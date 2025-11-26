World Class România sărbătorește 25 de ani și lansează planul de extindere a accesului la mișcare, sănătate și prevenție

La aniversarea a 25 de ani, World Class România, liderul național în health, fitness, înot și wellness, anunță o strategie orientată către viitor, menită să accelereze transformarea modului în care românii accesează serviciile de mișcare și wellbeing. Compania își propune să își extindă amprenta la nivel național, să își consolideze ecosistemul digital, să introducă noi servicii integrate de sănătate și recuperare și să își asume un rol tot mai vizibil în educația pentru prevenție, sprijinind comunitățile, copiii și angajatorii în formarea unor obiceiuri zilnice mai sănătoase.

De la deschiderea primului club în anul 2000, compania a fost un motor esențial al profesionalizării industriei, având un rol decisiv în extinderea accesului la sport și wellness într-o perioadă în care România înregistra – și continuă să înregistreze – unele dintre cele mai ridicate niveluri de inactivitate fizică din Europa.

Într-un sfert de secol, investițiile World Class România au transformat infrastructura de fitness la nivel național: de la un club la 47 de locații și 29 de piscine, de la câțiva antrenori la o echipă de peste 700 de specialiști certificați, și de la 1.000 de membri în primul an la o comunitate de 84.000 de membri activi în 2025. Conform statisticilor interne, rețeaua a generat peste 67 de milioane de participări la clase, iar membrii au ars împreună, estimat, 19 miliarde de calorii – echivalentul eliminării a aproximativ 2.460 de tone de țesut adipos – și au parcurs circa 70 de milioane de kilometri, adică au făcut de 1.700 de ori înconjurul Pământului.

25 de ani de impact: cum a contribuit World Class România la schimbarea obiceiurilor de mișcare din România

Într-o țară în care 58% dintre români sunt supraponderali, 63% nu fac sport, iar peste un sfert dintre copii se confruntă cu obezitate, extinderea rețelei World Class România a avut un rol major în crearea accesului la infrastructură modernă de sport și wellness. Dezvoltarea cluburilor, investițiile în echipamente de ultimă generație și standardele profesioniste de antrenament au contribuit la maturizarea unei piețe evaluate astăzi la 334 milioane de euro, dar aflate încă sub media europeană ca densitate și accesibilitate – doar 0,3 cluburi la 10.000 de locuitori.

Compania a ridicat standardele industriei nu doar prin investiții în cluburi și piscine, ci și prin procese riguroase de auditare și calitate. În 2025, World Class România a obținut FitCert® Level 4, cea mai înaltă certificare europeană pentru standardele operaționale, siguranță, calitate și experiență oferită membrilor, devenind singura rețea din România și una dintre puținele din Europa care atinge acest nivel.

„Cel mai valoros rezultat al acestor 25 de ani nu este dimensiunea rețelei noastre, ci impactul pe care l-am avut în viața de zi cu zi a românilor, prin faptul că i-am învățat pe copii să înoate, prin numărul de români care au dansat alături de instructorii noștri, prin sutele de încălziri pe care le-am condus înaintea celor mai diverse evenimente sportive și prin energia, inspirația și dedicarea pe care echipa noastră le-a oferit în fiecare interacțiune de-a lungul timpului. În fiecare club, la fiecare clasă și la fiecare eveniment vezi oameni care se inspiră unii pe alții și descoperă împreună un stil de viață mai sănătos. Această comunitate #BeHealthy este adevărata forță care a transformat fitnessul dintr-o activitate individuală într-un fenomen social.

Am investit semnificativ în cluburi și programe – fapt confirmat și de certificarea FitCert® Level 4 – însă investiția reală este în oameni: în motivația, disciplina și echilibrul pe care mișcarea le-a adus în viețile lor.

Privind înainte, rămânem fideli misiunii noastre: să inspirăm tot mai mulți români să fie mai activi, mai des. Cred cu tărie că mișcarea este cea mai puternică formă de prevenție – de la sănătatea cardiovasculară, la starea mentală și calitatea vieții. Cu cât reușim să integrăm sportul în rutina zilnică a oamenilor, cu atât contribuim mai mult la o Românie mai sănătoasă, mai puternică și mai rezilientă. Iar rolul nostru este să facem această schimbare posibilă, accesibilă și sustenabilă', a declarat Kent Orrgren, CEO World Class România.

Investițiile care au construit piața și direcția pentru următorii ani

În cei 25 de ani, strategia World Class România a urmărit continuu același obiectiv: să aducă fitnessul mai aproape de viața de zi cu zi a românilor. Extinderea națională, dezvoltarea cluburilor cu piscine semi-olimpice, profesionalizarea echipelor prin certificări internaționale și parteneriatul de durată cu LES MILLS™ au consolidat un ecosistem de wellness complet, care a schimbat standardele industriei.

În următorii cinci ani, compania își propune să accelereze această transformare: rețeaua va continua să se extindă în orașele-cheie, prin deschiderea de noi cluburi și prin investiții suplimentare în digitalizare, tehnologie, servicii integrate de sănătate și wellness, precum și în programe de nutriție și recuperare. De asemenea, compania își asumă un rol tot mai vizibil în educația orientată spre prevenție, prin campanii publice și inițiative dedicate comunităților locale, copiilor și companiilor care investesc în sănătatea angajaților lor.

Aceste direcții marchează începutul unei noi etape pentru World Class România: una orientată atât către extinderea infrastructurii, cât și către consolidarea comunităților #BeHealthy care dau sens misiunii companiei – aceea de a inspira mai mulți români să fie mai activi, mai des.

***

Despre World Class România

World Class România este prima și cea mai mare rețea de health, fitness, piscine și wellness din țară, cu 25 de ani de experiență, 47 de cluburi, 29 de piscine și o comunitate de peste 84.000 de membri în 7 orașe. Compania oferă facilități premium, echipamente de ultimă generație, programe variate de group fitness și antrenamente individuale.

Partener tradițional LES MILLS™ – cel mai mare furnizor de programe de fitness din lume, World Class dezvoltă și programe proprii create de experții săi și promovează activ un stil de viață sănătos prin evenimente și inițiative dedicate comunității. În 2025, rețeaua a obținut FitCert® Level 4, cea mai înaltă certificare europeană pentru calitate și siguranță, fiind singura rețea din România cu acest nivel de recunoaștere. World Class România oferă, de asemenea, un concept premium de fitness și stil de viață, numit W, unde membrii se pot antrena și relaxa într-un mediu intim și exclusivist.

Despre Vectr Holdings

Vectr Holdings este un fond de investiții cu operațiuni în România în sectoare precum agrobusiness, echipamente agricole, real estate și fitness. Vectr Holdings este proprietarul World Class Romania, liderul pieței de health & fitness din România, și a adăugat recent brandul Befit în portofoliu, care urmează să fie lansat oficial pe piața locală.

