realme își anunță viziunea de sustenabilitate la MWC 2022, promiţând reducerea cu 50% a emisiilor de carbon în 5 ani

Pe lângă furnizarea de produse și servicii premium, am căutat să ne asumăm și responsabilități sociale' a declarat Madhav Sheth, VP of realme and President of realme International Business Group. Deși suntem pe piață de 3 ani, ne îndreptăm ușor și constant spre a deveni un producător ecologic, durabil, urmărind să avem un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de carbon și făcând sustenabilitatea mai accesibilă clienților. Am explorat diferite metode pentru a oferi soluții mai curate și mai durabile.'

50% mai puțin CO2 în 5 ani

realme se va strădui să reducă emisiile de carbon din procesul de fabricație al telefoanelor realme GT cu 50% in 5 ani. De asemenea, amprenta de carbon pe întregul ciclu de viață al acestora trebuie să fie mult redusă, prin procese care țin de selecția materialelor, proiectare, ambalare, utilizare și, în final, reciclare.

Luând ca exemplu seria GT 2, realme a căutat modalități de a crea un smartphone cu adevărat prietenos cu mediul. GT 2 Pro este primul smartphone care folosește biopolimer pentru întregul panou din spate, reducând emisiile de carbon din fabricarea sa cu 35.5%. În comparație cu materialele bazate strict pe petrol, acest biopolimer generează cu 2kg mai puține emisii de carbon pentru fiecare kilogram de material produs. GT 2 Pro a primit, de asemenea, certificarea de sustenabilitate TCO 9.0, care reprezintă un proces de producție responsabil din punct de vedere social pentru realme și toți furnizorii săi, cu peste 40 de indicatori de performanță de sustenabilitate verificați. Procentul de plastic folosit în ambalajul telefonului a fost redus de la 21.7% la 0.3%

Double Zero'

realme va depune, de asemenea, eforturi cuprinzătoare pentru a atinge obiectvul Double Zero', reprezentând realizarea de zero emisii de carbon în operațiunile corporative și zero deșeuri trimise la gropile de gunoi până în 2025.

realme va reduce emisiile de carbon și deșeurile generate de operațiunile companiei, iar pe de altă parte va crește seminificativ proporția de utilizare a energiei regenerabile și va optimiza întregul proces de gestionare a deșeurilor pentru a îmbunătăți rata de reciclare a resurselor. Prin urmare, implementarea inițiativei Double Zero' va fi o mișcare critică în viziunea de sustenabilitate a companiei. Emisiile mai scăzute de carbon vor servi scopului comun al cetățenilor din întreaga lume și vor încetini tendința de încălzire. Mai puține deșeuri la groapa de gunoi vor contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor naturale. Toate acestea vor ajuta realme să dezvolte un model de business mai sanatos și mai durabil.

realme X Treedom Collaboration

Pentru a le inspira utilizatorilor încredere, realme a făcut echipă cu Treedom pentru a lansa o inițiativă de plantare de copaci. realme va ajuta fiecare client care cumpără un telefon GT 2 sau GT 2 Pro de pe site-ul oficial al companiei, să planteze și să crească un copac în numele lui. Va dura mai puțin de 24 de luni pentru a compensa cantitatea de CO2 produsă de fabricarea unui smartphone.

