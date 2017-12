Ce trebuie sa faci inainte de venirea anului nou, in functie de zodie

Toate astea sunt lucruri generale pe care fiecare dintre noi vrea sa le incerce in noul an, dar ce putem face de acum pentru a incepe 2018 cu dreptul? Raspunsul il au, desigur, astrele.

Berbec

Ai muncit atat de mult pe parcursul anului 2017 incat meriti sincere felicitari! Nu e nimic mai satisfacator decat sa iti termini toate cele planificate pentru 2017 si sa poti incepe noul an fresh!

Pentru ca ti-ai dat silinta in fiecare zi pentru a realiza tot ceea ce ti-ai propus, acum meriti o pauza. Daca nu ai facut-o deja, lasa putin stresul de-o parte. Acorda-ti un timp de relaxare pentru a-ti pune ordine in ganduri si doar relaxeaza-te! Vrei sa iti schimbi locul de munca? Sau poate look-ul? Nu te teme sa faci ceva pentru tine in putinul timp care a mai ramas din anul acesta. Aventureaza-te si mai ales, distreaza-te! Meriti!

Taur

Ai planuri foarte mari pentru anul ce vine, tocmai de aceea trebuie sa te ocupi putin de tine ca sa te poti ridica la nivelul asteptarilor. Scapa de hainele care nu te mai fac sa te simti bine, fa-ti o cura de detoxifiere, du-te o zi la spa!

2018 se anunta anul tau norocos, motiv pentru care e sansa ta sa stralucesti in fata tuturor! Gandeste-te ca o sa infloresti, asa ca ai grija de tine ca sa poti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor care vor aparea!

Gemeni

Daca ar trebui sa alegem un singur cuvant pentru a descrie 2017 pentru Gemeni, cuvantul ar fi clar “haotic” (in toate felurile si modurile posibile)!

Ai fost intr-o continua miscare! Atatea petreceri, evenimente si intalniri cu prietenii incat nici nu ai avut timp sa iti dai seama ce faci exact si incotro te intrepti.

E momentul sa inveti sa iti folosesti timpul intr-un mod organizat. Doar pentru ca esti foarte ocupata si telefonul suna continuu, nu inseamna neaparat ca dai tuturor timpul pe care il merita (aici e inclus si timpul rezervat pentru persoana ta, sa stii!). Incearca sa fii mai organizata si vei vedea ca rezultatele nu o sa intarzie sa apara!

Rac

Ai dovedit mai mult decat orice ca esti capabila sa iubesti si sa ajuti persoanele din jurul tau fara a astepta nimic inapoi. Daca s-ar putea, cu siguranta ai castiga un trofeu pentru cel mai dedicat om al anului 2017.

Cu toate astea, unde este dragostea care ti se cuvine tie? Cu siguranta ca este pierduta pe undeva printre sutele de gesturi frumoase pe care le-ai facut pentru cei apropiati.

Inainte de toate, si mai ales inainte de finele anului, trebuie sa te gandesti ce inseamna de fapt dragostea pentru tine. Fie ca scrii pe o foaie de hartie, sau iti spui dimineata in oglinda, meriti din plin sa simti si tu iubirea pe care o imparti tuturor! Programeaza un timp pentru tine in fiecare saptamana (sau chiar in fiecare zi!) in care toata atentia si grija pe care o dai altora sa o folosesti pentru tine!

Leu

Poate ca totul pare o mare incurcatura acum, dar adevarul e ca ai facut in 2017 absolut tot ce ti-ai propus!

Acum e timpul sa faci ordine si sa te ocupi si de echilibrul tau interior, astfel incat noul an sa fie unul chiar si mai bun – e oare posibil? Raspunsul este clar DA!

Incepe prin a-ti reevalua relatiile, atat de prietenie cat si cele romantice. Chiar ai nevoie de un partener care nu este intocmai ceea ce ti-ai dorit? Dupa ce vei realiza ca poti mai mult decat atat, viata va fi din ce in ce mai buna. Vrei sa ai o marire de salariu? Te-ai gandit sa te muti intr-un alt oras? Invata sa te inconjori de oameni care te vor ajuta sa fii exact cine iti doresti sa fi!

Fecioara

Daca nu te gandesti de cateva luni buni, acum sigur o faci: anotimpul asta este numai si numai despre iubire si familie; iar tu adori asta!

Cu tot spiritul sarbatorilor in jur, ai crede ca te poti relaxa si ca iti vei indrepta atentia spre cei dragi, dar nevoia ta de a avea controlul asupra oricarui detaliu nu face acest lucru decat sa fie aproape imposibil!

O sa iti spunem o data, chiar daca probabil o auzi in fiecare zi de zeci de ori: Relaxeaza-te! Bucura-te de lucrurile simple, petrece timp alaturi de familie si lasa toate amanuntele mesei de Craciun (cine se gandeste cu atatea saptamani inainte la Craciun?). Suntem siguri ca totul va iesi perfect si fara sa te ingrijorezi pentru fiecare lucru minor in parte!

Balanta

E greu sa ne dam seama daca pentru tine 2017 a foat un an extraordinar din punctul de vedere al realizarilor, sau ingrozitor pentru stresul si noptile nedormite de care ai avut parte. Oricum ar fi, e pe terminate!

2018 e un an in care totul trebuie sa inceapa de la 0, iar ca sa faci asta trebuie sa profiti de putinul timp de care a mai ramas acum pentru a face curat si a scapa de tot ce e vechi: haine care nu iti mai plac, persoane cu care nu mai rezonesi si orice altceva care te tine intr-un fel sau altul in trecut.

Foloseste noul an ca o scuza pentru a te reinventa si pentru a fii mai buna ca niciodata!

Scorpion

Stiu ca esti de acord cu mine cand spun asta – lucrezi cel mai bine atunci cand esti sub presiune! Nu se compara nimic cu stresul unui deadline sau cu sansele minime de a realiza ceva in timp record. Pentru tine toate astea sunt doar o alta dimineata normala, iar stresul si adrenalina reusesc mereu sa scoata ce e mai bun in tine!

Pentru un nou inceput, avem o noua teorie pe care trebuie sa o testezi: daca tot poti sa faci orice si ai demonstrat asta nu de putine ori, o sa poti sa te deconectezi o perioada.

Ia-ti o mini vacanta! Foloseste perioada sarbatorilor ca ocazie pentru a incerca ceva nou si anume relaxarea!

Sagetator

Judecand dupa numarul de invitatii la petreceri de Craciun si cadourile pe care deja ai inceput sa le primesti, un lucru e clar – ai reusit sa pastrezi legatura cu toata lumea anul asta!

Te felicit sincer pentru asta! Eu abia am reusit sa tin legatura cu serialele pe care le urmaresc, de prieteni si familia nici nu mai incape discutia. Acum, pentru ca ai toate contactele necesare, iar viata ta sociala chiar nu este in niciun pericol, poti sa incepi sa iti faci deja planurile pentru 2018.

Anul care vine o sa fie numai si numai despre tine asa ca stabileste-ti teluri cat mai inalte pentru ca absolut totul este posibil!

Capricorn

Te simti cumva obosit? Ai nevoie de un masaj? Nu pot decat sa presupun ca raspunsul este da, avand in vedere ce an ai avut!

Probabil ti s-a mi spus, dar sa stii ca nu este obligatoriu sa te ocupi personal de tot si toate! Tot anul te-ai implicat mai mult decat era nevoie in absolut orice iar stresul nu iti face decat rau si riduri.

Ai neaparata nevoie de relaxare! Totul va fi in regula si daca iti acorzi o pauza din cand in cand. Pentru tine nu e un sfat, este un ordin: destinde-te!

Varsator

In momentul in care totul a luat-o razna in 2017, creierul tau s-a decis sa ia o pauza iar corpul a fost cel care a avut de suferit. Gustari nocturne, mese copioase si petreceri interminabile.

Este un lucru minunat sa te poti deconecta atunci cand problemele te ajung din urma, dar tu ai luat acest sfat cam mot-a-mot! Pentru ca nimic nu te-a mai atins emotional vorbind, anul urmator este un moment bun sa incepi sa te implici!

Ia initiativa si planuieste de acum tot ceea ce vrei sa realizezi in anul urmator! Fa o lista, viseaza si mai ales, alege scopuri care sunt dragi tie, astfel implicarea va veni de la sine!

Citeste si:

Zodiile norocoase ale anului 2018

Pesti

O idee foarte buna ar fi sa incepi sa te intrebi ce iti doresti de fapt. Nu, nu ma refer la c ear trebui sa faci sau ce ar fi sanatos sa faci, ci la ceea ce iti doresti in adancul sufletului de fapt!

Ce vrei sa realizezi cu adevarat in nolul an? Cine vrei sa fii tu ca om? Fa-ti timp pentru putina autocunoastere si invata sa iti respecti dorintele proprii!

Nu numai ca e momentul sa te concentrezi asupra ta, e timpul sa te bucuri de viata asa cum numai tu stii sa o faci! Iesi din zona de confort si in ultimele saptamani ale lui decembrie fa ceea ce ti—ai dorit de mult, dar nu ai avut curaj.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: PR