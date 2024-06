Trupa GRAFFITI lansează noul single „Offline”

VIDEO: https://youtu.be/_Hr0d29CCHE?si=PFZrWz-5RtfIUC9T

Una dintre cele mai în vogă trupe de adolescenți din Romania anunță lansarea unui nou single „Offline”.

Piesa este un îndemn pentru tinerii Generației Z, în care se atrage, subtil, atenția asupra faptului că rețelele sociale sunt benefice doar dacă sunt folosite responsabil, „poate puțin”, așa cum sugerează textul melodiei. Muzical, tinerii au o abordare îndrăzneață, ritmul fiind pop-funk, un stil mai puțin promovat la noi, dar care este nelipsit din topurile internaționale, unde artiști precum Bruno Mars, Dua Lipa, Miley Cyrus ocupă primele poziții în preferințele publicului. Theea, solista trupei, alături de Robert – chitară, Gloria-bass și Tudy-tobe declară: ,,Nu dorim să ne aliniem trending-ului din România, deoarece nu ne regăsim în el. Acesta nu ne reprezintă nici muzical și nici ca mesaj. Cu siguranță, există adolescenți care gândesc și simt la fel. Cu ei împărtășim viziunea noastră despre muzică și ceea ce gândim ca mesaj. Referindu-ne strict la această piesă, mesajul este unul simplu: Bucurați-vă de copilărie și adolescență, păstrați-vă inocența și seninătatea vârstei, socializați cu cei asemeni vouă, în OFFLINE, nu vă lăsați păcăliți de mirajul influenceri-lor de pe rețelele sociale care vă bombardează, în fiecare zi, cu mesaje care vă pot face rău și distorsiona realitatea! Noi asta facem! Urmăm o pasiune care a reușit să ne unească, iar asta înseamnă că petrecem mult timp împreună, fie la sala de repetiții, concerte și alte activități ce țin de muzică, fie mergem în parc sau la un film/bowling în mall. Să nu uităm de tabere, unde chiar ne deconectăm total. Ne este bine așa și ne-ar plăcea să mai dureze o vreme. Nu dorim să ne batem în Share, Like, Subscribe și Follow cu nimeni (deși, recunoaștem că ne-ar prinde bine) și nici să ne macine invidia că alții au mai mult.”

Videoclipul „Offline” este unul dinamic, cu multe tranziții de la o locație la alta, atât outdoor cât și indoor, realizatorul fiind Ionuț Manea de Mayo Concept, cel care și-a pus amprenta și pe producțiile video anteriore ale proiectului Graffiti, respectiv: „Ho Ho Ho”, „Caramel” și „Cu Capu’-n Nori”. Coregrafia a fost realizată de Matei Mateas de la Challenge Arts, executată perfect de Theea-solista Graffiti, alături de Maria, Daria, Isabela și Olivia, fetele din trupa de street dance, invitate să întărească mesajul videoclipului.

Muzica este semnată de o echipă puternică și experimentată, de la Silver Label, producătorul Silviu Dumitrașcu și Vlad Suman, precum și pe compozitorii Laura Suman și Andrei Vitan. Masterul este realizat de Solo, alias Cătălin Fântâneanu.

Producătorul executiv și managerul proiectului este compozitorul Marius Draghici, fondatorul Bravissimo Art School, școala de muzică, cel care a descoperit și susține pregătirea muzicală a membrilor grupului, profesor de ansamblu fiindu-le Radu Matei.

