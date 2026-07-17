S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 vizitatorii.

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  . Actualizat 17.07.2026, 16:26,  de  Advertorial
S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 vizitatorii.

NIBIRU și-a deschis oficial porțile cu 50.000 de vizitatori în prima zi, inaugurând cel mai mare proiect privat de entertainment de pe litoral.

Deschiderea a fost celebrată printr-un program de concerte și spectacole, discursul co-fondatorului și CEO-ului Andrei Șelaru (Selly), și un show aviatic, dând startul oficial unei veri construite în jurul experiențelor live.

În centrul stațiunii se află promenada principală, un spațiu gândit ca locul în care publicul poate petrece întreaga seară: concerte live, spectacole, activări și momente artistice se succed într-un ritm continuu, iar accesul este gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei. Promenada funcționează zilnic între 18:00 și 03:00 și leagă toate zonele importante din NIBIRU într-un traseu de entertainment.

Începând de astăzi, GALAXIA, primul festival din programul NIBIRU, deschide sezonul de evenimente și aduce pe litoral până pe 19 iulie, un line-up cu artiști internaționali și locali. Printre numele anunțate se numără Ozuna, INNA, HUGEL, Nicky Jam, Clean Bandit, DJ Snake, Farruko, Lazy Ed și Killa Fonic, într-un format care setează tonul pentru restul verii la NIBIRU. 

NIBIRU este prima stațiune de entertainment de pe litoralul românesc, gândită ca un univers complet de festivaluri, concerte, experiențe gastronomice și zone de recreere, deschisă zi și noapte pe tot parcursul verii. Stațiunea este gândită pentru toate generațille, oferind o soluție la întrebarea Ce facem seara la mare? .

Oferta gastronomică este construită pentru publicuri diferite, de la branduri românești cunoscute până la restaurante și concepte gourmet. Stațiunea reunește peste 30 de magazine și restaurante, iar în interiorul ei se află zone precum NIBIRU Beer Garden, The Fool Comedy Club, Hype Arena, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, dar și o zonă de  fitness, skate park, paddle și multe alte experiențe, astfel încât publicul să poată să se bucure de litoralul românesc pe toată durata verii.

Atmosfera primei zile a fost una incendiară, oamenii venind în număr mare de la prima oră a deschiderii pentru a experimenta tot ce are de oferit stațiunea. Experiența a fost completată de artiștii care au trecut prin mulțime, dansând cu publicul și făcând poze cu oamenii, printre care INNA și Alex Velea, într-un moment unic pe litoral. Programul a fost construit astfel încât lansarea să funcționeze ca o mostră a ceea ce urmează în tot sezonul NIBIRU, de la festivaluri la show-uri și experiențe tematice.

Sursă foto: Nibiru

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