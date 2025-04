Stagiunea Musical Extravaganza cu tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii – program mai – decembrie 2025

Stagiunea Musical Extravaganza aduce noi întâlniri cu tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii în recitaluri de muzică italiană, franceză, pop opera sau de arii celebre în perioada mai – decembrie

Stagiunea Musical Extravaganza continuă să creeze o punte între registrul operistic şi publicul de toate vârstele, prin concerte tematice, cu selecţiuni cunoscute dar şi piese rar interpretate în România. Evenimentele ce sunt veritabile poveşti muzicale se derulează lunar sub coordonarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, care îşi asumă şi postura de solist gazdă pentru concertele programate lunar în Bucureşti.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: „pentru a doua jumătate a anului 2025, propunem seri de muzică italiană, şi franceză ce vor purta publicul de la clasic la canzonetă sau şansonetă, dar şi mult aşteptate seri pop opera, de arii celebre, sau cu repertoriu festiv, de sărbători.'

Alături de solistul amfitrion Ştefan von Korch se vor afla pianistul Alexandru Burcă şi multe voci de renume: tenorul Alin Stoica, baritonul Fang Shuang, sopranele Oana Maria Şerban, Daniela Bucşan, Nicoleta Maier şi Stephanie Radu.

Stagiunea include şi premiera conceptului Pop Meets Opera, ce se concretizează în concertul „Duelul refrenelor', în care tenorul Ştefan von Korch şi pop-starul Adrian Enache vor aduce în faţa publicului un spumos repertoriu de hituri, precum canzoneta „O Sole Mio' şi celebra sa versiune pop – „Its Now Or Never,' în acompaniament de acordeon, împreună cu maestrul Paul Stângă.

Programul deja confirmat al seriei de concerte Musical Extravaganza este:

„Valurile Dunării' – Concert extraordinar de ziua Europei – 14 mai – Sala Lucefărul

Asemeni Dunării care tranzitează multe din ţările europene, muzica va deveni pod între culturi, în concertul excepțional „Valurile Dunării' – dedicat Zilei Europei . Vă vor încânta cu vocile lor tenorul Ștefan von Korch – solist amfitrion, soprana Oana Maria Șerban și baritonul Fang Shuang, trei artiști uniți de pasiunea pentru muzică și de dorința de a oferi publicului o experiență sonoră unică. Repertoriul va traversa granițe și epoci, aducând împreună influențe clasice și moderne, într-o armonie ce reflectă spiritul multicultural al Europei. Repertoriul va traversa granițe și epoci, aducând împreună influențe clasice și moderne, într-o armonie ce reflectă spiritul multicultural al Europei.

„Un Amore Cosi Grande' – 21 mai – Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi

Concertul „UN AMORE COSI GRANDE,” ilustrează toate fațetele iubirii prin bijuterii muzicale atent alese din repertoriului liric şi nu numai. Secvențe străbătute de dragoste, pasiune şi bucuria regăsirii vor fi interpretate de tenorul Ştefan von Korch şi soprana Nicoleta Maier, intr-un program de arii şi duete ce va face ca publicul să uite de cotidian și să se piardă în mrejele iubirii și în universul sonor al unor opere și operete celebre, dar şi în acordurile unor piese pop opera de un romantism absolut.

„La Vita e bella' – 4 iunie Sala Dalles

Un concert care evocă atmosfera autentic italiană şi aduce în suflete bună dispoziţie şi bucurie. Canzonete, arii, duete şi piese pop opera – secvențe muzicale celebre pline de vivacitate, pasiune şi culoare vor transpune publicul în însorita peninsulă. Solist amfitrion: tenorul Ştefan von Korch, invitaţi: soprana Oana Maria Şerban şi pianistul Marius Groza

„Duelul Refrenelor' – 9 iulie Sala Dalles

Pop Meets Opera – „Duelul Refrenelor' dintre Ștefan von Korch și Adrian Enache, la prima ediție a unui concert inedit: pe 9 iulie 2025, Sala Dalles va găzdui prima ediție a concertului „Pop Meets Opera”, un eveniment muzical unic ce aduce față în față doi artiști emblematici ai scenelor muzicale românești: tenorul Ștefan von Korch, reprezentant al muzicii clasice, și pop starul Adrian Enache, figură marcantă a pop-ului autohton. Sub conceptul original „Duelul Refrenelor”, cei doi artiști vor oferi publicului un spectacol electrizant, în care marile hituri pop se vor împleti cu ariile clasice într-o confruntare muzicală elegantă, plină de surprize și emoție. Alături de ei, acordeonistul Paul Stânga va adăuga o notă specială serii, contribuind cu virtuozitate și culoare la fuziunea dintre cele două genuri.

„Sous le ciel de Paris' – 16 iulie Sala Dalles

Armoniile seducătoare ale operelor clasice şi acordurile nostalgice ale şansonetelor se împletesc într-un program muzical la fel de vibrant ca o zi în inima Franţei. Solist amfitrion: tenorul Ştefan von Korch, invitaţi: soprana Oana Maria Şerban şi pianistul Alexandru Burcă

„Duelul Tenorilor' – 2 august – Grădina de Vară Herăstrău

Concertul va fi o experiență muzicală deosebită ce va bucura sufletul melomanilor cu cele mai cunoscute piese potrivite vocii vedetă a registrului liric – cea de tenor. Concertul este inspirat de tradiţia marilor formule vocale masculine de trio ale lumii, dar va explora şi dincolo de acestea şi va include un repertoriu spumos, de arii şi canzonete celebre, un veritabil „best of', dintre care nu pot lipsi repere ca „Nessun dorma,' „La Donna e mobile,' sau „O Sole Mio,' dar şi rarităţi lirice, menite să încânte și să emoționeze publicul.'

„Nessun Dorma' – 23 septembrie Sala Dalles

Orizontul spumos al operetei se va întâlni cu bogăția și dramatismul operei în concertul „Nessun Dorma.' Tenorii Ştefan von Korch şi Alin Stoica, alături de pianistul Alexandru Burcă vor încânta publicul, cu o selecție sclipitoare din lucrări în care au cules aplauze furtunoase, pe mari scene din ţară sau de peste hotare. Concertul va fi o incursiune printre arii reper, dar şi printre canzonete foarte iubite şi piese celebre ce trezesc sentimente înalte.

Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz' – 15 octombrie – Sala Dalles

O călătorie în inima tradiției muzicale austro-germane, într-un concert extraordinar dedicat iubitorilor artei lirice și rafinamentului în paşi de vals. Tenorul – amfitrion Ștefan von Korch, soprana Daniela Bucșan și pianistul Alexandru Burcă vor aduce la viață emoția și eleganța creațiilor semnate de Lehár, Strauss și Kálmán. Arii pline de strălucire, duete pasionale și valsuri ameţitoare vor recrea atmosfera fastuoasă a seratelor muzicale din Germania şi Austria vieneze, oferind publicului o seară de pură încântare.

„Vivo per lei' – 19 noiembrie – Sala Dalles

Un regal pop-opera în interpretarea vibrantă a tenorilor Ştefan von Korch şi Alin Stoica. Singurul concert pop-opera al toamnei este o adevărată celebrare a muzicii, un spectacol în care eleganța operei se împleteşte armonios cu pasiunea pop-ului. Repertoriul va purta spectatorii printr-o gamă largă de emoții şi printre piese emblematice precum „Con Te Partiro' și „Vivo per lei.'

„Christmas Extravganza' – 17 decembrie – Sala Dalles

Bucuria Crăciunului, dar ş darul nepreţuit al muzicii vor fi sărbătorite la Sala Dalles pe 17 decembrie în Gala Christmas Extravaganza, alături de tenorul amfitrion Ştefan von Korch, pianistul Alexandru Burcă şi de solişti apreciaţi ce v-au încântat în decursul acestui an în seria Musical Extravaganza.

Biletele pentru concertele Musical Extravaganza se găsesc pe Ticketstore.ro şi la Sala Dalles.

## Despre ** Ştefan von Korch – Tenor , solist gazdă şi coordonator artistic **

Cu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch a început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,' continuă la Opera Naţională din Iaşi în rolul Camille de Jolidon din „Văduva veselă 2.0' în regia lui Andrei Şerban, dar şi în seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-amfitrion şi coordonator artistic.

Ştefan von Korch a încheiat 2024 cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în perioada verii a debutat în Carmina Burana la Festivalul Palermo Clasica şi într-un grandios spectacol concert în Spania. Tot în decursul anului trecut a interpretat pe scena Filarmonicii din Târgu-Mureş lucrarea vocal simfonică Stabat Mater de G. Rossini considerată o demonstraţie de virtuozitate pentru orice tenor şi lucrarea Lobgesang de F. Mendelssohn, a fost invitat la Opera din Iaşi, în spumosul rol Camille de Jolidon, din Văduva veselă 2.0 regizată de Andrei Șerban şi la Opera Română din Timişoara în montarea Văduvei Vesele semnate de Mario Di Carlo.

În 2023 tenorul a făcut să vibreze inimile spectatorilor cu interpretări magistrale ale partiturii specifice vocii sale din Carmina Burana, pentru care este considerat un etalon şi a fost singurul solist român într-un turneu de 27 de oraşe în China. Alte repere din cariera sa includ roluri de marcă în opere şi operete prezentate pe cele mai mari scene din România: Bărbierul din Sevilla', Elixirul dragostei' şi Falstaff' (Opera Naţională Bucureşti), Rigoletto,' „Don Pasquale, ' Văduva veselă' şi Văduva veselă 2.0' (Opera Naţională din Iaşi), I Puritani' (premieră naţională) Rigoletto' şi Bărbierul din Sevilla' (Opera Română Cluj-Napoca) şi altele.

Despre stagiunea de concerte Musical Extravaganza

Concertele Musical Extravaganza au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic: spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă distinsă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală, în spaţiul cu înaltă tradiţie şi istorie culturală al Sălii Dalles, sau în alte destinaţii artistice de elită ale capitalei .

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, MH Orchestra şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

