Tot ce trebuie să știi despre colagen: între nutriție, știință și skincare

Colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul nostru și joacă un rol esențial în structura pielii. Este structura invizibilă care dă pielii rezistență, elasticitate și un aspect uniform. Atunci când nivelul său este optim, pielea arată fermă, netedă și luminoasă. Însă, începând cu vârsta de 25 de ani, producția de colagen scade treptat, iar acest declin natural duce la apariția ridurilor, la pierderea tonusului și la un aspect mai puțin uniform al tenului.

Dar, deși procesul este inevitabil, astăzi avem o înțelegere mult mai nuanțată asupra modului în care putem sprijini colagenul: atât din interior, prin nutriție și stil de viață, cât și din exterior, prin formule dermatocosmetice de ultimă generație. Pentru a explora aceste perspective complementare, am stat de vorbă cu Jessie Inchauspé, cunoscută ca Glucose Goddess și autoarea bestseller-ului Revoluția Glucozei, și cu dr. Gabriela Bud, medic dermatolog specialist.

Jessie Inchauspé (Glucose Goddess) autoarea bestseller-ului Revoluția Glucozei, Foto credit: Osvaldo Ponton

Două voci diferite, dar unite de aceeași concluzie: frumusețea pielii înseamnă echilibru. Iar pentru a susține acest echilibru din exterior, Vichy a creat Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum, o formulă revoluționară care acționează țintit asupra tuturor familiilor de colagen și devine un pas esențial în rutina de îngrijire dedicată menținerii tinereții pielii.

Cum putem susține colagenul: viziunea Glucose Goddess și expertiza Vichy

„Colagenul este cea mai abundentă proteină din corp și acționează ca o schelă care oferă pielii un aspect ferm, plin și neted. Îl putem privi ca pe lipiciul care ține totul laolaltă. Pe măsură ce îmbătrânim, producția naturală de colagen scade, motiv pentru care apar ridurile sau pielea lăsată', explică Jessie Inchauspé.

Autoarea subliniază că primul pas către o piele sănătoasă constă într-un plan alimentar echilibrat, bogat în ingrediente nutritive și sărac în alimente ultra-procesate sau cu zaharuri adăugate. „Ceea ce mâncăm joacă un rol important în cât de bine corpul nostru poate produce și proteja colagenul. Anumiți nutrienți sprijină producția de colagen, în timp ce alții îl protejează de degradare. Pe de altă parte, excesul de zahăr sau alimentele ultra-procesate îl pot deteriora, motiv pentru care echilibrarea glicemiei este o parte cheie a abordării mele'.

În acest sens, Jessie recomandă o dietă bogată în vitamina C (ardei grași, citrice și fructe de pădure), dar și în zinc și cupru, prezente în semințe, nuci și crustacee. Aminoacizii proveniți din proteine de calitate, precum ouă, pește sau supă de oase, sunt, la rândul lor, esențiali.

Pentru ca aceste principii să fie ușor de aplicat, Jessie sugerează pași mici, dar constanți. „Unul dintre sfaturile mele preferate este să începeți mesele cu fibre – de exemplu, un aperitiv vegetal – pentru a reduce creșterile bruște ale glicemiei. Apoi concentrați-vă pe includerea proteinelor, a grăsimilor sănătoase și a legumelor colorate la fiecare masă. Evitarea zahărului adăugat pe cât posibil este esențială, deoarece zahărul poate rigidiza și deteriora colagenul existent printr-un proces numit glicație'.

Vestea bună este însă că nu sunt necesare transformări radicale pentru a vedea rezultate. „Începeți cu pași mici: adăugați un aperitiv vegetal înainte de prânz sau cină, înlocuiți micul dejun dulce cu unul bazat pe proteine și grăsimi sănătoase – cum ar fi ouă cu avocado sau iaurt grecesc cu nuci. Doar o singură schimbare la un moment dat poate avea un impact uriaș. Este vorba despre obiceiuri care se simt bine și sunt sustenabile'.

Jessie Inchauspé (Glucose Goddess) autoarea bestseller-ului Revoluția Glucozei, Foto credit: Sahim Ahmed

Jessie amintește și de alți factori la fel de importanți: „Somnul este esențial – corpul se regenerează noaptea, inclusiv pielea. Hidratarea îi oferă un aspect plin și ferm, iar gestionarea stresului este crucială, pentru că stresul cronic degradează colagenul. Mișcarea, fie că vorbim de mers pe jos sau de antrenamente de rezistență, susține circulația și sănătatea pielii. Totul este conectat!'.

Pentru Glucose Goddess, frumusețea se construiește din interior spre exterior, iar produsele de îngrijire completează acest proces. „Îmi place că skincare-ul poate susține pielea într-un mod atât de complex. La fel ca în cazul alimentației, cred că trebuie să lucrăm împreună cu corpul nostru – nu împotriva lui. Noul Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum este formulat pentru a viza toate tipurile de colagen, ceea ce o inovație remarcabilă. Este complementul perfect pentru un stil de viață sănătos, mai ales dacă sunteți în căutarea unui impuls suplimentar pentru a vă sprijini pielea pe măsură ce îmbătrânește natural'.

Colagenul și pielea: perspectiva medicului dermatolog & puterea Liftactiv Collagen Specialist 16

Dacă nutriția pune bazele, dermatologia oferă soluții care amplifică rezultatele. „Colagenul este fundamental pentru elasticitatea și aspectul tânăr al pielii. Un nivel optim înseamnă un ten neted, ferm și luminos. La un moment dat însă, sinteza lui scade, ceea ce se traduce prin apariția ridurilor, laxitate și pierderea conturului', explică dr. Gabriela Bud.

Dr. Gabriela Bud

Pentru a înțelege acest proces, medicul subliniază că există mai multe tipuri de colagen cu roluri complementare: „La nivelul pielii predomină trei tipuri principale. Colagenul de tip I conferă fermitate și rezistență, colagenul de tip III susține elasticitatea și regenerarea, iar colagenul de tip IV formează o rețea la nivelul membranei bazale, asigurând legătura dintre epiderm și derm. Menținerea echilibrului dintre ele este esențială pentru un aspect sănătos și tânăr.'

Degradarea colagenului nu ține doar de trecerea anilor, explică medicul dermatolog, care spune că „predispoziția genetică, modificările hormonale, radiațiile UV, poluarea, fumatul sau dieta dezechilibrată sunt factori ce stimulează enzime care fragmentează colagenul, ducând la riduri, pierderea fermității și aspect tern'.

Când vine vorba de alegerea unui serum anti-aging, dr. Bud recomandă atenție la formulă și ingrediente și spune că „peptidele sunt esențiale, pentru că ele sunt verigile din care se formează proteina de colagen. Molecula mare de colagen nu poate traversa pielea, de aceea serurile trebuie să conțină peptide – molecule mici care ajung exact acolo unde se produce și se repară colagenul. Alte ingrediente utile sunt vitamina C, retinolul și niacinamidele'.

În acest context, noul Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum se remarcă prin abordarea inovatoare. „Nu se limitează la un singur tip de colagen, ci acționează asupra tuturor familiilor implicate în structura pielii. Din perspectivă dermatologică, aceasta este o strategie mult mai eficientă, pentru că susține nu doar fermitatea, ci și elasticitatea și coeziunea pielii'.

Pentru dr. Gabriela Bud, un serum anti-aging nu este doar un pas suplimentar în rutină, ci un aliat de încredere al pielii. „Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 poate face diferența între o rutină de menținere și una cu rezultate vizibile pe termen lung. Serumul are o concentrație eficientă de ingrediente active, capabile să pătrundă la nivelul dermului și să acționeze acolo unde este nevoie'.

Medicul amintește însă că perseverența este cheia. „Nu apar minuni de la o singură folosire, ci e nevoie să fim constanți zi de zi'. Iar pe lângă rutină, „stilul de viață rămâne esențial: alimentație echilibrată, somn suficient, activitate fizică, un management bun al stresului și evitarea toxicelor precum fumatul. Toate acestea se completează între ele și ajută la menținerea colagenului și a sănătății pielii.'

Un lucru este clar: frumusețea nu are un singur secret, ci rezultă dintr-o combinație de obiceiuri conștiente și formule performante. Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum de la Vichy nu este doar o promisiune, ci un produs construit pe știință, care vizează nu doar diminuarea semnelor vizibile ale îmbătrânirii, ci și fortificarea structurii pielii.

Cu tehnologia Co-Bonding, serumul stimulează sinteza și protejează fibrele de colagen, iar formula lui combină ingrediente complementare: ramnoză 5% pentru regenerare, peptide Matrixyl 3% pentru stimulare, extract de Maitake 0,5% pentru protecția celulară și vitamina Cg pentru luminozitate. Textura sa fină se absoarbe rapid și se integrează ușor în rutina de dimineață și seară.

Astfel, Vichy oferă mai mult decât un produs de skincare: un partener de încredere care redă pielii fermitatea, luminozitatea și vitalitatea. Așa cum arată Jessie Inchauspé și dr. Gabriela Bud, frumusețea nu mai este doar o moștenire genetică, ci rezultatul unor alegeri asumate și consecvente, zi de zi.

Sursa foto: Vichy

Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
