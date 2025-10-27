Texturi, straturi și atitudine: Outerwear-ul sezonului rece se rescrie la Sport Couture

Odată cu primele zile reci, garderoba de toamnă-iarnă se transformă într-un joc al contrastelor. Este momentul în care piesele cozy se întâlnesc cu siluete statement, iar confortul capătă accente rafinate. Sezonul actual este despre echilibru – între linii minimaliste și volume generoase, între texturi pufoase și finisaje lucioase, între funcționalitate și estetică.

La Sport Couture, selecția de outerwear pentru sezonul rece devine o poveste despre expresivitate, căldură și libertate de stil. Piese semnate UGG, Karl Lagerfeld și Superdry propun o interpretare fresh a garderobei urbane, în care fiecare detaliu contează.

UGG: redefinind confortul prin design

Născut din dorința de a transforma senzația de cozy' într-un gest estetic, UGG continuă să surprindă printr-o colecție care îmbină lejeritatea californiană cu un rafinament aproape senzorial. Disponibilă în exclusivitate la Sport Couture, colecția de apparel UGG devine expresia perfectă a unui nou tip de confort – unul care nu se ascunde în spatele funcționalului, ci se transformă în stil pur.

Jacheta Marlene Confetti este un mix între funcționalitate și optimism – un statement piece care aduce un aer playful oricărei ținute, în timp ce Emmalyn UGGfluff Puffer cucerește printr-o siluetă voluminoasă și o textură pufos-luxurioasă. Modelul Finnian LuxeFluff Moto Jacket împrumută din atitudinea moto-clasică, reinterpretând-o într-o versiune moale, aproape sculpturală.

Pentru zilele în care confortul primează fără a compromite estetica, Ronney High Pile Tipped Jacket, Frankie Short Trucker Jacket și Toria Jacket aduc detalii elegante, tonuri neutre și o versatilitate ce permite tranziția de la zi la seară cu un simplu schimb de accesorii.

Karl Lagerfeld & Superdry: două viziuni, același spirit urban

Karl Lagerfeld rămâne fidel rafinamentului parizian, chiar și atunci când vorbim despre piese de tranziție. Jacheta Between-Season Jacket combină structura impecabilă cu o estetică minimalistă, oferind o soluție elegantă pentru zilele imprevizibile de toamnă.

De cealaltă parte, Superdry explorează energia retro și o traduce într-un vocabular vizual contemporan. Fleece-ul Vintage Retro Full Zip și puloverul cu detalii clasice propun un layering cu vibe nostalgic, perfect pentru escapade urbane sau weekenduri relaxate.

Accente care desăvârșesc lookul

Pentru a completa ținuta, UGG oferă o selecție de accesorii și încălțăminte care duc confortul la rang de artă. Botinele din piele Esmee Leather Boot oferă o eleganță subtilă, în timp ce papucii Tazzelle și șosetele Elowyn Cable Knit sunt definiția relaxării sofisticate – piese care te învăluie în căldură, dar rămân fidel esteticului contemporan.

