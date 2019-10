Cum definește fiecare femeie iubirea, conform zodiei sale

Iubirea este unul dintre cele mai frumoase sentimente și nu o spunem doar pentru a părea un clișeu, însă chiar așa este. Când vine vorba de felul în care privim iubirea, totul are legătură cu experiențele de care am avut parte până în prezent.

Dacă pentru unele femei iubirea constă în gesturi mici, oferite la momentul potrivit, pentru alte persoane iubirea adevărată înseamnă să ai sentimente extrem de puternice față de partener și să îi acorzi atenția necesară. Pentru fiecare dintre noi, iubirea capătă o altă definiție și vei cunoaște acea definiție doar în momentul în care vei întâlni partenerul potrivit.

Și pe lângă asta, iubirea presupune și o serie de compromisuri pe care ar trebui să fii dispusă să le faci pentru partener, însă, în cele din urmă, iubirea este un sentiment extrem de puternic de care avem nevoie în viața noastră.

Iar dacă te întrebai cum definește fiecare zodie iubirea, iată care sunt aspectele pe care ar trebui să le știi:

1. Berbec

Pentru femeia Berbec, definiția iubirii constă în oferirea de gesturi de afecțiune partenerului. Pentru ea nu contează atât de mult vorbele, contează mai degrabă faptele. Chiar dacă așteaptă destul de multe de la ceilalți, inclusiv de la partener, nu vrea să forțeze lucrurile și mereu va fi în căutarea iubirii adevărate.

2. Taur

Romantismul joacă un rol extrem de important în viața femeii Taur, iar pentru ea romantismul constă în a fi confortabil cu partenerul, astfel încât să se nu simtă constrânsă. Chiar dacă deseori este nesigură în relațiile sentimentale pe care le are, pe parcurs își dă seama că iubirea se manifestă prin o multitudine de feluri și contează ca gesturile de afecțiune să fie făcute din suflet.

3. Gemeni

Femeia Gemeni este adepta comunicării în toate aspectele vieții. Este o fire pragmatică și își cunoaște foarte bine limitele, iar din acest motiv nu exagerează când vine vorba de a-și exprima iubirea.

4. Rac

În relațiile amoroase, femeia Rac este extrem de pasională și dedicată, astfel că pentru ea iubirea înseamnă atunci când își găsește sprijinul în partenerul pe care îl are. Timpul petrecut cu partenerul este foarte important pentru ea și preferă să stea cât mai mult timp cu partenerul decât să se relaxeze la spa sau oriunde altundeva.

5. Leu

Femeii Leu îi place să aibă o viață spectaculoasă, iar în același mod vrea să fie și modul în care își manifestă dragostea. Își dorește mereu să fie în centrul atenției, iar pentru ea iubirea seamănă cu cele din filmele de dragoste pe care le urmărește, dorindu-și în permanență să fie surprinsă de către partener.

6. Fecioară

Pentru femeia Fecioară iubirea adevărată se concretizează prin gesturi mici între ea și partener. Iar prin gesturi mici, ne referim la diferite escapade la munte sau la mare, oferirea unui cadou simbolic partenerului sau chiar pregătirea unei cine romantice. Pe lângă asta, și încrederea este importantă pentru ea.

7. Balanță

Femeia Balanță apreciază foarte mult atunci când are alături un partener în care își poate pune toată încrederea. Pentru ea iubirea se manifestă prin conversațiile pe care le are cu partenerul, timpul petrecut împreună, dar și conexiunea pe care o are cu el.

8. Scorpion

Femeia Scorpion crede în dragoste, în special în dragoste la prima vedere. Deși pentru ea relațiile sunt dificile deoarece presupun compromisuri pe care nu este dispusă să le facă, găsește maniera potrivită prin care să își arate afecțiunea față de partener.

9. Săgetător

Responsabilitatea întotdeauna a fost pe primul loc în viața femeii Săgetător, iar același lucru se întâmplă și în viața amoroasă. Se așteaptă ca partenerul ei să îi aprecieze dragostea pe care i-o oferă, cu toate că el nu îi oferă la rândul lui aceleași gesturi de afecțiune.

10. Capricorn

Femeia Capricorn vede dragostea într-un mod mai tradițional. Nu este o persoană spontană, astfel încât preferă să își cântărească foarte bine acțiunile înainte de a le pune în practică. Pentru femeia Capricorn, contează să aibă lalături un partener dedicat și lângă care poate întemeia o familie.

11. Vărsător

Înțelegerea este calitatea care stă la baza unei relații pentru femeia Vărsător. Partenerul pe care îl are alături trebuie să fie unul capabil să o înțeleagă și o accepte așa cum e. Chiar dacă are tendința de a fi critică cu cei din jur, când vine vorba de a accepta criticile, nu mai este atât de deschisă să le primească.

12. Pești

În ceea ce privește modul prin care femeia Pești vede iubirea, sursa de inspirație principală o reprezintă cărțile. Pe lângă asta, intuiția o ajută de fiecare dată când se simte nedumerită și acest lucru se vede și în modul în care își exprimă iubirea față de partener.

Foto: PR

