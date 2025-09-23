Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros

Dacă unele semne zodiacale sunt directe și îți vor spune în față și fără ocolișuri care sunt așteptările și intențiile lor din punct de vedere amoros, ei bine, află că persoanele născute în aceste zodii te vor face mai mult confuză din cauza semnalor false și contradictorii pe care ți le transmit.

Balanță

Pentru Balanțe, este o provocare foarte mare să întâlnească o persoană potrivită nevoilor și idealurilor lor de viață. Din acest motiv, obișnuiesc să discute cu mai multe oameni, cu care ies și la întâlniri, asta până când vor vedea dacă se va concentriza ceva anume. Însă, acest obicei al lor rănește alți oameni, fără niciun motiv, pentru că dispar brusc, fără să anunțe, chiar atunci când credeai că poate începe o relație.

Săgetător

Nativii Săgetător își dau toată silința pentru a fi cuceritori cu persoana pe care o plac. Se străduiesc extrem de mult să facă o impresie bună și să aibă cuvintele la ei. Dar, toate aceste eforturi sunt în zadar dacă nu sunt susținute și de o intenție clară a lor. Pe măsură ce îi cunoști mai bine, vei vedea că nu sunt serioși în primele interacțiuni cu ei și că îți vor transmite mesaje false. Dacă astăzi toate gesturile lor arată că te plac și că vor să vă întâlniți, ei bine, mâine e posibil să nici nu mai dorească să discute cu tine și să nu îți mai răspundă deloc la mesaje.

Vărsător

Încă de la prima interacțiune cu nativii Vărsător, vei vedea că au o personalitate cuceritoare, simțul umorului foarte bine dezvoltat, disponibilitatea de a te asculta și de a fi prezenți cu tine. Însă, dincolo de toate aceste aspecte pozitive care te-ar face să te gândești că sunt posibilii parteneri ideali, vei vedea, după câteva întâlniri amoroase, că devin indeciși și nu mai știu concret ceea ce simt. Se gândesc la faptul că încă nu se simt pregătiți de o relație serioasă și încă mai vor să experimenteze.

