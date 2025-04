Victoria’s Secret îți propune să îți explorezi senzualitatea cu noua colecție Very Sexy

Probabil că nicio femeie nu are câte piese de lenjerie și-ar dori. Mai ales pentru că sunt articole fragile, îți dorești mereu ceva nou, care să te pună în valoare, fără să sacrifici confortul dorit.

Acum îți propunem o colecție de piese care îmbină tehnologia de ultimă oră cu estetica senzuală reprezentată de Victorias Secret, pentru o selecție delicată și irezistibilă.

Noua colecție Victorias Secret Very Sexy a fost lansată alături de Atelier Victorias Secret x Altuzarra online și în magazine selectate la nivel național și internațional.

Colecția Very Sexy include primul sutien semi-căptușit ușor de la Victorias Secret, cel mai sexy Demi de până acum, precum și sutiene Push-Up și Bombshell, noi și îmbunătățite, cu cupe din spumă cu memorie care își amintesc formele tale.

În plus, Victorias Secret are plăcerea să lanseze cele mai recente inovații în Body by Victoria Shapewear – SheerSmoothing. În plus, pentru că s-a bucurat de atâta succes în trecut, revine VS Archives Swim cu o altă colecție capsulă de sezon în ediție limitată.

Colecția Very Sexy de la Victorias Secret, care include sutienul semi-cupă cu căptușeală ușoară, alături de furouri, corsete, jupe și multe altele, este creată pentru a completa colecția fundamentală ready-to-wear de la Atelier Victorias Secret x Altuzarra.

Colaborarea „Atelier Victorias Secret x Altuzarra' unește măiestria artei designului de îmbrăcăminte pentru femei Altuzarra cu glamour-ul iconic al Victorias Secret. Astfel, a rezultat o colecție care întruchipează puterea, rafinamentul și atractivitatea naturală a femeilor, care oferă o gamă variată de mărimi.

Am ales pentru tine cateva recomandari din colectia Victorias Secrets Very Sexy, de care te vei indragosti cu siguranta.

Sutien Push-Up cu margini din dantelă Bombshell

Cel mai bine vândut sutien al nostru Bombshell, pentru aspectul îndrăzneț pe care îl adori, este finisat cu o notă de dantelă luxoasă pentru un rezultat atât de feminin. Căptușeala ultra-lifting este moale și confortabilă și îți oferă un boost de până la două mărimi de cupă.

Sutienul are o căptușeală cu push-up pentru nivelul maxim de ridicare, pentru un volum instantaneu și amplifică estetic decolteul.

Cupele cu spumă de memorie rețin formele corpului tău, iar decolteul Infinity Edge este foarte discret și abia sesizabil sub haine.

V-String reglabili, înalți pe picior, cu margini din dantelă

Datorită croielii înalte pe picior, acești chiloți care sunt precum o a doua piele te fac să te simți chiar și mai sexy, fiind realizați din microfibră mătăsoasă și netedă cu margine din dantelă și cu barete reglabile. Au talie joasă, o croială măgulitoare înaltă pe picior, nu au acoperire în partea din spate, au clinul din bumbac și sunt fabricați parțial din materiale reciclate.

Chiloți Cheeky înalți pe picior și margini din dantelă

Prin stilul cu croială în V și dantela luxoasă de pe această pereche de chiloți mătăsoasă și netedă, aceasta devine un must-have pentru colecția ta de lenjerie irezistibilă. Croiala flatantă îți lasă partea din spate aproape descoperită, cât să pună în valoare formele tale naturale.

Top cu corset cu decolteu adânc din dantelă Geo Daisy

O siluetă uimitoare. Detalii rafinate. Dantelă guipure cu margarete de concepție europeană. Acest top cu corset decoltat este spectaculos în orice formulă. Îl poți purta pe sub un sacou elegant sau să susțină o rochie fluidă strapless. Este finisat cu inserții transparente și cu șnururi în partea din spate, perfect pentru nopți memorabile acasă sau în oraș.

Alege-ți și tu piesele preferate din colecția Victorias Secrets Very Sexy din magazinele din țară sau de pe victoriassecret.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro