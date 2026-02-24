Sea Sisters. Povești la malul mării: Cazinoul din Constanța și Art Safari celebrează artistele dobrogene ale momentului la Galeriile de Artă ale orașului

Cazinoul din Constanța și Art Safari au anunțat recent un proiect cultural strategic: expoziția EA: Regina și Marea, care va aduce în fața publicului iubitor de artă și istorie un concept expozițional unic bazat pe relația profundă dintre Regina Maria și Marea Neagră. Acest demers cultural este completat de o expoziție satelit de artă contemporană – Sea Sisters. Povești la malul mării, ce reunește artiste emergente sau nume consacrate, ale căror practici sunt profund conectate cu spațiul dobrogean și cu Marea Neagră, pe malurile căreia Regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Expoziția se va deschide pe 13 martie în cadrul Galeriilor de Artă din Constanța.

Expoziția găzduită în Galeriile de artă din Str. Ștefan cel Mare Nr. 15, Constanța reunește artiste care au o relație aparte cu spațiul dobrogean și țărmul Mării Negre.

„Expoziția își propune să aducă în prezent și să continue simbolic ideea de patronaj artistic susținută de Regina Maria, evocând perioada Asociației Femeilor Pictore și Sculptore, una dintre cele mai importante inițiative dedicate afirmării artistelor din România în perioada interbelică. Asociația a fost înființată în anul 1916, la București, de artistele Cecilia Cuţescu-Storck și Olga Greceanu, cu susţinerea Reginei Maria. Prin acest dialog între patrimoniu și creația contemporană, expoziția de la Galeriile de Artă din Constanța reafirmă rolul libertății în artă al femeilor, de-a lungul timpului', a declarat Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari.

Artistele prezente în expoziție sunt Ana Bănică, Irina Dragomir, Mădălina Andronic, Nadina Stoica, Mimi Pleșoioanu, Anca Benera, Iuliana Vîslan, Ecaterina Vrana, Ana Chiorean, Alina Aldea, Ana TN Bănică, Magda Pelmuș, Roxana Benea, Flavia Lupu, Alexandra Tudosia, Carmen Marin, Adriana Hodorcă și Alexandra Grigore. Expoziția Sea Sisters. Povești la malul mării este îngrijită de Ioana Ciocoiu.

Galeriile de Artă din Constanța au trecut printr-un proces de reamenajare, iar spațiul a fost predat recent spre administrare societății Patrimoniu Constanța Litoral, aceeași entitate care administrează și Cazinoul din Constanța. Expoziția organizată în parteneriat cu Art Safari este prima care va avea loc în acest spațiu care își propune să aducă în atenția publicului constănțean artiști și artiste contemporane relevante, cu accent pe expunerea talentului local.

Mai multe detalii despre acces și programul de vizitare al Galeriilor de Artă vor fi disponibile în curând pe website-ul oficial al Cazinoului din Constanța, www.cazinoul.com și pe www.artsafari.ro.

Foto: Art Safari

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro