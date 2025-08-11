Zalando revine la Copenhagen Fashion Week

Cea de-a treia ediție a Zalando Visionary Award l-a celebrat pe câștigătorul din 2025, IAMISIGO, reafirmând angajamentul Zalando de a onora designerii care duc moda mai departe prin design îndrăzneț, inovație și impact social.

Evenimentele au inclus debutul pe podiumul CPHFW al brandului IAMISIGO și o cină Zalando Visionary Award alături de lideri din industrie, cu un recital live susținut de cântăreața americană Kelela, urmat de o prezentare creativă tip re-see.

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt deschise până pe 3 octombrie, adresându-se brandurilor curajoase, ghidate de valori, care modelează viitorul modei.

Zalando, una dintre principalele destinații online din Europa pentru modă și lifestyle, l-a celebrat pe câștigătorul Zalando Visionary Award 2025, IAMISIGO, printr-o prezentare de modă și o cină dedicată, în cadrul Copenhagen Fashion Week. Ajuns la cea de-a treia ediție, premiul reflectă angajamentul Zalando de a sprijini designerii emergenți care provoacă convențiile și inspiră progresul în industria modei.

Brandul IAMISIGO din Nigeria, selectat în luna ianuarie pentru vocea sa distinctă și pentru angajamentul de a îmbina sursele etice de aprovizionare cu puterea comunității, și-a făcut debutul la Copenhagen Fashion Week cu prezentarea colecției SS26, Dual Mandate.

Inspirată de cele patru dimensiuni vibrante – corp, minte, spirit și emoție – colecția se dezvăluie ca o experiență multisenzorială. Fibrele cu efect de ancorare – bumbac din Uganda și Kenya, sisal din Tanzania, rafie și iută din Nigeria – adună energia spre interior, stabilizând creațiile. În contrast, elementele luminoase precum metalul și sticla din Kenya, precum și materialele plastice reutilizate din Nigeria, radiază spre exterior, acordând purtătorul asemenea unui instrument străvechi prins între trecut și viitor.

După prezentarea de modă, Zalando a găzduit o cină festivă, reunind lideri din industrie și creatori de schimbare în modă, pentru o seară de conexiune și creativitate, acompaniată de un recital live susținut de artista americană Kelela.

James Cochrane

În dimineața următoare, Zalando i-a invitat pe oaspeți la o re-see a colecției prezentate pe podium de IAMISIGO, oferind o explorare mai profundă a poveștii și măiestriei din spatele creațiilor, precum și a materialelor brute, provenite local, folosite pentru realizarea designurilor complexe, țesute manual.

Pentru a pune în valoare și mai mult povestea brandului, Zalando a realizat un documentar dedicat câștigătorului Zalando Visionary Award, IAMISIGO. Filmate în Nigeria, Kenya și Copenhaga, „Zalando Visionary Award Presents: IAMISIGO' imaginile oferă o incursiune intimă în universul creativ al lui Bubu Ogisi, dezvăluind tehnici de realizare manuală extrem de minuțioase și povești culturale care conturează estetica îndrăzneață a brandului.

James Cochrane

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt acum deschise

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt acum deschise până pe 3 octombrie, adresându-se brandurilor îndrăznețe, motivate de valori solide, care modelează viitorul modei. Finaliștii vor fi selectați de un juriu internațional format din lideri de opinie din industrie, iar câștigătorul va primi un premiu financiar de 50.000 de euro, plus încă 35.000 de euro pentru realizarea unei prezentări personalizate în cadrul Copenhagen Fashion Week.

Pe lângă sprijinul financiar, Zalando va oferi câștigătorului oportunități de mentorat, resurse personalizate pentru dezvoltarea afacerii și acces la rețele cheie din industrie. Pentru mai multe informații despre Zalando Visionary Award și pentru a aplica, accesați linkul aici.

Despre Zalando Visionary Award

Premiul Zalando Visionary Award, creat de Zalando în 2023, îi recunoaște pe creatorii viitorului, aducând în prim-plan designerii și brandurile cu o abordare vizionară, capabilă să producă schimbări semnificative în industria modei și dincolo de aceasta. Pentru a fi luate în considerare, brandurile trebuie să demonstreze modul în care generează schimbări relevante într-unul sau mai multe dintre cele trei piloni, respectând totodată cerințele de sustenabilitate ale Copenhagen Fashion Week. Câștigătorul este ales de un juriu internațional format din lideri de opinie din industrie și reprezentanți Zalando.

Pentru mai multe informații despre premiu, vizitați: https://corporate.zalando.com/en/about-us/what-we-do/zalando-visionary-award

Sursa foto: Zalanado

