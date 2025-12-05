Visele și absurdul în arta contemporană

În artă, granițele dintre real și imaginar pot dispărea, iar ceea ce pare posibil se contopește cu imposibilul.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Visele și absurdul în arta contemporană

În artă, granițele dintre real și imaginar pot dispărea, iar ceea ce pare posibil se contopește cu imposibilul. Obiectele cotidiene prind viață, umbrele capătă forme neașteptate, iar perspectivele sfidează legile fizicii. 

În acest univers vizual se simte ecoul trecutului, al suprarealismului, curent clasic din secolul XX care a încercat să transforme în imagini visele, fanteziile și coșmarurile. Artiștii contemporani continuă această tradiție, combinând tehnologia digitală cu reinterpretarea cotidianului și deschizând uși către lumi vizuale care surprind și fascinează privitorul.

Tehnologia ca poartă către lumi imposibile

Arta contemporană nu mai este limitată de pânză, pigment sau pensulă. Realitatea virtuală și augmentată permit crearea de spații cândva imposibile, unde gravitația se supune unor reguli proprii și timpul pare să curgă în sensuri multiple. 

Aceste experiențe moderne continuă firul tradiției din suprarealism, transformând visul și absurdul în realitate palpabilă. Instalațiile imersive sunt experiențe fizice, în care privitorul nu doar că vede, ci și „pășește' în universuri care ar fi fost imposibile acum câteva decenii.

Un exemplu elocvent este Refik Anadol, un artist turc cunoscut pentru instalațiile sale digitale imersive precum „Melting Memories' și „Machine Hallucinations'. Aceste lucrări transformă datele și informațiile arhivate în imagini care pulsează și se transformă în timp real.

Vizitatorul simte că pășește într-o lume care sfidează legile fizicii, cu pereți care respiră și forme care se contopesc într-un dans hipnotic. În „Infinity Room', lumina și structurile vizuale creează impresia unei dimensiuni infinite, unde realitatea obișnuită nu mai există.

Absurdul și simbolismul cotidian 

Dacă în trecut artiștii explorau subconștientul prin pictură sau colaj, astăzi absurdul se manifestă și prin obiecte cotidiene reinterpretate. Clădirile pot deveni organisme vii, umbrele pot prinde forme fantastice, iar obiectele banale se transformă în simboluri. Fotografiile manipulate digital sau colajele contemporane captează paradoxuri vizuale care surprind atenția și emoția privitorului.

Un exemplu relevant este Erik Johansson, un artist suedez născut în 1985 și stabilit în Praga, cunoscut pentru fotografiile sale suprarealiste. Johansson combină fotografii reale cu manipulări digitale pentru a crea scene care par fotografii reale, dar conțin inconsistențe logice ce generează efectul de vis sau absurd. 

Lucrări precum „Go your own road' (2008) sau „Arms break, vases dont' (2008) transformă peisaje familiare în lumi imposibile, în care gravitația și logica sunt suspendate. Procesul său creativ, ce implică sute de fotografii și ore de retuș digital, face ca fiecare imagine să fie o construcție meticuloasă, un echilibru între realism și fantezie. 

Stilul său se inspiră din suprarealism, iar modul în care reinterpretează cotidianul se potrivește perfect cu tema absurdului vizual contemporan. Prin lucrările sale, Johansson arată cum banalul poate fi transformat în fabulos și cum arta poate provoca uimire prin combinația dintre imaginație și realitate.

Globalizare și diversitate vizuală

Arta contemporană este tot mai mult un dialog între culturi. Artiști din Tokyo, Buenos Aires sau Berlin combină tradițiile locale cu imaginația colectivă, creând imagini care par familiare, dar imposibile și care au fost prezentate și pe platformele cu știri despre artă

De exemplu, Agan Harahap reinterpretază picturi indoneziene clasice și le transformă în scene digitale absurde, explorând identitatea vizuală și impactul informației digitale. Hajime Sorayama creează ilustrații hiperrealiste de roboți, combinând estetica futuristă cu referințe culturale japoneze. Din Seul, Koo Jeong A produce instalații și lucrări vizuale care alterează percepția spațiului, combinând minimalismul și absurdul într-un dialog cultural contemporan.

Privitorul poate observa că firul comun al acestor creații este dorința de a transforma realul în ceva mai complex, mai profund, mai tulburător. Fiecare lucrare care combină logica și iluzia amintește că arta nu trebuie să fie strictă sau rațională. Ea poate fi un joc între minte și simțuri, între cunoaștere și uimire. Astfel, visul și absurdul nu sunt doar relicve ale trecutului, ci o reinterpretare a modului în care lumea este percepută astăzi.

Foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Estetica ginecologică, soluția pentru problemele intime pe care femeile nu le spun cu voce tare
Advertorial
Estetica ginecologică, soluția pentru problemele intime pe care femeile nu le spun cu voce tare
Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
Advertorial
Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
5 tipuri de botine care se potrivesc perfect cu fuste midi
Advertorial
5 tipuri de botine care se potrivesc perfect cu fuste midi
Trăiește magia Crăciunului alături de Notino, într-un weekend dedicat frumuseții
Advertorial
Trăiește magia Crăciunului alături de Notino, într-un weekend dedicat frumuseții
Cum se reinventează un reper: JW Marriott Bucharest la 25 de ani
Advertorial
Cum se reinventează un reper: JW Marriott Bucharest la 25 de ani
Cum să amenajezi o cameră multifuncțională pentru întreaga familie
Advertorial
Cum să amenajezi o cameră multifuncțională pentru întreaga familie
Libertatea
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online
De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Ce ar trebui să știi despre decembrie 2025, în funcție de data ta de naștere
Ce ar trebui să știi despre decembrie 2025, în funcție de data ta de naștere
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
Cum poți să protejezi hortensiile de temperaturile scăzute. Recomandările specialiștilor în grădinărit
Cum poți să protejezi hortensiile de temperaturile scăzute. Recomandările specialiștilor în grădinărit
Mai multe din advertorial
PROMEMORIA: ghidul complet pentru recunoașterea timpurie a tulburărilor de memorie
PROMEMORIA: ghidul complet pentru recunoașterea timpurie a tulburărilor de memorie
Advertorial

Tulburările de memorie sunt un subiect sensibil, întâlnit tot mai frecvent în familiile moderne.

+ Mai multe
Electric Castle câștigă titlul de „International Festival of the Year” la UK Festival Awards 2025
Electric Castle câștigă titlul de „International Festival of the Year” la UK Festival Awards 2025
Advertorial

+ Mai multe
Ischgl: paradisul înzăpezit din Alpii Tirolezi
Ischgl: paradisul înzăpezit din Alpii Tirolezi
Advertorial

Iubitorii iernii știu deja că faimoasa stațiune de schi din Tirol este locația alpină în care trebuie să mergi oricând, dar mai ales la debutul sezonului. Pentru toți ceilalți, am alcătuit un scurt ghid al lucrurilor care fac din Ischgl o destinație de neratat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC