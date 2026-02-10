STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026

UNTOLD, festival clasat pe locul 3 la nivel global în clasamentul Top 100 Festivals, anunță unul dintre cele mai importante nume confirmate pentru ediția din 2026, Sting. Artistul britanic este unul dintre cele mai influente și respectate nume din istoria muzicii moderne.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Sting a redefinit constant granițele dintre genuri, are un repertoriu care traversează rock, pop, jazz și muzică simfonică. A devenit cunoscut la nivel internațional în calitate de lider al trupei The Police, una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor 80. După succesul global al trupei, artistul și-a construit o carieră solo solidă și constantă, care i-a consolidat statutul de referință în industria muzicală. De-a lungul carierei sale, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy, una dintre cele mai importante recunoașteri ale industriei muzicale.

Repertoriul său include unele dintre cele mai cunoscute și difuzate piese din istoria muzicii, printre care Every Breath You Take, Englishman in New York, Fields of Gold și Shape of My Heart. Every Breath You Take ocupă un loc distinct în istoria muzicii internaționale, fiind cea mai difuzată piesă din catalogul BMI, cu peste 15 milioane de difuzări radio la nivel global, și una dintre cele mai ascultate compoziții din toate timpurile. Succesul acestei piese a contribuit decisiv la consolidarea poziției lui Sting ca autor și compozitor cu impact global.

Cariera sa solo include albume apreciate atât de public, cât și de critici, precum The Dream of the Blue Turtles, Ten Summoners Tales și Brand New Day, materiale care au demonstrat capacitatea artistului de a evolua constant și de a rămâne relevant într-o industrie în continuă schimbare.

Pe lângă succesul comercial, Sting a primit recunoaștere la cel mai înalt nivel cultural, a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame, alături de trupa The Police, și Kennedy Center Honors, una dintre cele mai prestigioase distincții acordate pentru contribuția la cultura contemporană. De asemenea, artistul a fost distins cu Polar Music Prize, considerat una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale în domeniul muzicii.

De-a lungul carierei sale, Sting a câștigat trei Brit Awards, inclusiv premiul pentru Best British Male Artist, și un Golden Globe pentru piesa Until…, compusă pentru filmul Kate & Leopold'. Artistul a primit, de asemenea, patru nominalizări la Premiile Oscar, la categoria Best Original Song.

În 2026, Sting continuă turneul global „STING 3.0 World Tour', un proiect internațional în care reinterpretează unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său, dar și compoziții mai puțin cântate live, într-o formulă muzicală restrânsă, bazată pe energia unui trio. Alături de chitaristul Dominic Miller și de bateristul Chris Maas, Sting prezintă un show unic, care readuce în prim-plan piese precum „Roxanne', Fields of Gold' sau „Englishman in New York', dar și producții noi, inclusiv cel mai recent single, I Wrote Your Name (Upon My Heart)'.

În paralel cu activitatea sa artistică, Sting este implicat activ în susținerea unor organizații internaționale dedicate drepturilor omului și protecției mediului, precum Rainforest Fund, Amnesty International și Live Aid. Activitatea sa artistică și contribuția sa culturală au consolidat o carieră care depășește succesul comercial și confirmă influența sa pe termen lung asupra muzicii contemporane.

Artistul britanic susține în continuare turnee sold-out la nivel global, are apariții live pe scenele celor mai importante arene și festivaluri internaționale, în fața unui public multi-generațional, fapt care confirmă relevanța sa continuă în industria muzicală.

Lineup-ul primului val de artiști confirmat pentru UNTOLD ONE 2026 este completat de nume care au definit cultura pop și electronică a ultimului deceniu: Lewis Capaldi, unul dintre cele mai puternice fenomene pop ale ultimului deceniu, vine pentru prima dată în România, alături de Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii își pot rezerva experiența UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziționate cu posibilitatea de plată în rate.  

UNTOLD ONE va avea loc între 6–9 august 2026, în Cluj-Napoca.

Sursa foto: Untold

