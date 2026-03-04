Scalp gras, lungimi uscate? Elseve Hyaluron Pure de la L’Oréal Paris îți oferă soluția

Există un tip de păr pe care îl știi prea bine: rădăcini care se îngrașă rapid și lungimi care, paradoxal, rămân uscate. Îl speli des, poate prea des, încerci formule pentru păr gras, apoi pentru hidratare, apoi pentru scalp sensibil, dar echilibrul dintre curățare profundă și hidratare pare mereu greu de atins.

Și totuși, uneori, soluția nu înseamnă un produs mai puternic, ci o formulă mai bine gândită. Elseve Hyaluron Pure de la L’Oréal Paris pleacă exact de la acest dezechilibru real, pe care multe dintre noi îl cunoaștem.

Nu este vorba despre o poțiune magică, ci despre o combinație logică de ingrediente. Formula Hyaluron Pure aduce împreună acidul salicilic, cunoscut pentru proprietățile sale exfoliante, și acidul hialuronic, deja faimos în lumea skincare-ului pentru capacitatea sa de a hidrata intens.

Acidul salicilic acționează la nivelul scalpului printr-o exfoliere delicată, ajutând la îndepărtarea excesului de sebum și a impurităților. Nu usucă agresiv și nu creează acea senzație de „scalp care strânge', ci reglează și curăță, mai ales în cazul părului care se îngrașă rapid și necesită spălări frecvente.

De cealaltă parte, acidul hialuronic atrage și reține apa în fibra capilară. Este o moleculă capabilă să rețină de până la o mie de ori greutatea sa în apă, motiv pentru care este asociată cu hidratarea intensă. În contextul părului, asta înseamnă lungimi mai suple, mai netede și mai puțin predispuse la aspectul tern.

Pe scurt, acest duo oferă părului și scalpului o îngrijire completă și complexă: scalpul este curățat blând de impurități, în timp ce lungimile sunt hrănite și hidratate intens.

Ce conține gama Elseve Hyaluron Pure

Gama include trei produse, gândite special pentru a te ajuta să adopți o rutină completă.

Șamponul Elseve Hyaluron Pure combină cele două ingrediente pentru a curăța rădăcinile și a hidrata lungimile. Îl aplici pe părul umed, insiști la rădăcină, masezi până face spumă și clătești bine. După spălare, scalpul se simte curat, dar nu uscat, iar lungimile rămân suple. Părul are mai multă lejeritate și un aspect mai proaspăt, fără să fie încărcat.

Balsamul Elseve Hyaluron Pure te ajută să îți menții părul neted, strălucitor și sănătos. Iar asta se datorează formulei sale atent gândite: acidul hialuronic reține apa în fibra capilară, iar acidul salicilic contribuie la menținerea echilibrului scalpului. Îl aplici după șampon, pe lungimi și vârfuri, îl lași să acționeze câteva minute și apoi îl clătești. Rezultatul? Un păr mai neted, mai ușor de descurcat și vizibil mai suplu, fără senzație de greutate.

Cel de-al treilea produs al gamei este Serul purificator Elseve Hyaluron Pure, o adevărată inovație în îngrijirea părului. Cu 1% acid salicilic și 5% acid hialuronic, este conceput să curețe scalpul în profunzime înainte de spălare. Îl aplici pe părul uscat, direct la rădăcină, masezi câteva minute și îl lași să acționeze aproximativ un sfert de oră, apoi continui cu șampon și balsam. După utilizare, scalpul se simte mai ușor, mai curat, iar rădăcinile își păstrează prospețimea mai mult timp. În același timp, lungimile nu sunt afectate de procesul de exfoliere, pentru că hidratarea este menținută.

Gama Hyaluron Pure este creată special pentru acel tip de păr care pare să aibă două personalități: rădăcini care au nevoie de o curățare constantă și lungimi care cer o hidratare reală. Cele trei produse curăță fără să agreseze, hidratează fără să încarce și ajută la distanțarea spălărilor foarte dese. Folosește-le constant și vei observa cum scalpul tău nu se va mai confrunta cu un exces de sebum, iar lungimile părului tău vor rămâne hidratate până la 72 de ore*.

*Test consumatori, 59 persoane, după 72h de la utilizarea serului, șamponului și balsamului din gama Hyaluron Pure.

