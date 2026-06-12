Comedie cu bucluc: zâzanie şi nemulţumiri în distribuţia filmului „MĂ MUT LA MAMA” 

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  . Actualizat 13.06.2026, 10:33,  de  Advertorial
Comedie cu bucluc: zâzanie şi nemulţumiri în distribuţia filmului „MĂ MUT LA MAMA” 

Filmul „Mă mut la mama,' aduce pe marele ecran o distribuţie de top, un scenariu inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama', „Mă mut la tata' și „Mă mut sau nu mă mut', scrise de Andreas Petrescu şi semnătura regizorală a maeştrilor Gelu Colceag şi George Buzoianu.

Campania de lansare a inclus o caravană de promovare ce a trecut prin oraşe din toată ţara, oferind publicului ocazia rară de a se întâlni cu spectatorii. Publicul s-a bucurat de vizionări la care au fost prezenţi Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocea, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil. Însă – s-a remarcat şi o mare absenţă – cea a Adrianei Trandafir, actriţa care o întruchipează chiar pe „mama' din spumoasa comedie. 

Surse din interiorul echipei au lăsat să se înţeleagă că Adriana Trandafir s-ar fi supărat din cauza colegei de distribuţie Maia Morgenstern. Se pare că că motivul supărării ar viza chiar prezenţa acesteia în cast, aşa cum au dorit regizorii George Buzoianu și Gelu Colceag, care se pare că au considerat că integrarea Maiei Morgenstern, va da greutate filmului, deşi aceasta nu a făcut parte din distribuţia originală a celor 3 proiecte teatrale ce stau la baza producţiei cinematografice.  Se pare că decizia nu a fost privită cu ochii buni de Adriana Trandafir, care a refuzat să ia parte la premiera şi caravana ce a marcat lansarea filmului. 

Gabriel Fătu, producătorul general al filmului a declarat: Da, așa este, nu a fost la premieră, dar de ce nu o întrebați pe ea? Nu sunt purtătorul ei de cuvânt.'

Surse din interior spun că rolul interpretat de Maia Morgenstern este considerat de mulți drept unul ofertant din film. În plus, în industrie, Maia Morgenstern reprezintă un nume cu o forță comercială uriașă, fiind una dintre cele mai respectate și mai cunoscute actrițe din România. Iar Adriana Trandafir ar fi fost deranjată de faptul că atenția publicului și a presei s-a îndreptat în mare măsură către Maia Morgenstern înca din perioada promovării filmului.

Filmul are deja priză la public şi rulează în continuare în cinematografe.

Foto credit: Laurențiu Porumbel  

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