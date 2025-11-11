„SPĂRGĂTORUL DE NUCI” în turneu naţional cu Compania Internațională de Balet Messapica – Italia, între 14 şi 28 noiembrie

Compania Internațională de Balet Messapica – Italia prezintă Turneul Național 2025 cu faimosul balet „Spărgătorul de Nuci' de Piotr Ilici Ceaikovski. O producție spectaculoasă, cu soliști ai Operei Naționale București, aduce magia Crăciunului pe scenele din România, după următorul program:
Constanța- 14 noiembrie,
Călărași- 15 noiembrie,
Ploiești- 16 noiembrie,
Pitești- 17 noiembrie,
Râmnicu Vâlcea – 18 noiembrie,
Drobeta Turnu Severin- 19 noiembrie,
Deva – 20 noiembrie,
Oradea – 21 noiembrie,
Bacău – 23 noiembrie,
Piatra Neamț – 24 noiembrie,
Botoșani – 25 noiembrie,
Galați – 26 noiembrie,
Miercurea Ciuc – 27 noiembrie
Târgu Mureș- 28 noiembrie 2025.
Turneul se bucură de prezența unor invitați speciali de talie națională, care urcă pe scenă alături de corpul de balet al Companiei Messapica: Amyra Badro şi Robert Enache.
Sub bagheta coregrafică a renumitului coregraf Valentin Barteș, spectacolul „Spărgătorul de Nuci' revine în fața publicului român într-o montare impresionantă.
Publicul din România este invitat să pășească într-o lume de vis, plină de eleganță și feerie, care promite să fie evenimentul cultural al sezonului rece.
Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlatetru.ro, Startickets, DynamicTicket.ro.
Sursa foto: Opera Națională București.