Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka la Teatrul EXCELSIOR

Teatrul EXCELSIOR anunță o nouă producție-eveniment: Metamorfoza de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of Drama. Primele reprezentații vor avea loc în 22 și 23 noiembrie, respectiv 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la ora 19:00 (și o reprezentație în matineu, de la ora 11:00, în 21 decembrie), în Sala Ion Lucian' a teatrului.

Revenirea lui Kordonsky în România — țară în care a semnat deja câteva dintre cele mai profunde montări ale ultimelor două decenii (Unchiul Vania, Crimă și pedeapsă, Marmură, Sorry, Căsătoria, Inimă de câine, Îngropați-mă pe după plintă, Romeo și Julieta) — prilejuiește o nouă întâlnire cu un regizor care înțelege teatrul ca pe o formă de cunoaștere a umanului, de explorare a fragilității și paradoxului. În Metamorfoza, Kordonsky redescoperă textul lui Kafka nu ca o poveste despre o insectă, ci ca o oglindă a fiecăruia dintre noi.

Metamorfoza lui Kafka nu este despre o insectă, ci despre fiecare dintre noi. Despre cum frumusețea și cruzimea, iubirea și dezgustul, ruptura și armonia trăiesc împreună în fiecare familie, în fiecare casă, în fiecare societate. Kafka nu închide această crăpătură, o lasă deschisă. Noi o lăsăm deschisă.

Yuri Kordonsky

Kafka a publicat Metamorfoza în 1915, într-o Vienă marcată de frământări sociale și de sentimentul sfârșitului unei lumi. Povestea lui Gregor Samsa — tânărul care se trezește într-o dimineață transformat în insectă — a devenit una dintre cele mai tulburătoare alegorii ale secolului, un text despre alienare, singurătate și pierderea sensului, dar și despre imposibilitatea iubirii într-un univers dominat de rușine și neputință.

În lectura lui Kordonsky, Metamorfoza devine un poem teatral despre fragilitate și intimitate, despre familia ca microcosmos al lumii și despre limitele compasiunii. Regizorul refuză senzaționalul transformării și alege, în schimb, să exploreze spațiul interior al personajelor — ceea ce se petrece în tăcerea dintre cuvinte, în fisurile relațiilor și în felul în care dragostea se degradează în teamă.

Noua producție de la EXCELSIOR reunește o distribuție remarcabilă, în frunte cu Marius Turdeanu, Matei Arvunescu, Alex Popa, Dan Pughineanu și Mircea Alexandru Băluță – un organism scenic comun, o prezență colectivă care pulsează, respiră și se destramă la unison cu personajul Gregor Samsa, simbol al însingurării și al căutării identității într-o lume indiferentă. Alături de ei, se află Oana Predescu (Grete), Mihaela Trofomov (Mama), Bogdan Nechifor (Tatăl), Dana Marineci, Mihai Mitrea, Dan Clucinschi, Dragoș Spahiu și Ovidiu Ușvat.

Ne apropiem de sosire — cea mai frumoasă perioadă a repetițiilor. Un timp prețios, de care știu deja că o să-mi fie dor. Sunt convins că va fi un spectacol pe care o să-l iubesc. Va fi vorba despre o ploaie lungă, despre fragilitate, vulnerabilitate și acel nod în gât care, uneori, vine împreună cu umorul. Și, mai ales, va fi vorba despre Yuri Kordonsky.

Marius Turdeanu

Am trecut prin etape de lucru extrem de minuțioase, în care s-a insistat mult pe detalii și pe timpul acordat fiecărei descoperiri. Cred că este un spectacol care cere o formă specială de concentrare din partea noastră și care va propune publicului un mod nou de a-l citi pe Kafka.

Matei Arvunescu

M-am bucurat de lucrul cu Yuri Kordonsky pentru că am întâlnit un om care își construiește spectacolele pornind dinspre emoție și dintr-o înțelegere profundă, plină de sensibilitate, a omului și a paradoxurilor pe care acesta le conține. În același timp, nu pot să nu admir, din nou, atmosfera relaxată și armonioasă din timpul repetițiilor — un echilibru care se datorează în egală măsură regizorului și trupei de actori.

Alex Popa

Montarea se construiește la intersecția dintre realismul domestic și visul febril — un univers în care corpul se transformă, dar emoția rămâne recognoscibil umană. Scenografia este semnată de Oana Micu, care imaginează o lume suspendată între intimitate și alienare, cu lumini (Cristian Șimon) și sunete (Andrei Doboș) ce conturează o atmosferă organică, aproape hipnotică.

Originar din Odesa (Ucraina), Yuri Kordonsky este una dintre cele mai puternice voci regizorale ale teatrului contemporan. Format la Academia de Arte Teatrale de Stat din Sankt Petersburg, sub îndrumarea legendarului Lev Dodin, Kordonsky a fost actor și regizor rezident la renumitul Maly Drama Theatre – Teatrul Europei. În România, montările sale au devenit repere ale scenei ultimelor decenii, fiecare purtând amprenta unei profunzimi emoționale rare și a unui rafinament vizual inconfundabil.

Spectacolele sale au fost distinse cu numeroase premii internaționale – printre care UNITER pentru cea mai bună producție și cel mai bun regizor – și au fost prezentate în peste douăzeci de țări. În paralel cu activitatea scenică, Kordonsky este profesor de regie la Yale School of Drama, SUA, și a predat în universități din Rusia, Germania, Italia, Filipine și China.

Prezența sa la Teatrul EXCELSIOR confirmă deschiderea acestui teatru către un teatru de idei și emoție, dedicat tinerilor, dar adresându-se în egală măsură publicului matur — un teatru al căutării, al neliniștii fertile și al frumuseții.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior și la casieria teatrului. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

METAMORFOZA

de Franz Kafka

Traducere colectivă

O producție despre fragilitate, transformare și puterea de a privi în ochi ceea ce ne înspăimântă. Un spectacol despre noi toți.

Distribuție:

Gregor – Marius Turdeanu, Matei Arvunescu, Alex Popa, Dan Pughineanu, Mircea Alexandru Băluță

Grete – Oana Predescu

Mama – Mihaela Trofimov

Tatăl – Bogdan Nechifor

Servitoarea – Dana Marineci

Administratorul-șef – Mihai Mitrea

Primul chiriaș – Dan Clucinschi

Al doilea chiriaș – Dragoș Spahiu

Al treilea chiriaș – Ovidiu Ușvat

Echipa de creație:

Regie și adaptare – Yuri Kordonsky

Scenografie – Oana Micu

Lighting design – Cristian Șimon

Sound design – Andrei Doboș

Asistenți regie – Vasea Blohat, Șerban Suciu

Asistent scenografie – Miruna Rădulescu

Regie tehnică – Andreea Ghiciu

Producător delegat – Camelia Moroianu

