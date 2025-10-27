Texturi, straturi și atitudine: Outerwear-ul sezonului rece se rescrie la Sport Couture

Texturi, straturi și atitudine: Outerwear-ul sezonului rece se rescrie la Sport Couture

Odată cu primele zile reci, garderoba de toamnă-iarnă se transformă într-un joc al contrastelor. Este momentul în care piesele cozy se întâlnesc cu siluete statement, iar confortul capătă accente rafinate. Sezonul actual este despre echilibru – între linii minimaliste și volume generoase, între texturi pufoase și finisaje lucioase, între funcționalitate și estetică.

La Sport Couture, selecția de outerwear pentru sezonul rece devine o poveste despre expresivitate, căldură și libertate de stil. Piese semnate UGG, Karl Lagerfeld și Superdry propun o interpretare fresh a garderobei urbane, în care fiecare detaliu contează.

UGG: redefinind confortul prin design

Născut din dorința de a transforma senzația de cozy' într-un gest estetic, UGG continuă să surprindă printr-o colecție care îmbină lejeritatea californiană cu un rafinament aproape senzorial. Disponibilă în exclusivitate la Sport Couture, colecția de apparel UGG devine expresia perfectă a unui nou tip de confort – unul care nu se ascunde în spatele funcționalului, ci se transformă în stil pur.

Jacheta Marlene Confetti este un mix între funcționalitate și optimism – un statement piece care aduce un aer playful oricărei ținute, în timp ce Emmalyn UGGfluff Puffer cucerește printr-o siluetă voluminoasă și o textură pufos-luxurioasă. Modelul Finnian LuxeFluff Moto Jacket împrumută din atitudinea moto-clasică, reinterpretând-o într-o versiune moale, aproape sculpturală.

Pentru zilele în care confortul primează fără a compromite estetica, Ronney High Pile Tipped Jacket, Frankie Short Trucker Jacket și Toria Jacket aduc detalii elegante, tonuri neutre și o versatilitate ce permite tranziția de la zi la seară cu un simplu schimb de accesorii.

Karl Lagerfeld & Superdry: două viziuni, același spirit urban

Karl Lagerfeld rămâne fidel rafinamentului parizian, chiar și atunci când vorbim despre piese de tranziție. Jacheta Between-Season Jacket combină structura impecabilă cu o estetică minimalistă, oferind o soluție elegantă pentru zilele imprevizibile de toamnă.

De cealaltă parte, Superdry explorează energia retro și o traduce într-un vocabular vizual contemporan. Fleece-ul Vintage Retro Full Zip și puloverul cu detalii clasice propun un layering cu vibe nostalgic, perfect pentru escapade urbane sau weekenduri relaxate.

Accente care desăvârșesc lookul

Pentru a completa ținuta, UGG oferă o selecție de accesorii și încălțăminte care duc confortul la rang de artă. Botinele din piele Esmee Leather Boot oferă o eleganță subtilă, în timp ce papucii Tazzelle și șosetele Elowyn Cable Knit sunt definiția relaxării sofisticate – piese care te învăluie în căldură, dar rămân fidel esteticului contemporan.

Descoperă întreaga selecție de outerwear și accesorii pentru sezonul rece în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping Mall sau online pe www.sportcouture.ro.

