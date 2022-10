Săptămâna culturii coreene, sărbătorită la Art Safari prin expoziția ‘Korean Beauty in Poster Art’

Art Safari și Ambasada Republicii Coreea prezintă „Korean Beauty in Poster Art” – o expoziție care găzduiește postere create de Byoung-il Sun inspirate de Hangul (alfabetul coreean) și de cultura coreeană, în Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului București), situat pe strada Lipscani, nr. 18-20. Această expoziție reprezintă momentul de vârf al „Săptămânii Coreene” (10-16 octombrie), eveniment cultural organizat anual de Ambasada Republicii Coreea, care are ca scop creșterea vizibilității și a interesului pentru cultura coreeană. În acest an, creatorul lucrărilor, Byoung-il Sun, va vizita Art Safari pentru a se întâlni cu publicul român și pentru a-l ghida să descopere valorile contemporane ascunse în tradițiile coreene, prin tehnica sa artistică inovatoare.

Byoung-il Sun, un artist grafic și profesor premiat cu multe distincții, originar din Republica Coreea, cu o practică artistică de peste trei decenii, aduce imagini din cultura coreeană care traduc prin artă sistemul de scriere al limbii coreene. Expoziția este structurată în trei capitole: ‘Koreanism: empatie tradițională și materialitate regăsite în cotidian, ‘Hangul, devenind o imagine și ‘Crearea ierarhiei vizuale, care însumează 40 de lucrări de artă.

În cadrul expoziției „Korean Beauty in Poster Art' vor avea loc două evenimente speciale la Art Safari: un curs de design de tricouri Hangul Typo Stencil T-Shirts Design Class, dedicat exclusiv studenților de la Arte, desfășurat miercuri, 12 octombrie, începând cu orele 10:30 și un eveniment de caligrafie Hangul, deschis vizitatorilor Art Safari joi, 13 octombrie, începând cu ora 18:00, ambele susținute de creatorul lucrărilor de artă prezentate în expoziție, domnul Byoung-il Sun.

„Sperăm ca artistul coreean, împreună cu studenții și publicul român vor colabora, împărtășindu-și spiritul și simțul artistic, întrucât suntem de părere că înțelegerea reciprocă și comunicarea reprezintă baza pentru creșterea vizibilității Coreei în România”, sunt cuvintele adresate de ambasadorul Republicii Coreea, Kap-soo Rim.

Program și bilete Art Safari – ediția a X-a

Art Safari va putea fi vizitat în perioada 23 septembrie–11 decembrie 2022, de joi până duminică, în Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), în intervalul 12:00-21:00. În fiecare vineri și sâmbătă, se organizează Night Tours, între 22:00 și 1:00, experiențe de vizitare speciale, care cuprind ghidaj în expoziție, muzică live și prosecco.

În spiritul sărbătorii coreene, tematica Night Tours din 14-15 octombrie este K-pop. De asemenea, Art Safari oferă și vizite ghidate tematice de zi, inclusiv în limba engleză și franceză. Biletele pot fi achiziționate pe site-ul Art Safari dar și la fața locului.

Link bilete: https://tickets.artsafari.ro/e

Demonstrație de caligrafie Hangul: https://www.facebook.com/events/1268822377284790

