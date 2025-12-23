Sărbătorile în tendințe premium: 5 propuneri de ținute și cadouri de pe Answear

1. Rochia de Crăciun: catifea sau spate gol

Pentru cine vrea glamour clasic, o rochie din catifea sau o rochie cu spatele gol rămâne cea mai bună alegere — senzuală, dar sofisticată. Alege nuanțe de bordo sau verde smarald pentru un aer festiv, sau negru cu detalii strălucitoare pentru accente glam. Pe Answear găsești modele variate de rochii de cocktail, ideale pentru serile de sărbătoare.

2. Revelionul: rochie tip sacou sau statement dress

Rochia tip sacou e trendul care combină accentele masculine cu o apariție feminină desăvârșită. O rochie Pinko sau un model din catifea, cambrat, te vor face remarcată fără efort. Adaugă o pereche de mănuși fine sau un colier statement pentru contrast.

3. Accente denim pentru after-party

După miezul nopții, trecerea către un look mai relaxat este firească. Poți alege așadar o pereche de blugi oversized, un pulover cozy și accesorii premium (curele, genți și bijuterii minimaliste) — toate disponibile în secțiunea de jeans și accesorii. Denim-ul de calitate face tranziția între elegant și smart-casual foarte natural.

4. Cadouri pentru ea: haine statement, accesorii

Mănușile din piele, eșarfele din material premium și o rochie statement sunt cadouri care denotă stil și atenție la detalii. Answear propune o selecție generoasă de mănuși și accesorii stylish, pentru toate gusturile.

5. Ținute pentru el: costume și layering smart

Pentru bărbați, mizează pe un costum bine croit, sacouri din țesături texturate și pulovere fine din cașmir mix. Accesoriile premium (ceas, curea din piele) definesc o ținută plină de rafinament. Descoperă o slecție premium de de sacouri și costume pentru bărbați — ideale ca sugestii de cadou sau ținute pentru petreceri.

