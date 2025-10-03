Tichetele de masă în 2025 – De ce au devenit o necesitate pentru a avea angajați motivați și loiali

În 2025, IMM-urile se confruntă cu o piață a muncii mai competitivă ca oricând. Angajații nu mai sunt motivați doar de salariul de bază, ci analizează atent și pachetul de beneficii.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Tichetele de masă în 2025 – De ce au devenit o necesitate pentru a avea angajați motivați și loiali

În 2025, IMM-urile se confruntă cu o piață a muncii mai competitivă ca oricând. Angajații nu mai sunt motivați doar de salariul de bază, ci analizează atent și pachetul de beneficii. Creșterea costului vieții, scumpirea alimentelor și nevoia de echilibru financiar au adus în prim-plan o serie de beneficii extrasalariale, printre care tichetele de masă joacă un rol principal.

Pentru companiile mici și mijlocii, menținerea unei echipe stabile a devenit o provocare. Fluctuația personalului înseamnă costuri suplimentare cu recrutarea, formarea și scăderea productivității. Tichetele de masă s-au dovedit a fi un instrument simplu, dar cu impact real asupra loializării angajaților.

De ce tichetele de masă au devenit standard în ofertele de angajare

În trecut, tichetele de masă erau considerate un beneficiu opțional, oferit de companiile mari. În 2025, acestea au devenit o componentă de bază a oricărui pachet salarial competitiv, inclusiv pentru IMM-uri. Pentru un angajat, valoarea lunară acumulată a tichetelor poate echivala cu o creștere salarială de câteva sute de lei.

Mai mult decât atât, tichetele de masă sunt resimțite ca un sprijin concret, cu efect direct în bugetul personal. Ele acoperă cheltuielile zilnice cu alimentele, reduc presiunea financiară și transmit mesajul că angajatorul este atent la nevoile reale ale echipei.

Valoarea și calculul tichetelor de masă în 2025

În 2025, valoarea unui tichet de masă a crescut semnificativ față de anii anteriori. Plafonul zilnic stabilit permite o acoperire mai realistă a costurilor unei mese în oraș sau a unei alimentații sănătoase acasă. Angajații primesc tichete în funcție de numărul de zile lucrate efectiv în fiecare lună.

Pentru o companie, este important să aibă în vedere calendarul zilelor lucrătoare în 2025 pentru fiecare lună a anului. În funcție de sărbătorile legale și de weekenduri, numărul de tichete diferă de la o lună la alta. De exemplu, în lunile cu 21–23 zile lucrătoare, valoarea tichetelor poate depăși cu ușurință 600 de lei per angajat, în funcție de valoarea acordată a unui tichet/ zi.

Calendarul zilelor lucrătoare – un instrument esențial pentru IMM-uri

Un management eficient al tichetelor pornește de la înțelegerea structurii lunare a anului. Calendarul zilelor lucrătoare din 2025 include 248 de zile lucrătoare, iar distribuția lor lunară influențează direct bugetul necesar pentru acest beneficiu.

Prin consultarea unui calendar actualizat cu zilele lucrătoare și sărbătorile legale, cum este cel de pe Pluxee.ro antreprenorii pot anticipa cu precizie sumele care trebuie alocate pentru fiecare lună, evitând posibile erori contabile.

Beneficiile fiscale pentru angajatori – o soluție avantajoasă pentru bugetul firmei

Unul dintre cele mai mari avantaje ale tichetelor de masă este tratamentul lor fiscal favorabil. Ele sunt deductibile integral din impozitul pe profit, ceea ce înseamnă că nu reprezintă un cost suplimentar împovărător pentru firmă.

În plus, tichetele sunt scutite de contribuții sociale obligatorii, ceea ce le face mai eficiente decât o mărire salarială brută. Astfel, IMM-urile pot oferi un plus de valoare angajaților, fără să suporte cheltuieli mari și fără să se încarce suplimentar cu taxe.

Loialitate și motivație – cum influențează tichetele starea de spirit a echipei

Un angajat care se simte apreciat este un angajat care rămâne. Tichetele de masă contribuie la sentimentul de stabilitate și recunoaștere. Fiecare utilizare a cardului este un memento zilnic al sprijinului oferit de angajator.

Mai mult, tichetele ajută la consolidarea unei culturi organizaționale pozitive, în care nevoile personale nu sunt ignorate. Ele sporesc satisfacția la locul de muncă, cresc motivația și contribuie la crearea unei echipe implicate, cu inițiativă și spirit de colaborare.

Avantaje concrete pentru angajat – un sprijin real în viața de zi cu zi

Pentru angajați, tichetele de masă sunt mai mult decât un simplu beneficiu. Ele sunt o soluție practică la provocările economice curente. Costul alimentelor a crescut semnificativ în ultimii ani, iar salariile nu au ținut întotdeauna pasul cu inflația.

Prin intermediul tichetelor, angajații își pot acoperi costurile alimentare esențiale fără să își afecteze bugetul personal. În plus, aceste tichete sunt acceptate în majoritatea supermarketurilor, restaurantelor și magazinelor alimentare, ceea ce le oferă o flexibilitate excelentă.

Soluții moderne – tichete electronice și integrarea în platforme digitale

În prezent, tichetele de masă sunt oferite sub formă electronică sau virtuală, pe carduri fizice sau virtuale. Acestea pot fi gestionate cu ușurință prin aplicații mobile, oferind transparență și control complet atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Pentru IMM-uri, gestionarea digitală a tichetelor înseamnă economie de timp, reducerea erorilor și eficiență operațională. Cardurile sunt reîncărcate automat, iar raportarea lunară este simplificată.

Tichetele ca instrument de diferențiere în atragerea de talente

Tot mai mulți angajatori se luptă pentru aceiași candidați, iar tichetele de masă pot face diferența. Un anunț de recrutare care include acest beneficiu este perceput ca fiind mai serios, mai orientat spre nevoile reale ale angajatului și mai atrăgător.

IMM-urile care includ tichetele în oferta lor devin mai competitive, chiar și în fața companiilor mari. În plus, în mediul rural sau semiurban, acest beneficiu este uneori mai valoros decât o mărire salarială.

Implementarea tichetelor – pași simpli pentru orice antreprenor

Introducerea tichetelor de masă în companie este un proces simplu și rapid. Se semnează un contract cu un emitent autorizat, se stabilește valoarea lunară acordată fiecărui angajat, iar distribuirea se face electronic.

Nu este necesară o restructurare a bugetului, ci doar o planificare atentă și o comunicare clară cu echipa. Chiar și firmele mici, cu 3–5 angajați, pot beneficia de această soluție, fără birocrație excesivă.

Ce trebuie să știi despre condițiile de acordare

Tichetele de masă se acordă proporțional cu numărul de zile lucrătoare efectiv lucrate de angajat într-o lună. Nu se acordă pentru zilele de concediu de odihnă, concediu medical sau zile libere legale.

În cazul în care un angajat are program parțial, el are totuși dreptul la tichete, atât timp cât există un contract de muncă activ. Este important ca antreprenorul să urmărească cu atenție pontajul și să țină evidența corectă a zilelor lucrate.

Pentru IMM-uri și antreprenori, tichetele de masă nu sunt o cheltuială, ci o investiție inteligentă în oameni. Ele îmbină eficiența fiscală cu beneficiile sociale și contribuie decisiv la stabilitatea unei echipe performante.

În 2025, angajații nu mai aleg doar salariul cel mai mare. Ei aleg siguranță, grijă, și un mediu în care simt că munca lor este apreciată. Iar tichetele de masă transmit exact acest mesaj.

Foto: Pexels

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
Advertorial
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Advertorial
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Cum să transformi timpul liber într-o experiență digitală completă
Advertorial
Cum să transformi timpul liber într-o experiență digitală completă
Synevo: sănătatea ta începe cu rezultate corecte și rapide
Advertorial
Synevo: sănătatea ta începe cu rezultate corecte și rapide
Implanturi dentare fără durere – recomandările Dr. Durbac
Advertorial
Implanturi dentare fără durere – recomandările Dr. Durbac
Top 7 sfaturi pe care orice colecționar pasionat de LEGO ar trebui să le cunoască
Advertorial
Top 7 sfaturi pe care orice colecționar pasionat de LEGO ar trebui să le cunoască
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
Upgrade Dental: soluții moderne pentru estetică dentară și ortodonție
Upgrade Dental: soluții moderne pentru estetică dentară și ortodonție
Advertorial

+ Mai multe
Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie
Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie
Advertorial

Proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, dezvoltat de Vichy, aduce la lumină povești reale despre menopauză și normalizează discuția despre această etapă firească din viața oricărei femei.

+ Mai multe
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC