Tendințe de machiaj de seară 2023

Lumini, cameră, acțiune! Poate părea scenariul unui film de succes, dar nu, ești tu în rolul unei femei fatale, purtând un machiaj de senzație care atrage toate privirile. Majoritatea evenimentelor importante arată așa, iar dacă vrei să devii centrul atenției, atunci trebuie să atragi mare atenția la întregul look! Ținuta, pantofii, geanta și piesa de rezistență – machiajul de seară.

Fie că ești un artist prin naștere și îți realizezi propriul make-up, sau poate apelezi la un profesionist în domeniu, fii sigură că trebuie să cunoști cele mai noi tendințe de machiaj de seară în anul 2023.

Noi, echipa MAKEUP suntem aici pentru tine și vrem să participăm la procesul de creație, prezentându-ți în continuare un top al celor mai populare trenduri în materie de beauty pentru evenimentele de seară.

Mai jos vom vorbi despre machiaj de seară cu sclipici, machiaj simplu de seară și machiaj de seară pentru ochi căprui, albaștri, verzi, etc. Trei, doi, unu! Dăm start maratonului de frumusețe.

TEN DE PORȚELAN

Prelucrarea corectă a tenului stă la baza oricărui make-up de senzație, din acest motiv noi îți recomandăm să cureți bine pielea folosind o soluție micelară delicată, iar mai apoi să aplici o cremă hidratantă cu textură ușoară. Acesta lucru va garanta confortul oricărui machiaj de seară, împiedicând apariția cutelor.

Ulterior este necesar să aplici un primer și fond de ten. Alege o bază tonală cu acoperire mare, care să acopere toate imperfecțiunile și să lase un finisaj mat. Fondul de ten aplicat pe pielea bine hidratată va garanta un aspect luminos, sănătos și catifelat.

Pentru a obține un ten satinat îți lăsăm mai jos câteva recomandări de produse, dar și link-ul de la site-ul https://makeup.ro/ , de unde poți comanda articolele preferate, beneficiind de cel mai bun preț!

Recomandare:

Apă micelară – Bioderma Sensibio H2O Micellaire Solution;

Cremă hidratantă – Embryolisse Lait Creme Concentrate;

Fond de ten – Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10.

BLUSH

Pomeții îmbujorați adaugă tinerețe și vitalitate întregului machiaj de seară. Fardul de obraz este produsul ce câștigă popularitate în ultimii ani, devenind parte componentă în trusa de înfrumusețare a fiecărei femei.

Trebuie să ții cont să poți alege culoarea blush-ului în funcție de tipul de ten, dacă pielea are are un subton rece atunci optează pentru nuanța roz a blushului, iar dacă are un subton cald alege fardul în culoarea piersic. De asemenea te poți orienta după textură. Tenul uscat iubește produsele cremoase, în timp ce pielea grasă se comportă mai bine cu texturile pudrate.

Recomandare:

Huda Beauty GloWish Cheeky Vegan Blush Powder, Laura Mercier Tinted Moisturizer Blush.

GENE SEDUCĂTOARE

E adevărat că ochii sunt cei care vorbesc, iar prin priviri putem exprima foarte multe sentimente. Noi cunoaștem o rețetă ce-ți va garanta volum și expresivitate pentru genele tale și anume: Rimel + gene false. Optează pentru un rimel care alungește, creează densitate și adaugă volum, pe care să-l combini cu gene de tip smoc, adăugate la colțul extern al ochiului. O astfel de combinație are un impact uriaș asupra machiajului, adaugă profunzime, expresivitate și intensitate.

Recomandare:

Pupa Mascara Vamp, Maybelline New York Lash Sensational Sky High, Ibra Extra Double 20 Flares Eyelash C 10 mm.

GLITTER

Un machiaj de seară cu sclipici va fi alegerea perfectă pentru orice eveniment festiv. Acesta nu doar adaugă o aură de rafinament și eleganță, dar te propulsează automat în lumina reflectoarelor.

Aplică fardul în culoarea dorită, creează tranziții fine, desenează săgeți clare și cu ajutorul degetului inelar sau a unei perii speciale, aplică pigmentul lucios pe mijlocul ochiului.



Recomandare:

NYX Professional Makeup Metallic Glitter, Artdeco Liquid Glitter Eyeshadow.

NUDE MAKE-UP

Definiția acestui tip de machiaj se rezumă la paleta de culori utilizată. De obicei, pentru a crea asemenea look specialiștii utilizează farduri în nuanțe de bej, cafeniu, ivory sau baby pink. În acest caz blush-ul este mai puțin accentuat, lăsând teren liber pentru bronzer. Buzele nu sunt o excepție de această dată. Pentru vopsirea acestora se utilizează o tehnică simplă – definirea conturului cu un creion în nunță maronie, apoi umplerea spațiului gol cu un ruj în nuanță cappuccino.

Pe lângă practicitate și versatilitate, acest machiaj de seară simplu simbolizează stilul și eleganța!

Recomandare:

Wibo Nude Attitude Eyeshadow Palette, Physicians Formula Butter Bronzer Murumuru, Maybelline New York Color Sensational Mattes Nudes, NYX Professional Makeup Slim Lip Pencil.

EYELINER ÎN STIL CAT EYES

Un element care nu își pierde farmecul în timp! Codițele îndrăznețe nu doar definitivează frumos machiajul ochilor, dar adaugă o aură de mister și notorietate imaginii tale. Tehnică de lucru:

Studiază atent forma ochilor tăi și trasează linii curate, astfel încât să urmezi direcția naturală a pleoape. Desenează săgețile cu ochii deschiși și ridică codița într-un unghi ascuțit în momentul în care creionul întâlnește pliul pleoapei.

Pentru un plus de originalitate poți folosi un eyeliner colorat și să combini cu câteva linii grafice.

Recomandare:

Physicians Formula Eye Booster Waterproof Ultra-Fine Liquid Eyeliner, TheBalm Schwing Liquid Eyeliner, NYX Professional Makeup Epic Ink Liner.

SPRÂNCENE DECOLORATE

Poate părea ciudat, dar acest trend lansat de vedetele de peste ocean prinde amploare și inspiră make-up artiștii din întreaga lume în crearea unui machiaj de seară inedit. Ideea constă în deschiderea culorii sprăncenelor cu unu sau două tonuri. Din start ai putea să nu înțelegi farmecul acestei tehnici, dar dacă te adresezi la un specialist în domeniu care va realiza corect această tehnică, noi îți promitem că vei fi uimit de rezultat.

Recomandare:

Nyx Professional Makeup Lift & Snatch!, NYX Professional Makeup Tinted Eyebrow Mascara Gel.

FARDURI PASTELATE

Încrederea de sine și dorința de a se simți speciale stimulează toate femeile să devină din ce în ce mai deschise și să opteze pentru culori controversate. Astfel în cazul unui machiaj de seară pentru ochi căprui este recomandat să utilizezi culori precum maro, verde, albastri, bronz și piersic. Pentru ochii albaștri se potrivesc nuanțe de roz, gri, cupru sau nude, în timp ce culori precum negru, gri deschis sau bej scot în evidență ochii verzi. Nu în ultimul rând, doamnelor cu ochii negri le este recomandat să opteze pentru o paletă ce include argintiu, gri perlat, roz piersic, bleu sau vernil.

Recomandare:

Nabla Dreamy Eyeshadow Palette, Anastasia Beverly Hills Soft Glam, Physicians Formula Rose All Play Eyeshadow Bouquet.

