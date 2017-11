Cele 4 zodii care nu pot avea relatii la distanta

Pentru ca o relatie la distanta sa functioneze, ambii parteneri trebuie sa se implice total si sa fie dispusi sa faca multe compromisuri. Ei bine, exista zodii care nu se pot implica in astfel de relatii. Iti spunem care sunt si mai ales ce le impiedica.

Gemeni

Daca te gandesti ca poti avea o relatie la distanta cu un nativ Gemeni sau tu esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca astfel de relatii nu vor functiona niciodata.

Nativii Gemeni sunt pretentiosi si au multe asteptari de la o relatie, ceea ce este destul de dificil chiar si in viata de zi cu zi, ce sa mai zicem de o relatie la distanta. Gemenii au nevoie de o atentie constanta din partea partenerului, iar o discutie pe Skype – indiferent cat de hot ar fi – pur si simplu nu ii satisface.

Bineinteles, in ziua de azi exista numeroase metode de a sta in contact non-stop cu partenerul tau, insa parca nimic nu se compara cu a dormi sau a te trezi in bratele persoanei iubite,

Ca sa fim sinceri, exista un mare risc ca nativul Gemeni sa isi gaseasca o alta persoana cu care sa isi ocupe timpul si pe care sa o poata avea mereu alaturi. Asa cum precizam si mai sus, Gemenii au nevoie de atentie constanta si acest lucru este imposibil de obtinut cand locuiti in alt oras sau alta tara.

Balanta

Nativii Balanta adora sa flirteze, iar acest lucru reprezinta principalul obstacol care sta in calea dorintei lor de a avea o relatie serioasa, fie ea si la distanta. Persoanele nascute in aceasta zodie detesta sa fie singure si, sa recunoastem, a fi singur este o parte majora din orice relatie la distanta.

La fel ca si in cazul nativilor Gemeni, Balantele vor cauta mereu o persoana care sa le fie alaturi si care sa le umple viata de bucurie. Cu siguranta partenerul sau partenera lor nu va aprecia zecile de fotografii in care Balantele apar in compania a diferite persoane.

Mai mult decat atat, nativii Balanta nu sunt tocmai de incredere, dar, in acelasi timp, sunt si foarte gelosi atunci cand sunt implicati intr-o relatie. Daca iti doresti o relatie sanatoasa, fara a fi afectata de crize de gelozie, atunci ar trebui sa stai departe de nativii Balanta.

Leu

O relatie la distanta cu un nativ Leu nu are nicio sansa de reusita, Leii traiesc pentru a primi atentie din partea partenerului si nu vor obtine tot ceea ce isi doresc atunci cand sunt implicati intr-o relatie la distanta.

Nativii Leu traiesc pentru momentele in care se pot lauda cu partenerii lor de cuplu si adora sa ii rasfete cu afectiune si cadouri. Ca sa nu mai vorbim de numarul impresionant de fotografii pe care le posteaza pe retelele sociale, fotografii care sa fie dovada unei relatii frumoase. Cam greu de obtinut toate acestea cand partenerul locuieste in alt oras, nu?

Nativii Leu nu vor putea niciodata sta intr-o relatie care nu este suficient de incitanta pentru a fi imortalizata prin imagini insotite, bineinteles, de hastagul “couplegoals”.

Scorpion

Scorpionii sunt pasionali atunci cand sunt implicati intr-o relatie, ceea ce este un lucru extraordinar si oricine isi doreste pasiune din partea partenerului. Insa acest lucru este benefic numai atunci cand cei doi traiesc aproape unul de celalalt.

Lucrurile devin dificile atunci cand cei doi sunt in orase diferite, deoarece nativul Scorpion nu este foarte abil in a-si exprima sentimentele prin cuvinte.

Pentru nativii Scorpion dragostea fizica este pe un loc foarte important deoarece ei arata ceea ce simt prin mangaieri si saruturi. Nicio conversatie, indiferent cat de HOT, nu le va satisface.

Fiecare relatie este diferita, insa cu un nativ Scorpion nu trebuie sa te astepti, nici macar la inceput, ca vei avea parte de dragostea si atentia pe care o meriti. Chiar si atunci cand este vorba de o relatie la distanta.

Foto: PR