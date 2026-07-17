Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

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Lose Control' sau Ride'? Vineri este bătălia hiturilor pe scena principală a Electric Castle, cu Mr. Know It All, aka Teddy Swims, și Cea Mai Bună Trupă Rock/Alternative (AMA 2026), twenty one pilots, în prim-plan.

Cea de-a doua zi a Electric Castle 2026 aduce încărcătură maximă în festival, la propriu și la figurat. Peste 22 de tone de echipamente sunt necesare doar pentru cele 2 show-uri principale ale zilei, primul concert în România al artistului american Teddy Swims și revenirea la castel a trupei twenty one pilots. Artiștii vin cu show-uri foarte complexe și promisiunea că nu-și vor dezamagi fanii, așteptați în număr record pe domeniul Banffy, din Bonțida.

Va fi o seară cu alegeri dificil de făcut și pentru cei în căutarea celui mai bun show electro. Distanța între set-ul tech house al lui Mochakk, senzația braziliană a momentului, și accentele puternice de bass de la Subtronics, se va măsura în mii de pași de dans.

Comunitatea EC a trecut deja, cu succes, testul primelor experiențe inedite în festival. Lecțiile de inițiere în skateboard au fost rapid rezervate, la fel și locurile pentru un Cocktail in the Sky', spațiul ce-ți permite o pauză de relaxare la 50 m înalțime. Wellbeing Forest este noul spațiu creat în festival pentru această ediție, pentru alinierea energiilor și reconectare interioară. Toate acestea, dar și alte peste 60 de activități, au completat programul pentru cei 42.000 de participanți din prima zi a festivalului.

Cu un camping sold out, organizatorii EC recomandă tuturor celor care vor să se bucure de show-urile din următoarele trei zile să opteze pentru cursele de tren și autobuz înspre Bonțida, disponibile în număr generos, pentru a evita un trafic ce se anunță foarte aglomerat.

Toate informațiile utile pentru o experiență sigură și plină de zâmbete în festival sunt disponibile pe www.electriccastle.ro și în aplicația EC.

Sursa foto: Elelctric Castle

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