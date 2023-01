Se mai poartă colierele cu cruce? Ce model să alegeți pentru un aspect elegant?

În ciuda faptului că au apărut nenumărate modele de bijuterii și pandantive de-a lungul timpului, în continuare un colier sau un lănțișor cu o cruce se numără printre cele mai apreciate și populare accesorii în societatea de astăzi. Atât femeile, cât și bărbații poartă accesorii cu cruce, fie pentru a beneficia de protecție și pentru a evita răul, fie pentru că acesta este modul lor de a-și exprima devotamentul față de Hrisos. Crucea este iubită și respectată de milioane de oameni, fiind considerată simbolul principal al religiei creștine.

Ce semnificații are crucea?

În primul rând, crucea este un simbol religios creștin, reprezentând răstignirea, patima și moartea lui Iisus. Majoritatea creștinilor consideră crucea ca fiind un simbol al jertfei lui Iisus Hrisos pentru oameni, motiv pentru care poartă o cruce sub formă de pandantiv sau alt accesoriu. Mulți consideră crucea drept cel mai comun simbol al creștinismul. Totuși, conform specialiștilor, nimeni nu cunoaște cu exactitate forma instrumentului pe care a fost răstignit Iisus, mai ales că Biblia nu oferă informații exacte. Mai degrabă, Biblia arată că Iisus nu a murit pe o cruce, ci pe un stâlp care era drept. Biblia folosește în general cuvântul grecesc „stau – ros' când se referă la instrumentul pe care a fost răstignit Iisus. Conform traducerilor, „stau-ros' ar însemna cruce, dar oamenii de știință consideră că sensul de bază al acestui cuvânt ar fi „stâlp drept'. Chiar dacă Iisus nu a fost răstignit pe o cruce așa cum știm noi că arată o cruce, ci poate că a fost răstignit pe un stâlp drept, crucea așa cum o știm noi este totuși simbolul jertfei lui Iisus, așa că se poate purta acest simbol fie pentru a cere protecție, fie pentru a mulțumi și pentru a ne dovedi recunoștința și devotamentul.

Cât de recomandat este să purtați bijuterii cu o cruce?

Se crede că un pandativ în formă de cruce îl va proteja pe purtător de vătămări, va alunga energiile negative din jurul său și îi va aduce calm și pace. Colierele cu un pandantiv sub formă de cruce au fost purtate de creștini încă din cele mai vechi timpuri, acesta fiind un mic gest prin care își dovedeau și afirmau credința. În continuare, atât bărbații, cât și femeile apreciază frumusețea, puritatea, dar și puterea lănțișoarelor și colierelor cu un pandantiv sub formă de cruce. Veți găsi coliere frumoase de la Belstonia, prevăzute cu un pandantiv sub formă de cruce, realizat manual din diferite pietre semiprețioase. Pe lângă faptul că un astfel de colier vă poate ajuta să vă afirmați credința sau îl puteți purta cu intenția de a vă ocoli de rău, veți obține totodată și un aspect foarte elegant. Spre deosebire de alte pandantive care pot fi purtate doar pentru un anumit sezon sau doar de către persoane de anumite vârste, crucea este un pandantiv clasic și elegant, care nu riscă să își piardă niciodată popularitatea, deoarece este o parte importantă a culturii creștine.

Un colier cu un pandantiv sub formă de cruce poate fi purtat ca simbol al devotamentului față de credința creștină, cu intenția de a fi protejat împotriva răului, dar la fel de bine îl puteți oferi în dar la botez, la majorat sau cu alte ocazii speciale.

