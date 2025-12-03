Stele ale operei se alătură tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul “Christmas Extravaganza” pe 17 Decembrie la Sala Dalles

Stele ale operei se alătură tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul “Christmas Extravaganza” pe 17 Decembrie la Sala Dalles

Eleganţa muzicii clasice, duioasele colinde româneşti şi clinchetul zurgălăilor din cântecele de preturtindeni vor învălui Sala Dalles pe 17 decembrie: stele ale operei şi operetei se alătură tenorului ŞTEFAN von KORCH în concertul Christmas Extravaganza' Împreună cu solistul gazdă al seriei Musical Extravaganza, tenorul Ştefan von Korch,  sopranele Oana Maria Şerban şi Daniela Bucşan, tenorul Andrei Mihalcea, baritonii Fang Shuang şi Lucian Petrean şi pianiştii Alexandru Burcă şi Marius Groza sunt cei care vor transforma seara într-o feeriei de sărbători, cu muzică de sezon de pe toate meridianele. 

Tenorul Ştefan von Korch, amfitrionul Musical Extravaganza spune: vă invităm în această periodă atât de plină de semnificaţii, într-un ocol muzical al Pământului, cu piese de sezon binecunoscute, din ţară şi din jurul lumii. Se vor cânta colinde şi cântece de iarnă pe care cu toţii sunteţi invitaţi să le primiţi în suflet, sau să le fredonaţi împreună cu noi, în evenimentul în care celebrăm cea mai importantă sărbătoare a Creştinătăţii şi vă mulţumim  pentru toate serile Musical Extravaganza în care am fost împreună în acest an.'

Concertul Christmas Extravaganza este evenimentul ce încununează poveştile pe portativ scrise de-a lungul anului 2025  la Sala Dalles, de tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii săi, în seri tematice ce crează o punte între universul  bogatul  al operei, cel spumos al operetei şi publicul de toate vârstele. 

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro şi la Sala Dalles. 

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2025/2026 include

Invitaţie la Vals' – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Christmas Extravganza' – 17 decembrie – Sala Dalles

O Sole Mio' – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Je TAime' – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Caruso' – 4 martie – Sala Dalles

Armonii sacre' – 1 aprilie Sala Dalles

Olé, Torero!' – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Dunărea Albastră' – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!' – 3 iunie – Sala Dalles

Carmina Burana' –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Despre protagonişti

 ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a debutat în 2025 la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, a performat în America Centrală, în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' alături de solişti din Spania şi Honduras şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelshon.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală. 

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Foto credit: Musical Extravaganza

