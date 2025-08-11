Zalando revine la Copenhagen Fashion Week

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 13.08.2025, 12:56,  de  ELLE
Zalando revine la Copenhagen Fashion Week
  • Cea de-a treia ediție a Zalando Visionary Award l-a celebrat pe câștigătorul din 2025, IAMISIGO, reafirmând angajamentul Zalando de a onora designerii care duc moda mai departe prin design îndrăzneț, inovație și impact social.
  • Evenimentele au inclus debutul pe podiumul CPHFW al brandului IAMISIGO și o cină Zalando Visionary Award alături de lideri din industrie, cu un recital live susținut de cântăreața americană Kelela, urmat de o prezentare creativă tip re-see.
  • Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt deschise până pe 3 octombrie, adresându-se brandurilor curajoase, ghidate de valori, care modelează viitorul modei.

Zalando, una dintre principalele destinații online din Europa pentru modă și lifestyle, l-a celebrat pe câștigătorul Zalando Visionary Award 2025, IAMISIGO, printr-o prezentare de modă și o cină dedicată, în cadrul Copenhagen Fashion Week. Ajuns la cea de-a treia ediție, premiul reflectă angajamentul Zalando de a sprijini designerii emergenți care provoacă convențiile și inspiră progresul în industria modei.

Brandul IAMISIGO din Nigeria, selectat în luna ianuarie pentru vocea sa distinctă și pentru angajamentul de a îmbina sursele etice de aprovizionare cu puterea comunității, și-a făcut debutul la Copenhagen Fashion Week cu prezentarea colecției SS26, Dual Mandate.

Inspirată de cele patru dimensiuni vibrante – corp, minte, spirit și emoție – colecția se dezvăluie ca o experiență multisenzorială. Fibrele cu efect de ancorare – bumbac din Uganda și Kenya, sisal din Tanzania, rafie și iută din Nigeria – adună energia spre interior, stabilizând creațiile. În contrast, elementele luminoase precum metalul și sticla din Kenya, precum și materialele plastice reutilizate din Nigeria, radiază spre exterior, acordând purtătorul asemenea unui instrument străvechi prins între trecut și viitor.

După prezentarea de modă, Zalando a găzduit o cină festivă, reunind lideri din industrie și creatori de schimbare în modă, pentru o seară de conexiune și creativitate, acompaniată de un recital live susținut de artista americană Kelela.

James Cochrane

În dimineața următoare, Zalando i-a invitat pe oaspeți la o re-see a colecției prezentate pe podium de IAMISIGO, oferind o explorare mai profundă a poveștii și măiestriei din spatele creațiilor, precum și a materialelor brute, provenite local, folosite pentru realizarea designurilor complexe, țesute manual.

Pentru a pune în valoare și mai mult povestea brandului, Zalando a realizat un documentar dedicat câștigătorului Zalando Visionary Award, IAMISIGO. Filmate în Nigeria, Kenya și Copenhaga, „Zalando Visionary Award Presents: IAMISIGO' imaginile oferă o incursiune intimă în universul creativ al lui Bubu Ogisi, dezvăluind tehnici de realizare manuală extrem de minuțioase și povești culturale care conturează estetica îndrăzneață a brandului.

James Cochrane

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt acum deschise

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt acum deschise până pe 3 octombrie, adresându-se brandurilor îndrăznețe, motivate de valori solide, care modelează viitorul modei. Finaliștii vor fi selectați de un juriu internațional format din lideri de opinie din industrie, iar câștigătorul va primi un premiu financiar de 50.000 de euro, plus încă 35.000 de euro pentru realizarea unei prezentări personalizate în cadrul Copenhagen Fashion Week.

Pe lângă sprijinul financiar, Zalando va oferi câștigătorului oportunități de mentorat, resurse personalizate pentru dezvoltarea afacerii și acces la rețele cheie din industrie. Pentru mai multe informații despre Zalando Visionary Award și pentru a aplica, accesați linkul aici.

Despre Zalando Visionary Award 

Premiul Zalando Visionary Award, creat de Zalando în 2023, îi recunoaște pe creatorii viitorului, aducând în prim-plan designerii și brandurile cu o abordare vizionară, capabilă să producă schimbări semnificative în industria modei și dincolo de aceasta. Pentru a fi luate în considerare, brandurile trebuie să demonstreze modul în care generează schimbări relevante într-unul sau mai multe dintre cele trei piloni, respectând totodată cerințele de sustenabilitate ale Copenhagen Fashion Week. Câștigătorul este ales de un juriu internațional format din lideri de opinie din industrie și reprezentanți Zalando.

Pentru mai multe informații despre premiu, vizitați: https://corporate.zalando.com/en/about-us/what-we-do/zalando-visionary-award 

Sursa foto: Zalanado

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Top cele mai bune idei de cadouri pentru iubită sau soție
Advertorial
Top cele mai bune idei de cadouri pentru iubită sau soție
Elevii români petrec de aproape 2 ori mai multe ore făcând teme decât elevii din țările nordice
Advertorial
Elevii români petrec de aproape 2 ori mai multe ore făcând teme decât elevii din țările nordice
DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția
Advertorial
DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția
O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Advertorial
O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Advertorial
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Advertorial
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Libertatea
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Cum arată Adina Buzatu în costum de baie la 48 de ani. Dimineața are ritualul ei pentru a se menține: „Vieți fără defecte? Doar în reclame”
Cum arată Adina Buzatu în costum de baie la 48 de ani. Dimineața are ritualul ei pentru a se menține: „Vieți fără defecte? Doar în reclame”
Cine este soțul Anei Ularu și ce spune actrița despre relația lor. „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Cine este soțul Anei Ularu și ce spune actrița despre relația lor. „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Adevărul care iese abia acum la iveală despre trecutul lui Ilie Bolojan. Un fost apropiat a făcut mărturisirea care acum e intens discutată: „Fosta lui soție...”. Nimeni nu bănuia aceste lcururi despre el. Ce s-a aflat schimbă multe
Adevărul care iese abia acum la iveală despre trecutul lui Ilie Bolojan. Un fost apropiat a făcut mărturisirea care acum e intens discutată: „Fosta lui soție...”. Nimeni nu bănuia aceste lcururi despre el. Ce s-a aflat schimbă multe
catine.ro
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Mai multe din advertorial
Cum arată adevărul tău glo™?
Cum arată adevărul tău glo™?
Advertorial

Dacă ești fumător, adevărul este că ultimii ani au schimbat jocul. Consumatorii adulți de produse cu nicotină împărtășesc azi propriile experiențe despre cum dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun și-au găsit loc în stilul lor de viață.

+ Mai multe
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
Advertorial

Alegerea unei bănci pentru schimb valutar poate părea un detaliu minor, dar are un impact semnificativ asupra banilor tăi.

+ Mai multe
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
Advertorial

Să-ți organizezi garderoba într-un stil practic, cu piese care se potrivesc ușor între ele, face viața de zi cu zi mai relaxată și te ajută să simți că ai mereu ce purta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC