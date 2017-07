Cuplurile de zodii compatibile din punct de vedere sexual

Semnele zodiacale pot spune multe despre noi. Performantele sexuale nu pot fi trecute cu vederea, asa ca iti prezentam care sunt cuplurile ce se potrivesc cel mai bine din punct de vedere sexual.

1. Berbec-Scorpion

Doua dintre cele mai pasionale zodii nu puteau fi puse decat impreuna. Desi in viata de zi cu zi pot intra in conflict foarte usor, in pat toata agresivitatea se transforma in pasiune. Avand personalitati aventuroase si dominante, acestia sunt mereu dispusi sa incerce ceva nou.

2. Taur-Sagetator

Partida dintre cei doi nu va fi nici pe departe salbatica si plina de actiune, ci mai de graba foarte pasionala. Farmecul Sagetatorului si atingerile senzuale ale Taurului fac o pereche de zile mari. Acestia simt o conexiune foarte reala iar corpurile lor aproape ca nu se pot dezlipi.

3. Gemeni-Capricorn

Daca ar exista un tip de sex intelectual, acest cuplu ar fi fost imaginea lui. Doi nativi foarte inzestrati emotional, dar si foarte seriosi care insa reusesc sa faca un cuplu ideal in pat. Pasiunea domneste in relatia lor si partidele de amor pot semana foarte usor cu scenele din filmele romantice siropoase.

4. Leu-Balanta

Un nativ Leu si unul Balanta pot juca intr-o scena din Fifty Shades Of Grey cu usurinta daca isi doresc. O personalitate foarte dominanta, Leul va dori cu siguranta sa detina controlul, ceea ce pe Balanta nu o va deranja deloc. Foarte pasionala, va face orice va dori partenerul atata timp cat se simte iubita. Probabil in afara patului se vor certa des, dar cand se dezlantuie, toate conflictele inceteaza.

5. Pesti-Rac

Amandoi foarte romantici si emotivi, partidele lor amoroase sunt o fantana de pasiune. Pestii adora sa sopteasca versuri partenerilor, Racii probabil si-au si imaginat nunta in detaliu, si ambii fac lucrurile astea in mijlocul partidelor de dragoste. Desi pot parea distructivi unul fata de celalalt, fac un cuplu perfect in pat.

6. Fecioara-Varsator

Persoane cu o gandire analitica farte dezvoltata, nativii Fecioara si Varsator vor reusi sa rezolve misterele universului in timpul partidelor de sex. Atenti la detalii, lucru foarte importat atunci cand incerci sa satisfaci pe cineva, acestia vor reusi cu siguranta sa se sincronizeze si sa ofere partenerilor exact ceea ce isi doresc.

Text: Robert Moraru

Foto: PR