Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți yoghini ai lumii, vine la UNTOLD

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Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți yoghini ai lumii, vine la UNTOLD

Acesta va urca, în premieră mondială pentru un festival de muzică, pe scena principală a festivalului joi, 6 august 

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți maeștri yoghini ai lumii și autor de bestseller New York Times, va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD pe 6 august, unde se va adresa zecilor de mii de fani și va transmite un mesaj despre importanța echilibrului interior, a stării de bine și a construirii unei lumi mai conștiente.

UNTOLD și Conscious Music Circle lansează astfel, un parteneriat pe termen lung prin care festivalul de la Cluj devine primul mare eveniment de acest gen care oferă gratuit tuturor participanților, artiștilor și membrilor echipei acces la aplicația de meditație Miracle of Mind, creată de Sadhguru.

Cunoscut de sute de milioane de oameni din întreaga lume pentru programele sale dedicate transformării și dezvoltării personale prin yoga și meditație, dar și pentru inițiativele sale globale dedicate mediului și societății, Sadhguru va marca la UNTOLD începutul unui parteneriat strategic cu Conscious Music Circle, o inițiativă a Conscious Planet Foundation.

Într-un moment de referință pentru industria festivalurilor, UNTOLD și Conscious Music Circle își propun să redefinească experiența unui festival de muzică, transformând-o într-un spațiu în care starea de bine și dezvoltarea personală devin parte din experiența fiecărui participant. Parteneriatul are ca obiectiv promovarea sănătății mintale și a conștientizării prin practici de yoga și meditație validate științific, integrate în cultura festivalurilor și a muzicii.

Prin această colaborare, UNTOLD devine primul mare festival din lume care oferă acces gratuit la aplicația de meditație Miracle of Mind tuturor participanților, artiștilor și membrilor echipei festivalului. Aplicația va fi integrată în experiența festivalului prin activări speciale și sesiuni dedicate desfășurate pe parcursul celor patru zile de festival.

Aplicația Miracle of Mind include o meditație ghidată de șapte minute creată de Sadhguru și susținută de cercetări realizate în colaborare cu Harvard Medical School. Aceasta este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii.

Parteneriatul dintre UNTOLD și Conscious Music Circle pornește de la convingerea comună că festivalurile pot genera nu doar amintiri memorabile, ci și un impact pozitiv asupra oamenilor și comunităților. În contextul în care peste un miliard de persoane la nivel global se confruntă cu probleme de sănătate mintală, iar aproximativ trei sferturi dintre acestea debutează înaintea vârstei de 24 de ani, categorie de vârstă reprezentativă pentru publicul UNTOLD, cele două organizații își propun să ofere instrumente simple și accesibile care îi ajută pe oameni să aibă grijă de propria stare de bine.

Clasat în top 3 al celor mai mari festivaluri din lume pentru al treilea an consecutiv, UNTOLD și-a extins în ultimii ani misiunea dincolo de zona divertismentului, dezvoltând inițiative dedicate creativității, dezvoltării personale și stării de bine. Scena Soul Circle, integrată în experiența festivalului, reunește artiști, facilitatori și participanți în jurul muzicii, mișcării, atelierelor și experiențelor comunitare menite să încurajeze conexiunea autentică și echilibrul interior.

Sadhguru: „Nu poți schimba trecutul. Poți trăi prezentul. Însă poți construi viitorul dacă alegi să faci acest lucru. Pentru prima dată în istorie avem posibilitatea să fim conectați cu întreaga omenire. Dacă vrem să transformăm lumea, dacă vrem să transformăm umanitatea, acum este momentul. Haideți să facem acest lucru împreună.'

Bogdan Buta, Fondator UNTOLD Universe: „Visul nostru a fost întotdeauna mai mare decât acela de a crea unul dintre cele mai importante festivaluri din lume. Ne dorim să contribuim la construirea unei lumi în care muzica devine o forță care apropie oamenii, susține starea de bine și generează un impact pozitiv. Prezența lui Sadhguru pe scena principală UNTOLD și lansarea acestui parteneriat pe termen lung cu Conscious Music Circle reprezintă un pas important în această direcție. Sperăm ca inițiativa să inspire atât comunitatea UNTOLD, cât și industria festivalurilor, demonstrând că divertismentul de cea mai înaltă calitate și grija pentru oameni pot merge împreună. UNTOLD nu este definit doar de artiștii care urcă pe scenă, ci și de impactul pozitiv pe care îl lasă în viața celor care ne trec pragul.'

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca, iar ediția din acest an aduce pe scenele festivalului peste 200 de artiști, printre care STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo Rida, The Chainsmokers, Kygo, James Hype, Solomun, Carl Cox, Sara Landry, Holy Priest și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Despre Sadhguru

Sadhguru este yoghin, vizionar, autor de bestseller New York Times și fondator al Isha Foundation, organizație nonprofit susținută de voluntari, dedicată stării de bine, dezvoltării potențialului uman și protejării mediului. În ultimii peste 30 de ani, programele sale de yoga și meditație au ajuns la zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Este inițiatorul mișcărilor globale Save Soil și Conscious Planet, iar activitatea sa este recunoscută de organizații internaționale precum ONU, IUCN, FAO, WFP și UNEP. În 2017 a primit Padma Vibhushan, una dintre cele mai înalte distincții civile acordate de statul indian.

Despre Conscious Music Circle

Conscious Music Circle (CMC) este o inițiativă a Conscious Planet, născută din colaborarea dintre artiști și profesioniști din industria muzicală ale căror vieți au fost profund influențate de practicile și învățăturile lui Sadhguru. Misiunea organizației este de a contribui la creșterea nivelului de conștientizare prin muzică, oferind artiștilor, profesioniștilor din industrie și comunităților acces la instrumente de yoga și meditație dezvoltate de Sadhguru și promovând starea de bine în industria muzicală.

Despre Conscious Planet

Conscious Planet este o mișcare globală fondată de Sadhguru, care își propune să contribuie la dezvoltarea conștiinței umane și să inspire acțiuni responsabile pentru bunăstarea oamenilor și a planetei. Organizația dezvoltă proiecte de amploare în domeniul protecției mediului, educației rurale, sănătății și revitalizării comunităților.

Despre UNTOLD Universe

UNTOLD Universe este unul dintre cei mai importanți creatori și producători de evenimente și experiențe de entertainment la nivel internațional. Cu festivalul UNTOLD în portofoliu, clasat constant în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, grupul continuă să redefinească experiența festivalurilor prin producții spectaculoase, lineup-uri internaționale și proiecte cu impact global.

Sursa foto: Untold Universe

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