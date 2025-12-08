Sport Couture – stilul care pleacă din oraș și ajunge direct pe pârtie

Iarna aceasta, Sport Couture redefinește garderoba de sezon cu o selecție fresh, creată pentru cei care trăiesc orașul cu aceeași energie cu care abordează pârtiile.

Sport Couture – stilul care pleacă din oraș și ajunge direct pe pârtie

Après-ski, pre-city – într-un singur outfit

Iarna aceasta, Sport Couture redefinește garderoba de sezon cu o selecție fresh, creată pentru cei care trăiesc orașul cu aceeași energie cu care abordează pârtiile. Între brunch-uri cu prietenii, plimbări prin centrul orașului, întâlniri spontane și escapade rapide la munte, piesele alese devin aliați de stil care combină funcționalitatea tehnică cu atitudinea fashion, fără compromis.

Jacheta care transformă orice apariție

Geaca nu mai este doar protecție termică — devine semnătură stilistică. Modelele Superdry Ski Bomber, Ultimate Freestyle Ski Jacket sau jachetele UGG Luxefluff Moto sunt gândite să se adapteze atât pârtiilor, cât și străzilor orașului. Și pentru cei care preferă puffer-ele statement, UGG Frankie Short Trucker sau modelele Puffer Coffee fac trecerea naturală între after-slope lounge și cafeneaua preferată din oraș.

Încălțămintea ca declarație

Cizmele și ghetele UGG – de la Classic Mini și Bailey Bow la modelele Cityfunc Chelsea – combină confortul cu impactul vizual. Sneaker-boot-urile Mou Eskimo sau Hogan Chelsea transformă piesele tehnice într-un look urban sofisticat. În același timp, pantofii shearling și bocancii tip snow boots permit mixul perfect între confort și styling modern.

Layering inteligent, fără efort

Pantalonii ski Superdry și adidas by Stella McCartney oferă libertate de mișcare, dar se integrează natural în ținute street-ready. Puloverele cozy Kaelan UGGisle Sweater completează un look care merge direct din oraș spre escapade montane, fără a sacrifica stilul.

Urban flare meets alpine wear

Sport Couture propune un stil care funcționează în fiecare context al iernii: city strolls, vacanțe scurte la ski, afterwork aperitive sau café culture în weekend. Este sezonul în care fashion-ul și performanța se întâlnesc, unde stilul călătorește cu tine și transformă fiecare apariție într-un moment memorabil.

Sezonul rece nu este despre compromis, ci despre alegerea pieselor corecte pentru a fi mereu cool, confortabil și în trend.

Colecția de sezon este disponibilă online pe www.sportcouture.ro și în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City.

Foto: Sport Couture

Visele și absurdul în arta contemporană
Visele și absurdul în arta contemporană
Advertorial

În artă, granițele dintre real și imaginar pot dispărea, iar ceea ce pare posibil se contopește cu imposibilul.

Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
Advertorial

Există un paradox care definește prezentul: oamenii afișează vieți impecabile, dar trăiesc cu o oboseală pe care nu o mai pot ascunde.

În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
Advertorial

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

