Vlad Petreanu revine pe frecvențele Europa FM cu o nouă emisiune săptămânală

Din 16 martie, Vlad Petreanu aduce pe frecvențele Europa FM Oameni de fapt', o emisiune săptămânală de reportaj-interviu, ce va fi difuzată în fiecare duminică, între 12:00 și 13.00.

Emisiunea Oameni de fapt' va face auzite povești care merită cu adevărat acest lucru. Există oameni cu inițiative care schimbă vieți, mentalități, business-uri și care, de cele mai multe ori, pun faptele înaintea vorbelor: oamenii de fapt.

Sunt convins că < > pot să ne inspire pe noi toți, sunt oameni care ne ajută să fim mai deștepti; oameni, care prin idei și determinare, fac diferența. În plus, faptul ca dialogul nu are loc într-un studio clasic, ci voi merge în mediul în care aceștia activează, va da un plus de autenticitate poveștilor lor, îi va aduce mai aproape de ascultători.' declară jurnalistul Vlad Petreanu.

Prima ediție a emisiunii Oameni de fapt' va fi difuzată în 16 martie, când Vlad Petreanu va sta de vorbă la Fundația Casa Bună, cu activistul civic Valeriu Nicolae.

