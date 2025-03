THE ORIGINAL: adidas Originals prezintă campania “The Original” pentru Colecția Primăvară/Vară 2025

Pentru colecția primăvară/vară 2025, adidas Originals face trecerea de la celebrarea moștenirii sale culturale către a inspira generațiile viitoare cu „The Original' – o campanie de comunicare construită de la premisa că schimbarea revoluționară începe cu o singură persoană, cu un singur pas.

adidas Originals a pus întotdeauna accent pe modelele emblematice pe care le-a oferit lumii. Astfel, în centrul campaniei se află trei siluete care au influențat profund cultura urbană și scena artistică: Superstar II, Handball Spezial și Samba OG.

La baza conceptului campaniei se află viziunea creativă a brandului în colaborare cu celebrul regizor Thibaut Grevet, al cărui limbaj vizual distinctiv a modelat peisajul cultural prin munca sa, care, la fel ca și adidas Originals, navighează într-un spațiu ce vorbește deopotrivă despre sport, muzică și modă. Este nevoie de viziune, măiestrie și un angajament neclintit față de autenticitate pentru a crea ceva cu adevărat original – calități care definesc atât munca lui, cât și siluetele emblematice adidas Originals.

Grevet își transpune stilul recognoscibil într-un film evocator care surprinde esența originalității. Prin lentila sa, înțelegem impactul celor care au inspirat mii de oameni să le urmeze pașii. Povestea se dezvăluie prin juxtapuneri captivante, iar energia mulțimii creează atmosfera perfectă pentru a descoperi fiecare Original în mediul său.

Pe fundal, coloana sonoră Only You (And You Alone)' a grupului The Platters întregește povestea:

O singură persoană e de ajuns

Pentru a inspira o mie

Aceasta va fi mereu The Original

