Solariile de grădină: micul „atelier” de wellness pentru legume, flori și timp bine trăit

Un solar de grădină este o structură ușoară, acoperită cu folie, care creează un microclimat mai cald și mai stabil pentru plante.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Solariile de grădină: micul „atelier” de wellness pentru legume, flori și timp bine trăit

Un solar de grădină este o structură ușoară, acoperită cu folie, care creează un microclimat mai cald și mai stabil pentru plante. Este pentru cei care vor roșii aromate mai devreme, răsaduri mai sigure și o recoltă mai lungă, cu mai puține capricii de la vreme. Pe scurt: control, protecție și ritm — fără să transformi grădinăritul într-o corvoadă.

De ce a devenit solarul „piesa' preferată a grădinilor moderne

În ultimii ani, grădina a trecut de la „întreținere' la „stil de viață': un spațiu de liniște, autonomie și mâncare cu gust. Solariile răspund exact acestei nevoi: te ajută să începi sezonul mai devreme, să reduci pierderile la răsad și să protejezi culturile de ploi reci, vânt și variații bruște de temperatură. În plus, un solar bine ales înseamnă mai puține tratamente de urgență și mai multă predictibilitate.

Cum funcționează, de fapt, un solar

Mecanismul e simplu: folia lasă lumina să intre și limitează pierderile de căldură, iar spațiul închis reduce stresul plantelor. Dar confortul plantelor depinde de două lucruri:

  • Ventilația (ferestre/uşi, posibil și laterale rulabile) – ca să nu „gătești' cultura în zilele însorite.
  • Stabilitatea structurii – ca să nu te trezești că vântul îți rescrie planurile de sezon.

Cum alegi solarul potrivit: 5 criterii care chiar contează

1) Dimensiunea, gândită în pași, nu în impuls

Întreabă-te ce vrei: 2–3 rânduri pentru consumul familiei sau un mini-proiect de producție? Lasă loc de circulație, de udare și de depozitare a uneltelor. Un solar prea mic devine rapid aglomerat; unul prea mare, greu de ventilat și întreținut.

2) Tipul de structură și rigiditatea

Caută o structură care rămâne stabilă la rafale și la tensiunea foliei. Contează îmbinările, ancorarea și modul în care se distribuie greutatea. Dacă zona ta e vântoasă, stabilitatea ar trebui să fie criteriul nr. 1.

3) Folia: transparență, rezistență, durată

O folie bună înseamnă lumină suficientă și protecție reală în timp. Verifică recomandările de utilizare și întreținere (spălare, tensionare, depozitare sezonieră), fiindcă durata depinde mult și de cum o tratezi.

4) Ventilație inteligentă

Nu e un „detaliu', e diferența dintre cultură fericită și probleme repetate. Uși pe ambele capete, laterale care se pot ridica sau ferestre dedicate — toate ajută la controlul umidității, al temperaturii și al bolilor.

5) Accesorii care salvează timp

Irigarea prin picurare, plasa de umbrire, clipsurile/elementele de fixare pentru folie și un termometru simplu sunt genul de „lux' care devine rapid necesitate.

Dacă vrei să compari modele și să-ți faci o idee despre configurații, poți vedea selecția din categoria gardenway.ro, ca punct de pornire pentru criteriile de mai sus.

Utilizare și îngrijire: reguli mici, efect mare

  • Aerisește zilnic, mai ales dimineața și la prânz în perioadele calde.
  • Udă dimineața, ca să reduci umiditatea nocturnă.
  • Tensionează folia corect și verifică prinderile după vânt puternic.
  • Nu supraîndesi plantele: spațiul dintre ele e o formă de prevenție.

Cele mai frecvente greșeli și cum le eviți

  1. Alegerea după preț, nu după condițiile din curte → Prioritizează stabilitatea și ventilația.
  2. Montaj fără ancorare serioasă → Orice economie aici se plătește în reparații.
  3. Ventilație insuficientă → Temperaturile urcă rapid; plantele suferă înainte să observi.
  4. Udare seara + lipsa aerisirii → Umiditate mare, risc crescut de probleme.

Neglijarea foliei (murdărie, slăbirea prinderilor) → Mai puțină lumină, mai puțină recoltă.

Foto: gardenway.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Dinți ficși: ghidul „life upgrade” pe care nu știi că îl așteptai 
Advertorial
Dinți ficși: ghidul „life upgrade” pe care nu știi că îl așteptai 
Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: „Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide”
Advertorial
Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: „Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide”
Adina Necula lansează colecția de bijiuterii CheRubin - LadyLike X MOOGU, un etalon al femeii mature și asumate
Advertorial
Adina Necula lansează colecția de bijiuterii CheRubin - LadyLike X MOOGU, un etalon al femeii mature și asumate
Cum știi că ai ales corect un cabinet stomatologic copii pentru micuțul tău
Advertorial
Cum știi că ai ales corect un cabinet stomatologic copii pentru micuțul tău
Om la lună anunță marele concert ‘Noi, Voi, Noi toți – Noi suntem om la lună’ – vineri 3 iulie 2026, Arenele Romane, București
Advertorial
Om la lună anunță marele concert ‘Noi, Voi, Noi toți – Noi suntem om la lună’ – vineri 3 iulie 2026, Arenele Romane, București
„CARUSO” –  spectacol „Mărţişor”, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 martie la Teatrul Constantin Tănase
Advertorial
„CARUSO” –  spectacol „Mărţişor”, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 martie la Teatrul Constantin Tănase
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din advertorial
Zalando sărbătorește vara europeană cu stil într-o nouă campanie alături de Lily Collins, ambasadoarea brandului
Zalando sărbătorește vara europeană cu stil într-o nouă campanie alături de Lily Collins, ambasadoarea brandului
Advertorial

+ Mai multe
Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills
Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills
Advertorial

Industria de group fitness funcționează astăzi într-un ecosistem global în care programele sunt dezvoltate, testate și livrate simultan în cluburi din întreaga lume.

+ Mai multe
Aparat dentar safir: când estetica întâlnește tehnologia ortodontică
Aparat dentar safir: când estetica întâlnește tehnologia ortodontică
Advertorial

În ortodonția modernă, estetica a devenit la fel de importantă ca eficiența.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC