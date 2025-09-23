Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros

Dacă vei merge la întâlniri amoroase cu următoarele zodii, vei vedea că îți vor transmite semnale contradictorii.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros

Dacă unele semne zodiacale sunt directe și îți vor spune în față și fără ocolișuri care sunt așteptările și intențiile lor din punct de vedere amoros, ei bine, află că persoanele născute în aceste zodii te vor face mai mult confuză din cauza semnalor false și contradictorii pe care ți le transmit. 

Balanță

Pentru Balanțe, este o provocare foarte mare să întâlnească o persoană potrivită nevoilor și idealurilor lor de viață. Din acest motiv, obișnuiesc să discute cu mai multe oameni, cu care ies și la întâlniri, asta până când vor vedea dacă se va concentriza ceva anume. Însă, acest obicei al lor rănește alți oameni, fără niciun motiv, pentru că dispar brusc, fără să anunțe, chiar atunci când credeai că poate începe o relație.

Săgetător

Nativii Săgetător își dau toată silința pentru a fi cuceritori cu persoana pe care o plac. Se străduiesc extrem de mult să facă o impresie bună și să aibă cuvintele la ei. Dar, toate aceste eforturi sunt în zadar dacă nu sunt susținute și de o intenție clară a lor. Pe măsură ce îi cunoști mai bine, vei vedea că nu sunt serioși în primele interacțiuni cu ei și că îți vor transmite mesaje false. Dacă astăzi toate gesturile lor arată că te plac și că vor să vă întâlniți, ei bine, mâine e posibil să nici nu mai dorească să discute cu tine și să nu îți mai răspundă deloc la mesaje.

Vărsător

Încă de la prima interacțiune cu nativii Vărsător, vei vedea că au o personalitate cuceritoare, simțul umorului foarte bine dezvoltat, disponibilitatea de a te asculta și de a fi prezenți cu tine. Însă, dincolo de toate aceste aspecte pozitive care te-ar face să te gândești că sunt posibilii parteneri ideali, vei vedea, după câteva întâlniri amoroase, că devin indeciși și nu mai știu concret ceea ce simt. Se gândesc la faptul că încă nu se simt pregătiți de o relație serioasă și încă mai vor să experimenteze.

Citește și:
Cele 4 zodii care luptă pentru relația lor atunci când sunt în pragul despărțirii

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Astrologie
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Astrologie
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 septembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 septembrie 2025
Cele 3 zodii care își inspiră apropiații să facă schimbări în viața lor
Astrologie
Cele 3 zodii care își inspiră apropiații să facă schimbări în viața lor
Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă
Astrologie
Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă
Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos
Astrologie
Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos
Libertatea
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Joseph și Anda Adam au hotărât să abandoneze competiția Asia Express. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat
Joseph și Anda Adam au hotărât să abandoneze competiția Asia Express. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat
Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai”
Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai”
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
catine.ro
Sezonul Balanței aduce schimbări majore în viața nativilor din zodiac. Află ce spun astrele
Sezonul Balanței aduce schimbări majore în viața nativilor din zodiac. Află ce spun astrele
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Mai multe din astrologie
Zodia cu care NU ar trebui să intri într-o relație
Zodia cu care NU ar trebui să intri într-o relație
Astrologie

Înainte să îți pui speranțele într-o relație, ar trebui să consulți și astrele.

+ Mai multe
Cele 3 zodii care nu își uită prima dragoste
Cele 3 zodii care nu își uită prima dragoste
Astrologie

Zodiile care se află în această listă știu foarte bine cum este să nu îți poți uita prima dragoste.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 septembrie 2025
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 15-21 septembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC