Se găsesc adesea în compoziția lacurilor de unghii, fiindcă împiedică crăparea acestora, dar și în parfumuri, pentru că ajută aroma să reziste mai mult timp. Chiar dacă sunt folosiți la scară largă, există dovezi științifice care îi clasifică drept perturbatori endocrini, ceea ce înseamnă că afectează sistemul reproducător, că pot determina malformații congenitale ale fătului sau avortul spontan, dar și că măresc șansele dezvoltării cancerului de sân sau testicular.

BHA (butylated hydroxyanisole) și BHT (butylated hydroxytoluene) sunt alte substanțe chimice folosite atât în industria alimentară, cât și în cea de frumusețe pentru a prelungi termenul de valabilitate a produselor. Cel mai adesea se găsesc în rujuri sau creme hidratante. Pe lângă faptul că pot determina alergii, în urma studiilor pe animale, US Department of Health and Human Services a clasificat BHA-ul drept un posibil cancerigen uman. Deși BHT este considerat mai puțin periculos, expunerea îndelungată la acesta poate cauza afecțiuni la nivelul rinichilor, plămânilor sau poate afecta glanda tiroidă și procesul de coagulare a sângelui.

International Agency for Research on Cancer a inclus formaldehida la categoria substanțelor cancerigene. Cu toate astea, este des folosită în șampoane, geluri de duș și de păr, săpunuri lichide, lacuri de unghii sau produse de îndreptare a părului. Chiar dacă numele său nu apare pe lista ingredientelor unui produs, asta nu înseamnă și că nu se poate regăsi în compoziția acestuia sub o formă sau alta. Există o gamă largă de conservanți care eliberează formaldehidă și care, la rândul lor, pot avea aceleași efecte negative dacă sunt utilizate pe o perioadă lungă de timp.

În urmă cu 30 de ani, triclosanul a început să fie adăugat în majoritatea produselor de curățenie, dar și de îngrijire personală cum sunt pastele de dinți, săpunurile, gelurile de duș sau deodorantele. Asta s-a datorat în primul rând proprietăților antibacteriene și antifungice. Însă, în ultimii ani, studiile au arătat că acest compus chimic crește rezistența bacteriilor la diverse antibiotice. Cercetătorii afirmă că rezistența la antibiotice este o problemă globală și estimează că până în 2050 va provoca un deces la fiecare 3 secunde. În plus, FDA a anunțat că anumite studii pe animale au arătat că expunerea la doze mari de triclosan provoacă dezechilibre la nivelul sistemul endocrin. De asemenea, poate determina iritații ale pielii și alergii, mai ales în rândul copiiilor. FDA a interzis în 2016 folosirea triclosanului în săpunuri sau dezinfectante, afirmând nu numai că nu este sigur și că afectează sănătatea oamenilor, dar și că nu este mai eficient decât produsele de curățare în a căror compoziție nu se regăsește. Cu toate astea, continuă să fie folosit în pastele de dinți, fiindcă ajută la tratarea gingivitei.

Dacă despre ingredientele amintite până acum nu se vorbește prea mult, sulfații și parabenii intră într-o categorie specială. Brand-urile de îngrijire se mândresc cu formulele lor lipsite de aceste substanțe chimice și au grijă ca pe etichetele produselor lor să fie să fie consemnat acest lucru cu litere cât mai mari. Ni se spune că ar trebui să îi evităm, dar rareori ne sunt prezentate și motivele. Parabenii au o lungă istorie în industrie, fiind folosiți tocmai din anii ’50 pentru proprietățile lor de a distruge bacteriile și ciupercile, ajutând la conservarea produsului. Sulfații sunt folosiți în produsele de curățare, cu precădere în șampoane, fiindcă îndepărtează în mod eficient murdăria și uleiurile. În plus, tot ei sunt responsabili și pentru spuma pe care o fac ele la contactul cu apa. Aparent, ai putea crede că oferă numai beneficii, dar în realitate lucrurile nu sunt atât de simple. Parabenii, de exemplu, imită activitatea estrogenului, hormonul feminin care favorizează dezvoltarea cancerului de sân. Un studiu publicat în Journal of Applied Toxicology arată că în tumorile de cancer mamar au fost depistați parabeni.

Cu toate acestea, încă nu a fost demonstrat faptul că aceștia ar cauza cancerul de sân, dar cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra folosirii lor, avertizând că ar putea influența dezvoltarea celulelor maligne. În ceea ce privește sulfații, problema principală pe care o ridică e că sunt mult prea eficienți. Adică nu îndepărtează doar murdăria, ci și uleiurile naturale de la nivelul scalpului. Asta duce la deshidratarea firului de păr, dar și la iritații ale pielii capului.

Rămânând în sfera produselor de îngrijire esențiale, nici crema cu factor de protecție nu este fără de păcat. În compoziția multor astfel de produse se regăsește oxibenzonă, un compus organic derivat al benzofenonei care funcționează ca un filtru solar, ce absoarbe razele UVA și UVB. The Environmental Working Group a atras atenția asupra acestei substanțe încă din 2008, când au apărut tot mai multe dovezi conform cărora ar putea afecta sistemul endocrin, care este responsabil cu reglarea proceselor biologice precum creșterea și dezvoltarea, metabolismul sau funcția de reproducere. De asemenea, este considerată alergenă, provocând diverse reacții cutanate, mai ales în rândul copiiilor. Pe lângă efectele asupra sănătății umane, oxibenzona distruge și recifele de corali, accentuează fenomenul de albire a acestora și le reduce capacitatea de regenerare. Din această cauză, Hawaii a interzis începând cu acest an folosirea produselor pentru protecție solară care au în compoziție acest ingredient chimic.

Adeseori, produsele cu SPF pot conține și un alt compus sintetic, numit polietilenglicol (PEG). Acesta provine din industria petro-chimică și este folosit în cosmetice ca agent de îngroșare, emolient și solvent. Rolul principal al acestuia este de a ajuta celelalte ingredinte din compoziția cremelor să pătrundă mai ușor și mai rapid în piele. Mai multe teste au dovedit faptul că PEG este frecvent contaminat cu alți compuși chimici periculoși, precum 1,4 dioxan sau oxid de etilenă. The International Agency for Research on Cancer a clasificat oxidul de etilenă drept un cancerigen uman, iar despre 1,4 dioxan a afirmat că ar putea avea aceleași efecte asupra sănătății oamenilor. În plus, cel din urmă ingredient este și foarte rezistent, având nevoie de mult timp pentru a se degrada, ceea ce înseamnă că afectează în egală măsură și mediul înconjurător. De asemenea, cercetările au arătat că tratarea rănilor cu o loțiune ce conține polietilenglicol provoacă iritații majore.

Recent, pe lista ingredientelor toxice folosite în industria cosmeticelor au intrat și substanțele PFAS. Conform unui studiu publicat în Environmental Science & Technology, cercetătorii au depistat niveluri ridicate de fluor, un indicator al utilizării PFAS, în peste jumătate din cele 231 de produse testate. Printre acestea s-au numărat rujuri, mascara, fonduri de ten, tușuri, anticearcăne, farduri de obraz sau lacuri de unghii. PFAS, cunoscute și sub denumirea de forever chemicals, pentru că nu se degradează în mod natural și se acumulează în organismul uman, sunt folosite cu precădere în fabricarea țesăturilor tratate sau a diverselor ambalaje. Studiile au demonstrat că există o legătură strânsă între aceste substanțe chimice și riscul dezvoltării de cancer, boli hepatice, tiroidiene, defecte congenitale sau hipertensiune arterială. PFAS pot fi absorbite prin piele sau prin canalul lacrimal, inhalate sau chiar înghițite. Green Science Policy Institute remarcă faptul că persoanele care poartă ruj constant pot ingera accidental câteva kilograme de produs pe tot parcursul vieții. De asemenea, studiul a mai arătat că un nivel ridicat de fluor se regăsea mai ales în produsele care erau promovate drept wear-resistant, long-lasting sau waterproof. Partea cu adevărat alarmantă constă în faptul că, deși 29 de produse conțineau între 4 și 13 tipuri de PFAS, doar pe eticheta unuia dintre acestea erau trecute aceste substanțe chimice. Din nou, acest lucru se întâmplă fiindcă industria de beauty este slab reglementată în SUA și nu sunt impuse reguli stricte de etichetare. Deși produsele analizate aparțineau unor brand-uri bine cunoscute, majoritatea din categoria premium, cercetătorii nu au vrut să divulge care dintre acestea folosesc substanțele toxice.

Citește și:
Lucruri pe care ar trebui să le arunci chiar acum din trusa ta de cosmetice

Foto: Hepta

Cele mai vândute colecții!
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ce trebuie să faci pentru a avea un păr minunat dimineața
Beauty
Ce trebuie să faci pentru a avea un păr minunat dimineața
10 lucruri din viața de zi cu zi, care te îmbătrânesc
Beauty
10 lucruri din viața de zi cu zi, care te îmbătrânesc
6 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a-ți face breton
Beauty
6 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a-ți face breton
Cele mai importante trucuri de frumusețe pentru fiecare dimineață
Beauty
Cele mai importante trucuri de frumusețe pentru fiecare dimineață
8 trucuri care îți vor face părul mult mai frumos, sănătos și mătăsos
Beauty
8 trucuri care îți vor face părul mult mai frumos, sănătos și mătăsos
Ingrediente neobișnuite care previn decolorarea părului
Beauty
Ingrediente neobișnuite care previn decolorarea părului
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unui atac rasist, la București. Dan Tanasă a fost cel care a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. Cum se apără acum
Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unui atac rasist, la București. Dan Tanasă a fost cel care a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. Cum se apără acum
catine.ro
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Mai multe din beauty
Sfaturi de frumusețe pe care ar trebui să le respecți vara
Sfaturi de frumusețe pe care ar trebui să le respecți vara
Beauty

Vara trebuie să fim mult mai atente și la eventualele probleme care pot apărea. Înainte să visezi la diminețile calde și plăcute de vacanță, gândește-te la cât are de suferit pielea ta.

+ Mai multe
Ispitele cosmetice ale lunii august 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Ispitele cosmetice ale lunii august 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty

Temperaturile caniculare ne fac mai atente la produsele de îngrijire pe care le folosim și ne determină să încercăm formule noi, chiar și pentru machiaj sau parfumerie.

+ Mai multe
7 trucuri mai puțin cunoscute pentru a-ți menține tenul tânăr
7 trucuri mai puțin cunoscute pentru a-ți menține tenul tânăr
Beauty

Femeile au căutat dintotdeauna metode pentru a-și menține tenul tânăr. Ai auzit deja despre creme cu protecție solară, hidratare, demachiere zilnică…

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC