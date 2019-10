(P) Ingrediente din natură pentru frumusețe pură, fără compromisuri cu gama Distillery

Că vrem sau nu, toate modificările care apar în viața noastră se citesc pe chip, fie că vorbim metaforic, fie că ne referim la piele uscată din cauza vântului sau aspect nehidratat din cauza trecerilor termice pe care le resimțim.

Dacă te întrebi cum poți face față acestor provocări și care este secretul pentru un ten care să fie și sănătos, dar și foarte arătos, trebuie să știi că AVON a lansat în premieră o gamă perfectă pentru nevoile tale tomnatice: Distillery, noua gamă de îngrijire a tenului sau, altfel spus, manifestul tău pentru o frumusețe mereu curată și fără compromisuri, de dimineața până seara.

There is beauty in simplicity! Nimic mai adevărat!

Noua gamă AVON vine în întâmpinarea nevoilor tale de a avea un ten mereu curat, îngrijit și fresh cu produse care schimbă regulile jocului și demonstrează că adevărată frumusețe vine din întoarcerea la puritatea absolută.

Alcătuite din substanțe naturale obținute sustenabil, cele 5 produse din noua gamă sunt gata să îți ofere un ritual complet de îngriire, care să îți asigure curățare, protecție și regenerare garantată a pielii. Toate produsele din gamă sunt testate clinic, alergologic și dermatologic.

Ia o pauză și demachiază-te corect!

Primul produs pe care trebuie să îl introduci în rutina ta de frumusețe este demachiantul pe bază de ulei de caise într-o proporție de 69%, unt de cacao, unt de mango și extract de castraveți. Dacă și tu ești mereu o generatoare a schimbării, află că tocmai ai găsit produsul care schimbă regulile demachierii și te învață o nouă metodă de curățare a tenului.

Indiferent cum ai fost obișnuită până acum, noul demachiant cu textură untoasă se topește la contactul cu pielea și se transformă într-o loțiune lăptoasă care îți curăță fața în cele mai delicate moduri. După ce l-ai aplicat și ai sesizat cum acesta își schimbă textura, lasă-l să actioneze și ai grijă să îl cureți apoi ușor cu apă călduță. Vei vedea instant efectele produsului: piele catifelată, ten fără urme de iritații și machiaj îndepărtat!

Să se facă…lumină!

După ce ai avut parte de o sesiune de cleaning, iar fața ta respiră fără griji, este timpul să aduci și mai multă lumină. Pentru asta, pudra cu 100% vitamina C va completa look-ul deja aspectuos cu o formulă unică, pentru un ten frumos și foarte sănătos. Ca să folosești pudra, însă, ai nevoie să faci cunoștință și cu celelalte produse din noua gamă.

Primul este uleiul Purify care are la bază 97% ulei de jojoba. Nimic mai pur! Practic, tenul tău va face o bine-meritată baie în ulei de jojoba, fără să se simtă încărcat. Poți folosi acest produs înainte de aplicarea cremei pentru un efect de regenerare și un ten cu mult mai sănătos sau în combinație cu pudra iluminatoare, pentru un efect instant de piele revitalizată, cu strălucire naturală.

Dacă tot vorbeam despre cremă, este timpul să facem încă un pas în ritualul tău de înfrumusețare, căci ce ar fi curățarea tenului fără adăugarea celorlalte 4 elemente esențiale: protejare, hidratare, purificare și matifiere?

Da, există o singură cremă care le poate face pe toate, disponibilă în 2 versiuni: cea pentru zi, cu formulă matifiantă multifuncțională, care conține Vitamina E, 100% glicerină vegetală și trandafir distilat și cea pentru noapte cu textură transparentă, care conține niacinamidă, un ingredient inovator, pentru o piele hidratată timp de 48 de ore. Ambele creme trebuie aplicate atunci când pielea este curată și uscată, cea de noapte putând fi utilizată și în combinație cu pudra pe bază de vitamina C.

În frumusețe nu facem compromisuri! Ești gata de începerea ritualului?

Aplicarea constantă a celor 5 produse din noua gamă Distillery înseamnă parcurgerea unui ciclu complet în îngrijirea tenului.

Manifestul tău pentru o piele mereu sănătoasă începe cu demachierea și se termină cu hidratarea, însă, de fapt, el nu ar trebui să se încheie niciodată, pentru că este un proces pe care vei vrea să îl reiei în fiecare zi, din grijă pentru un ten răsfățat cu produse din ingrediente active și concentrate care lucrează în profunzime, la orice oră din zi și din noapte.

*Poți testa noua gamă de îngrijire a tenului DISTILLERY by AVON, creată din ingrediente naturale distilate și puternic concentrate, în mall Promenada la Pop-up store-ul AVON (parter).

