RECEPTURA – Un gest de responsabilitate

RECEPTURA - Un gest de responsabilitate

Într-o lume în care medicina pare tot mai standardizată, există încă un concept uman, unde tratamentul nu este standard, ci este creat pentru un singur om. Acolo unde fiecare gram sau milligram contează și fiecare alegere poate schimba o viață, inovația nu înseamnă neapărat tehnologii reci, ci responsabilitate, experiență și o grijă autentică pentru pacientul din față.

Din acest spațiu al medicinei personalizate s-a născut viziunea farmacistului Cosmina Bengescu, fondatorul Crisia Farm, o viziune construită pe convingerea că prepararea magistrală este o necesitate vitală. Pentru farmacist, laboratorul de receptură este locul unde fiecare rețetă prescrisă devine un act de responsabilitate față de viața unui om.

Farmaciile cu receptură reprezintă o componentă critică a medicinei moderne, iar realitatea este că zeci de mii de pacienți vulnerabili depind anual de preparate magistrale: copii cu afecțiuni cardiace care au nevoie de doze adaptate cu precizie milimetrică, pacienți cu boli rare, pentru care unele tratamentele industriale nu sunt adecvate, pacienți oncologici, vârstnici cu disfagie sau persoane alergice pentru care anumiți excipienți pot deveni periculoși.

În domenii precum pediatria, cardiologia și alergologia sunt situații unde preparatele magistrale nu sunt opționale, ci obligatorii pentru supraviețuire. Iar inovația, așa cum este înțeleasă la Crisia Farm, nu reprizină abandonarea tradiției, ci mai degrabă îmbinarea ei cu tehnologii moderne, cu rigurozitate, control și o adaptare continuă la nevoile reale ale pacienților.

Receptura reprezintă și un serviciu strategic de sănătate publică. În contexte de criză precum pandemii, calamități naturale, conflicte sau închiderea granițelor accesul la medicamente industriale poate deveni limitat sau imposibil. Laboratorul farmaceutic rămâne însă un punct de stabilitate, capabil să ofere soluții rapide, locale și sigure pentru pacienți. A proteja și a susține prepararea magistrală înseamnă a proteja o profesie şi un principiu: acela că fiecare pacient contează. Iar prin munca și viziunea farmacistului Cosmina Bengescu, Crisia Farm rămâne un exemplu viu de inovație construită cu grijă, etică și respect pentru viață.

Sursa foto:  https://www.instagram.com/farmacist.cosminabengescu/

Fashion Notes - Ianuarie 2026
Fashion Notes - Ianuarie 2026
Advertorial

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

ELLE - Extra Ianuarie 2026
ELLE - Extra Ianuarie 2026
Advertorial

O multitudine de colecții cu piese perfecte pentru bagajul tău de vacanță: iată noutățile care ne-au atras atenția la închiderea ediției.

Care sunt cele mai recomandate suplimente pentru păr în 2025 - 7 opțiuni dintre care să îți alegi ajutorul pentru un păr sănătos
Care sunt cele mai recomandate suplimente pentru păr în 2025 - 7 opțiuni dintre care să îți alegi ajutorul pentru un păr sănătos
Advertorial

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

