Zalando și DIPLOMA Show anunță concursul de stil „Fii the Main Character”

Advertorial
Zalando, cea mai importantă platformă europeană de modă și lifestyle, anunță un parteneriat local cu Festivalul DIPLOMA Show, cel mai mare festival dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri. Împreună, cele două branduri pun în prim-plan puterea stilului personal și a creativității locale, transformând-o într-o adevărată scenă pentru exprimare liberă.

Prin acest parteneriat, Zalando celebrează energia vocilor din fashion-ul românesc, inspirându-i pe pasionații de stil să fie autentici, să își exprime personalitatea și să aibă încredere în propriul stil.

În centrul acestei colaborări se află concursul de stil „Fii the Main Character', o invitație deschisă la nivel național pentru toți pasionații de modă din România. Participanții sunt provocați să intre în lumina reflectoarelor și să împărtășească pe platforma Instagram ținutele lor de toamnă care îi fac să se simtă vedetele propriei povești. Autorii celor mai originale și îndrăznețe look-uri, selectați de un juriu format din Alina Gavrilă Borțun (Director de Creație Gavrilă&Asociații și Gavrilă Fashion Tellers), Kayla Parker (Style Creator Programme Manager, Zalando) și Dana Rogoz (Actriță și Creatoare de Conținut), vor fi recompensați cu premii exclusive, printre care o invitație de a se alătura Zalando Style Creator Program și vouchere Zalando.

Detalii concurs:

  • Cum participi: postează pe Instagram o fotografie sau un video cu outfitul tău, urmărește și etichetează vizibil paginile @zalando și @diplomashow, folosește descrierea „Ce să port toamna asta ca să fiu the Main Character?' și hashtag-urile #Cesaport #Zalando #MainCharacterZalando
  • Perioada concursului: 26 septembrie – 9 octombrie
  • Juriu: Alina Gavrilă Borțun (Director de Creație Gavrilă&Asociații și Gavrilă Fashion Tellers), Kayla Parker (Style Creator Programme Manager, Zalando) și Dana Rogoz (Actriță și Creatoare de Conținut)
  • Premii: vouchere Zalando în valoare de 1000 RON, invitație de a te alătura Zalando Style Creator Program, plus invitații la un eveniment exclusiv Zalando
  • Anunțarea câștigătorilor: 12 octombrie

„Acest concurs este expresia perfectă a misiunii noastre: aceea de a încuraja și inspira oamenii să fie autentici prin modă', spune Kayla Parker, Style Creator Program Manager la Zalando. „Este o oportunitate de a aduce în prim-plan stilul unic și energia creativă pe care le vedem în România — și de a le oferi participanților șansa de a-și trăi pe deplin momentul de Main Character.'

Concursul „Fii the Main Character' se adresează tuturor persoanelor de peste 18 ani care locuiesc în România. Transformând ținutele de zi cu zi în declarații de stil puternice, Zalando își consolidează rolul de destinație de modă unde clienții se pot juca cu stilul, își pot explora noi identități și pot străluci în cea mai autentică versiune a lor.

Pentru regulamentul complet al concursului, accesați link.

Despre Zalando Style Creator Program:

Zalando Style Creator Program este o platformă dinamică, creată pentru a conecta creatorii de conținut și influencerii de modă cu o comunitate extinsă și activă din întreaga Europă. Lansat în 2021, programul a reunit peste 35.000 de look-uri unice, consolidându-și rolul în a inspira prin modă și în a construi un spațiu de comunitate pentru creatori. 

Programul le oferă creatorilor o modalitate directă de a-și prezenta stilul distinct, iar urmăritorii lor pot achiziționa look-urile direct din feed-ul personalizat. Pe lângă expunerea amplă, membrii Style Creator Program beneficiază de avantaje precum plăți lunare, oportunități de colaborare cu branduri de top și acces la beneficii exclusive ale comunității, inclusiv masterclass-uri. Misiunea de bază a programului este de a susține povești autentice și de a promova diversitatea, incluziunea și exprimarea de sine prin limbajul modei.

Sursa foto: Zalando

