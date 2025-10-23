„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 23.10.2025, 12:29,  de  Advertorial
„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului

 O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură

În fiecare an, zeci de femei din România își pierd viaţa în urma violenței domestice. Ele nu reprezintă simple statistici.  Sunt fiice, mame, surori, prietene – femei care au fost reduse la tăcere de un act criminal, dar și de un sistem care nu le-a protejat la timp. Pentru fiecare dintre victimele femicidului acum este prea târziu, dar există încă zeci, sute de potenţiale victime în întreaga ţară. 

Campania Ştirilor Kanal D „Să nu ucizi.' vine să rupă această tăcere și să ceară o lege mult mai fermă pentru descurajarea acestor crime, măsuri concrete împotriva unui flagel care seceră o viaţă în fiecare săptămână. 

Bilanțul este unul înfiorător. În România, 5 femei sunt ucise, în medie, în fiecare lună, 165 sunt bătute zilnic de partener. Una din 4 femei din țara noastră a cunoscut abuzul cel puțin o dată în viață.  (sursa: raport comisie parlamentară România fără violenţă domestică'). În spatele fiecărui caz se află o istorie de teamă, tăcere și lipsă de reacție din partea celor din jur, dar şi a autorităţilor.  Femicidul este crimă sistematică si expresia extremă a unei violenţe cu repetiţie împotriva femeilor, o tragedie care afectează victima, familia victimei, dar şi comunitatăţi, acaparând întreaga societate. Tocmai de aceea această realitate îngrijorătoare, care se amplifică de la o saptămână la alta, trebuie tratată ca o urgenţă naţională.

Mihai Ghiţă, managerul Stirilor Kanal D şi prezentatorul emisiunii Asta-i Romania!',

Crima este ultimul act al unui lanț de abuzuri, agresiuni, de suferinţe. Fiecare viață pierdută este și un eșec al nostru, ca societate. Fiecare dintre noi trebuie să semnaleze abuzul, să nu închidă ochii și să ceară instituțiilor abilitate să ia atitudine. Ne dorim schimbarea legii, justiție reală pentru victime, ne dorim prevenție și o societate în care să nu dicteze frica. Cerem cu voce tare acţiune, responsabilitate, empatie. Prevenirea femicidului nu este opțională, este o datorie morală și socială', a spus Mihai Ghiţă, managerul Stirilor Kanal D şi prezentatorul emisiunii Asta-i Romania!', de la Kanal D.

Începând din 28 octombrie, în fiecare marţi, în cadrul Stirilor Kanal D din Prime Time,  vor fi difuzate reportaje despre cazuri care au zguduit intreaga ţara, vom afla parcursul unor tragedii care ar fi putut fi prevenite, vom afla detalii cutremuratoare chiar de la supravieţuitoare, de la apropiaţi ai victimelor, vom sta de vorba cu autorităţile, cu cei care ar putea sa vina cu solutii concrete pentru a opri această spirală a violenţei. 

Doar prin solidaritate, intervenție timpurie și politici eficiente putem construi o societate în care femeile să trăiască în siguranță, nu în frică. Ne dorim să aducem în atenţie suferința ascunsă, să dăm voce victimelor violentei domestice și să cerem, cu voce tare, schimbarea legii, acțiune și responsabilitate din partea comunității și a autorităților.  

Claudia Costandiş, reporter al Stirilor Kanal D

Claudia Costandiş, reporter al Stirilor Kanal D, a realizat întreaga serie de reportaje din cadrul campaniei.  Demersul Ştirilor Kanal D va fi susţinut de vedetele Kanal D, Kanal D2 si Radio Impuls, în toate emisiunile celor două staţii TV şi ale radioului,  precum şi pe proprietăţile Digital din portofoliul Dogan Media.

Fiţi alături de Stirile Kanal D, în campania Sa nu ucizi.', îndreptată impotriva femicidului şi a violenţei domestice!  Când nu este prea tarziu, să acţionăm şi să spunem cu voce tare: Sa nu ucizi' .

 În caz de urgență, numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice 0800.500.333 este pus la dispoziţie tuturor celor care au nevoie de ajutor sau care vor să semnaleze un caz de violenţă domestică.

Sursa foto: Kanal D

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Advertorial
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori
Advertorial
Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
Advertorial
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
10 ani de 5 to go cu povești ilustrate
Advertorial
10 ani de 5 to go cu povești ilustrate
Proiectul care schimbă standardele de îngrijire pentru animalele de companie în România
Advertorial
Proiectul care schimbă standardele de îngrijire pentru animalele de companie în România
„DANSUL PAȘILOR DE CATIFEA” - spectacol în premieră absolută pentru publicul cu nevoi speciale pe 16 noiembrie la Opera Naţională Bucureşti
Advertorial
„DANSUL PAȘILOR DE CATIFEA” - spectacol în premieră absolută pentru publicul cu nevoi speciale pe 16 noiembrie la Opera Naţională Bucureşti
Libertatea
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Mai multe din advertorial
Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 – lista scurtă
Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 – lista scurtă
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi produsele potrivite pentru tipul tău de păr
Cum alegi produsele potrivite pentru tipul tău de păr
Advertorial

Alegerea produselor de îngrijire pentru păr nu e chiar atât de simplă pe cât pare la prima vedere.

+ Mai multe
Cum să îți menții articulațiile sănătoase prin antrenamente corect dozate
Cum să îți menții articulațiile sănătoase prin antrenamente corect dozate
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC