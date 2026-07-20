Teatrul EXCELSIOR încheie stagiunea 2025–2026 cu peste 35.000 de spectatori, cinci premiere, numeroase nominalizări și premii

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  . Actualizat 20.07.2026, 09:35,  de  Advertorial
Teatrul EXCELSIOR încheie stagiunea 2025–2026 cu peste 35.000 de spectatori, cinci premiere, numeroase nominalizări și premii

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, încheie stagiunea 2025–2026 după un sezon care i-a confirmat maturitatea artistică și relevanța pentru publicul tânăr. Cinci premiere, două proiecte cultural-educaționale, peste 35.000 de spectatori, 272 de reprezentații, participări la importante festivaluri de teatru, numeroase premii și nominalizări, multiple cronici de specialitate favorabile definesc una dintre cele mai consistente stagiuni din istoria recentă a teatrului.

Unul dintre cele mai importante repere ale stagiunii teatrale din țară îl reprezintă parcursul spectacolului  Metamorfoza de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky. Considerată una dintre cele mai apreciate producții, montarea a fost recompensată cu numeroase premii și nominalizări și a fost selectată în ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru, confirmându-și locul printre cele mai valoroase spectacole ale teatrului românesc din ultimul an.

La Gala Premiilor UNITER 2026, Metamorfoza a fost nominalizată la categoriile Cel mai bun spectacol și Cel mai bun actor în rol principal (Marius Turdeanu, pentru interpretarea personajului Gregor Samsa) și a primit Premiul Publicului pentru Cel mai bun spectacol. De asemenea, producția a fost distinsă cu Premiul pentru Cel mai bun spectacol de dramă, acordat de Revista Rinocerul, și a primit o nominalizare la Gala Premiilor Radio România Cultural, unde a fost apreciată pentru „polifonia și luciditatea transpunerii unui text literar clasic într-o montare spectaculoasă despre alienarea și radicalizarea omului contemporan'. Totodată, actorul Marius Turdeanu a fost distins cu Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rol principal, acordat de Revista Rinocerul, pentru interpretarea lui Gregor Samsa. 

Dark Play de Carlos Murillo, în regia lui Radu Apostol, scenografia semnată de arhitect Gabi Albu, și-a confirmat, la rândul său, valoarea artistică. Spectacolul i-a adus lui Bogdan Slăvescu Premiul UNITER pentru Cel mai bun video design, iar compozitorul Sebastian Androne Nakanishi a fost nominalizat la categoria Cea mai bună muzică originală și sound design.

Stagiunea 2025–2026 a adus în repertoriul teatrului cinci premiere: Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, regia Irisz Kovács, Dark Play de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, Metamorfoza de Franz Kafka, regia Yuri Kordonsky, Muzici și faze după Ovidiu Verdeș, regia Cristian Ban, și Mickey Mouse trebuie să plece de Edda Coza și Dan Coza. Cele cinci premiere au explorat teme de mare actualitate pentru adolescenți și tineri adulți – identitatea, relațiile interumane, radicalizarea, presiunile sociale și impactul lumii digitale asupra individului. 

În total, Teatrul EXCELSIOR a susținut 272 de reprezentații, dintre care 51 au avut loc direct în sălile de clasă, prin programul Our Hour, care aduce teatrul în mijlocul comunităților școlare.

Componenta educațională a rămas una dintre direcțiile esențiale ale instituției, prin lansarea programului Tema de la ora cinci, o serie de cinci spectacole-lectură urmate de dezbateri cu publicul, și prin continuarea proiectului Ora de dirigenție, dedicat întâlnirilor dintre artiști, profesori și elevi, pe teme de actualitate.

În prezent, activitatea Teatrului EXCELSIOR se desfășoară în două săli de spectacole, iar repertoriul instituției cuprinde 24 de producții, printre care SolarisMândrie și prejudecată (un fel de)Opera de trei paraleFamilia AddamsPunk RockAdrenalină, Tomcat, Două ore cu pauză, (R)evoluție. Ghid de supraviețuire în Secolul XXIOrașul nostru, alături de alte producții reprezentative pentru repertoriul teatrului.

În această stagiune, spectacolele EXCELSIOR au fost invitate în cadrul unor importante festivaluri naționale și internaționale, între care Festivalul Internațional de Teatru de la SibiuFestivalul de Teatru de la Piatra NeamțFestivalul Internațional de Teatru „Povești' de la Alba IuliaFestivalul organizat de Teatrul Dramatic „Geo Milev' din Stara Zagora, Bulgaria, precum și în alte evenimente dedicate teatrului contemporan, confirmând vizibilitatea tot mai mare a teatrului pe scena românească și europeană. 

Cu peste 35.000 de spectatori în stagiunea 2025–2026, Teatrul EXCELSIOR își reconfirmă statutul de reper cultural pentru adolescenți și tineri adulți și își continuă misiunea de a crea spectacole care provoacă, emoționează și generează dialog în jurul celor mai importante teme ale societății contemporane.

Noua stagiune va continua această direcție prin noi premiere, proiecte educaționale și colaborări artistice, reafirmând misiunea EXCELSIOR de a aduce teatrul cât mai aproape de noile generații.

Stagiunea 2026-2027 va debuta pe 5 septembrie cu avanpremiera spectacolului Marile speranțe de Neil Barttlet, după Charles Dickens, în regia lui Andrei Huțuleac. Programul lunii septembrie include, de asemenea, spectacolele Familia AddamsSolarisMândrie și prejudecată  (un fel de)Metamorfoza și Două ore cu pauză, iarbiletele sunt deja disponibile pe site-ul teatrului, www.teatrul-excelsior.ro.

Teatrul EXCELSIOR este singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți. Prin spectacole contemporane, programe educaționale și proiecte culturale, instituția dezvoltă un dialog permanent cu noile generații și promovează teatrul ca spațiu al reflecției, al întâlnirii și al dezbaterii.

Contact pentru presă: 

Bianca Boitan-Rusu

Consultant artistic Teatrul EXCELSIOR 

0732.642.164. 

website: www.teatrul-excelsior.ro 

facebook – facebook.com/teatrulexcelsiorbucuresti

instagram –  https://www.instagram.com/teatrulexcelsior

tiktok – https://www.tiktok.com/@teatrulexcelsior

youtube – https://www.youtube.com/@TeatrulExcelsiorYT

Sursa foto: Teatrul EXCELSIOR

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