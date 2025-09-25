Toate sculele de care ai nevoie pentru mentenanță și recolte bune

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Toate sculele de care ai nevoie pentru mentenanță și recolte bune

Fără teamă sau alte dubii orice grădinar sau agricultor ar trebui să investeascain unelte și scule de grădina profesionale. Nu doar că se vor ajută de acestea pe moment , însă corect întreținute vor dura o viață întreagă.  

Grădinăritul este o activitate care aduce relaxare, frumusețe și chiar beneficii practice în viața de zi cu zi. Pentru a transformă o simplă curte într-un spațiu plăcut, sunt necesare unelte de grădină adaptate nevoilor.

Acestea fac muncă mai eficientă și mai ușoară, iar rezultatele sunt vizibile în calitatea plantelor și aspectul spațiului verde. Indiferent dacă vorbim despre legume, flori sau pomi fructiferi, uneltele sunt indispensabile. Fără ele, lucrările devin mai grele și mai obositoare.

Unelte care nu trebuie să lipsească din sopru

Orice grădinar ar trebui să înceapă cu un set de unelte de bază. Printre acestea se numără cazmaua, lopata, greblă și sapă. Cazmaua este excelentă pentru săpat gropi și pentru afânarea solului. Lopata este ideală pentru mutarea compostului sau a pământului dintr-un loc în altul.

Greblă este folosită pentru nivelarea terenului și adunarea resturilor vegetale. Sapă este indispensabilă pentru plivit buruienile și menținerea ordinii în straturi. O stropitoare sau un furtun de calitate completează lista esențială. Aceste unelte de grădină sunt baza oricărei lucrări și nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie.

Intreținerea solului necesită meticulozitate

Un sol sănătos este cheia unei grădini frumoase și productive. Pentru această sunt necesare unelte speciale de întreținere. Cultivatorul manual ajută la aerisirea solului și la spargerea bulgărilor. Greblă mică este utilă pentru afânarea pământului între rânduri.

Hârlețul, cu lama lui solidă, este folosit pentru lucrările mai grele, precum săparea gropilor adânci. O furcă de grădină este eficientă pentru întoarcerea compostului sau pentru aerisirea solului greu.

Toate aceste unelte de grădină au rolul de a menține pământul fertil și de a pregăti terenul pentru plantare.

Tăierea plantelor este o artă

Plantele sănătoase și frumoase au nevoie de îngrijire constantă. Tocmai de aceea, foarfeca de grădină este una dintre cele mai utile unelte. Se folosește pentru tăierea crenguțelor, curățarea florilor uscate sau îndepărtarea frunzelor deteriorate.

Fierăstrăul de grădină este necesar pentru ramurile mai groase. Foarfeca telescopică devine un ajutor important atunci când vrem să tundem gardurile vii sau copacii mai înalți. Pentru lucrări delicate, precum altoirea, se folosește cuțitul special.

Aceste unelte pentru îngrijirea plantelor ajută la menținerea unei grădini sănătoase și ordonate pe tot parcursul anului. Fasonarea și secerarea recoltelor se face ușor cu unelte corespunzătoare. Vezi magazinul pentru gama completă!

Apă este vitală pentru orice tip de grădină, iar uneltele de irigare sunt esențiale. O stropitoare cu sită fină este ideală pentru plantele tinere și fragile. Furtunul cu pistol reglabil permite controlul presiunii apei și adaptarea la diverse tipuri de culturi.

Pentru grădinile mari, sistemele de irigare prin picurare economisesc apă și asigură hidratarea constantă a rădăcinilor. Există și aspersoare automate care acoperă suprafețe întinse fără efort. Folosirea acestor unelte de grădină pentru irigare previne uscarea plantelor și ajută la obținerea unor culturi sănătoase.

Scule contemporane pentru întreținere

Grădinăritul modern beneficiază de tehnologie, iar unele unelte electrice sau mecanizate sunt indispensabile. Mașina de tuns gazonul este probabil cea mai folosită pentru peluze îngrijite. Trimmerul electric completează lucrările de detaliu în jurul bordurilor sau pomilor.

Motocoasa este preferată în grădinile mari, unde iarbă crește abundent. Suflanta de frunze simplifică adunarea resturilor vegetale, economisind timp prețios. Motocultorul este ideal pentru afânarea și aratul solului, fiind un ajutor de nădejde în grădinile de legume.

Aceste unelte moderne de grădină reduc considerabil efortul și transformă grădinăritul într-o activitate mai plăcută. Pe lângă unelte, echipamentele de protecție joacă un rol esențial în grădină. Mănușile rezistente protejează mâinile de spini, sol sau substanțe chimice.

Cizmele de cauciuc sunt foarte utile pentru terenurile umede sau noroioase. Ochelarii de protecție devin necesari atunci când se folosesc unelte electrice sau pentru tăieri. Genunchierele oferă confort în timpul lucrului aproape de sol.

Pălăriile cu boruri mari sau șepcile protejează împotriva soarelui puternic. Toate aceste accesorii completează setul de unelte folositoare în grădină și asigură siguranța celor care lucrează ore întregi afară.

Protecție eficientă pentru grădină și culturile tale

Plasa de umbrire este un accesoriu foarte util pentru grădinărit, mai ales în sezonul cald. Rolul ei principal este de a proteja plantele împotriva razelor solare puternice. Astfel, temperatura se menține la un nivel optim, iar plantele nu suferă de arsuri. Este folosită atât în grădinile mici. Cât și în solarii sau sere.

Această plasă este fabricată din materiale rezistente la radiațiile UV și la intemperii. Ea poate avea grade diferite de umbrire, de la 30% până la 90%. Alegerea depinde de tipul culturii și de condițiile climatice. Legumele și răsadurile fragile necesită un nivel mai mare de protecție. 

Plantele decorative rezistă mai bine la soare și pot avea nevoie de o plasă mai subțire. Un avantaj important al plasei de umbrire este reducerea consumului de apă. Prin filtrarea razelor solare, solul se usucă mai greu, iar umiditatea se păstrează mai mult timp.

Acest lucru ajută la economisirea resurselor și la menținerea sănătății plantelor. Plasa reduce impactul vântului și protejează împotriva grindinei sau a ploilor torențiale. Instalarea plasei de umbrire este simplă și rapidă. Se fixează pe structuri metalice, lemn sau chiar direct peste culturi, în funcție de nevoi.

Fiind flexibilă și ușor de manevrat, poate fi montată și demontată ori de câte ori este nevoie. Durata de viață este mare, ceea ce o face o investiție rentabilă. Plasa de umbrire nu este folosită doar în agricultură. Poate fi instalată și în curți sau grădini private.

Astfel, oferă umbră pentru foișoare, terase sau parcări. Este o soluție accesibilă și eficientă pentru protecția împotriva căldurii excesive. Asigură protecție, reduce costurile și contribuie la obținerea unor culturi mai sănătoase și mai bogate.

O grădină frumoasă și productivă nu se întreține doar cu pasiune, ci și cu unelte bine alese. De la cazmale și greble, până la sisteme de irigare sau motocultoare, fiecare unealtă are rolul ei. Acestea fac diferența între o muncă grea și un proces plăcut, care aduce satisfacții vizibile.

Alegerea uneltelor trebuie făcută în funcție de nevoile grădinii și dimensiunea acesteia. Îngrijirea periodică a uneltelor asigură eficiență și durabilitate. Grădinăritul devine astfel nu doar o activitate utilă, ci și o bucurie zilnică. Cu unelte folositoare și adaptate, fiecare grădinar își poate transformă spațiul într-un colț de natură bine organizat.

Sursa foto: Freepik.com

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum să alegi formația potrivită pentru nuntă
Advertorial
Cum să alegi formația potrivită pentru nuntă
Rolul fumigației pentru purificarea și energia locuinței
Advertorial
Rolul fumigației pentru purificarea și energia locuinței
Cum să îți schimbi look-ul fără efort: trucuri simple pentru un stil nou în fiecare zi
Advertorial
Cum să îți schimbi look-ul fără efort: trucuri simple pentru un stil nou în fiecare zi
Octavian Strunilă: “Am bani mulţi de dat, 25.000 de lei in fiecare duminică seara”
Advertorial
Octavian Strunilă: “Am bani mulţi de dat, 25.000 de lei in fiecare duminică seara”
AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă
Advertorial
AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Advertorial
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din advertorial
Povestea ta. Talismanul tău
Povestea ta. Talismanul tău
Advertorial

+ Mai multe
Dintotdeauna TU — de la pagină la ecran: ediție de film disponibilă acum
Dintotdeauna TU — de la pagină la ecran: ediție de film disponibilă acum
Advertorial

Câteodată, o carte reușește să-ți intre atât de adânc în suflet încât ai vrea să vezi cum arată povestea ei și dincolo de pagini.

+ Mai multe
Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC