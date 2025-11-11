Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka la Teatrul EXCELSIOR

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 11.11.2025, 17:54,  de  Advertorial
Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka la Teatrul EXCELSIOR

Teatrul EXCELSIOR anunță o nouă producție-eveniment: Metamorfoza de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of Drama. Primele reprezentații vor avea loc în 22 și 23 noiembrie, respectiv 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la ora 19:00 (și o reprezentație în matineu, de la ora 11:00, în 21 decembrie), în Sala Ion Lucian' a teatrului. 

Revenirea lui Kordonsky în România — țară în care a semnat deja câteva dintre cele mai profunde montări ale ultimelor două decenii (Unchiul VaniaCrimă și pedeapsă, Marmură, Sorry, Căsătoria, Inimă de câine, Îngropați-mă pe după plintă, Romeo și Julieta) — prilejuiește o nouă întâlnire cu un regizor care înțelege teatrul ca pe o formă de cunoaștere a umanului, de explorare a fragilității și paradoxului. În Metamorfoza, Kordonsky redescoperă textul lui Kafka nu ca o poveste despre o insectă, ci ca o oglindă a fiecăruia dintre noi.

Metamorfoza lui Kafka nu este despre o insectă, ci despre fiecare dintre noi. Despre cum frumusețea și cruzimea, iubirea și dezgustul, ruptura și armonia trăiesc împreună în fiecare familie, în fiecare casă, în fiecare societate. Kafka nu închide această crăpătură, o lasă deschisă. Noi o lăsăm deschisă. 

Yuri Kordonsky

Kafka a publicat Metamorfoza în 1915, într-o Vienă marcată de frământări sociale și de sentimentul sfârșitului unei lumi. Povestea lui Gregor Samsa — tânărul care se trezește într-o dimineață transformat în insectă — a devenit una dintre cele mai tulburătoare alegorii ale secolului, un text despre alienare, singurătate și pierderea sensului, dar și despre imposibilitatea iubirii într-un univers dominat de rușine și neputință.

În lectura lui Kordonsky, Metamorfoza devine un poem teatral despre fragilitate și intimitate, despre familia ca microcosmos al lumii și despre limitele compasiunii. Regizorul refuză senzaționalul transformării și alege, în schimb, să exploreze spațiul interior al personajelor — ceea ce se petrece în tăcerea dintre cuvinte, în fisurile relațiilor și în felul în care dragostea se degradează în teamă.

Noua producție de la EXCELSIOR reunește o distribuție remarcabilă, în frunte cu Marius Turdeanu, Matei ArvunescuAlex PopaDan Pughineanu și Mircea Alexandru Băluță – un organism scenic comun, o prezență colectivă care pulsează, respiră și se destramă la unison cu personajul Gregor Samsa, simbol al însingurării și al căutării identității într-o lume indiferentă. Alături de ei, se află Oana Predescu (Grete), Mihaela Trofomov (Mama), Bogdan Nechifor (Tatăl), Dana MarineciMihai MitreaDan ClucinschiDragoș Spahiu și Ovidiu Ușvat.

Ne apropiem de sosire — cea mai frumoasă perioadă a repetițiilor. Un timp prețios, de care știu deja că o să-mi fie dor. Sunt convins că va fi un spectacol pe care o să-l iubesc. Va fi vorba despre o ploaie lungă, despre fragilitate, vulnerabilitate și acel nod în gât care, uneori, vine împreună cu umorul. Și, mai ales, va fi vorba despre Yuri Kordonsky. 

Marius Turdeanu

Am trecut prin etape de lucru extrem de minuțioase, în care s-a insistat mult pe detalii și pe timpul acordat fiecărei descoperiri. Cred că este un spectacol care cere o formă specială de concentrare din partea noastră și care va propune publicului un mod nou de a-l citi pe Kafka.

Matei Arvunescu 

M-am bucurat de lucrul cu Yuri Kordonsky pentru că am întâlnit un om care își construiește spectacolele pornind dinspre emoție și dintr-o înțelegere profundă, plină de sensibilitate, a omului și a paradoxurilor pe care acesta le conține. În același timp, nu pot să nu admir, din nou, atmosfera relaxată și armonioasă din timpul repetițiilor — un echilibru care se datorează în egală măsură regizorului și trupei de actori.

Alex Popa 

Montarea se construiește la intersecția dintre realismul domestic și visul febril — un univers în care corpul se transformă, dar emoția rămâne recognoscibil umană. Scenografia este semnată de Oana Micu, care imaginează o lume suspendată între intimitate și alienare, cu lumini (Cristian Șimon) și sunete (Andrei Doboș) ce conturează o atmosferă organică, aproape hipnotică.

Originar din Odesa (Ucraina), Yuri Kordonsky este una dintre cele mai puternice voci regizorale ale teatrului contemporan. Format la Academia de Arte Teatrale de Stat din Sankt Petersburg, sub îndrumarea legendarului Lev Dodin, Kordonsky a fost actor și regizor rezident la renumitul Maly Drama Theatre – Teatrul Europei. În România, montările sale au devenit repere ale scenei ultimelor decenii, fiecare purtând amprenta unei profunzimi emoționale rare și a unui rafinament vizual inconfundabil.

Spectacolele sale au fost distinse cu numeroase premii internaționale – printre care UNITER pentru cea mai bună producție și cel mai bun regizor – și au fost prezentate în peste douăzeci de țări. În paralel cu activitatea scenică, Kordonsky este profesor de regie la Yale School of Drama, SUA, și a predat în universități din Rusia, Germania, Italia, Filipine și China.

Prezența sa la Teatrul EXCELSIOR confirmă deschiderea acestui teatru către un teatru de idei și emoție, dedicat tinerilor, dar adresându-se în egală măsură publicului matur — un teatru al căutării, al neliniștii fertile și al frumuseții.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior și la casieria teatrului. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

METAMORFOZA
de Franz Kafka
Traducere colectivă

O producție despre fragilitate, transformare și puterea de a privi în ochi ceea ce ne înspăimântă. Un spectacol despre noi toți.

Distribuție:
Gregor –  Marius Turdeanu, Matei Arvunescu, Alex Popa, Dan Pughineanu, Mircea Alexandru Băluță
Grete – Oana Predescu
Mama – Mihaela Trofimov
Tatăl – Bogdan Nechifor
Servitoarea – Dana Marineci
Administratorul-șef – Mihai Mitrea
Primul chiriaș – Dan Clucinschi
Al doilea chiriaș – Dragoș Spahiu
Al treilea chiriaș – Ovidiu Ușvat

Echipa de creație:
Regie și adaptare – Yuri Kordonsky
Scenografie – Oana Micu
Lighting design – Cristian Șimon
Sound design – Andrei Doboș
Asistenți regie – Vasea Blohat, Șerban Suciu
Asistent scenografie – Miruna Rădulescu
Regie tehnică – Andreea Ghiciu
Producător delegat – Camelia Moroianu

Sursa foto: Artexim

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Meet the Vans: Gașca noastră de nonconformiști se întoarce acasă de sărbători
Advertorial
Meet the Vans: Gașca noastră de nonconformiști se întoarce acasă de sărbători
Cum să prinzi cele mai bune oferte la genți de damă din piele naturală
Advertorial
Cum să prinzi cele mai bune oferte la genți de damă din piele naturală
Casele nu vorbesc, dar păstrează urmele noastre în tăcere – mai ales acolo unde călcăm zilnic
Advertorial
Casele nu vorbesc, dar păstrează urmele noastre în tăcere – mai ales acolo unde călcăm zilnic
„SPĂRGĂTORUL DE NUCI” în turneu naţional cu Compania Internațională de Balet Messapica – Italia, între 14 şi 28 noiembrie
Advertorial
„SPĂRGĂTORUL DE NUCI” în turneu naţional cu Compania Internațională de Balet Messapica – Italia, între 14 şi 28 noiembrie
Red Bull BC One revine în România după 10 ani – startul luptei pentru un loc în finala mondială de breaking
Advertorial
Red Bull BC One revine în România după 10 ani – startul luptei pentru un loc în finala mondială de breaking
YUNGBLUD a aflat chiar înainte de show-ul de la UNTOLD Dubai că este nominalizat la trei premii Grammy
Advertorial
YUNGBLUD a aflat chiar înainte de show-ul de la UNTOLD Dubai că este nominalizat la trei premii Grammy
Libertatea
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din advertorial
Mirosuri neplăcute care pot apărea într-un apartament și ce poți face pentru a scăpa de ele + a le preveni
Mirosuri neplăcute care pot apărea într-un apartament și ce poți face pentru a scăpa de ele + a le preveni
Advertorial

+ Mai multe
Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday
Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday
Advertorial

+ Mai multe
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC