Primul DRAFT – eveniment cu intrare liberă: 2, 3, 4, 5 martie 2023, ora 18:30, la Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București

Lansat în mai 2022, în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava', Atelierul de Scriere Dramatică, coordonat de dramaturgul și scenaristul Mimi Brănescu se va încheia cu o serie de spectacole – lectură, sub titlul Primul DRAFT.

Vor fi prezentate 9 piese de teatru rezultate în urma atelierului. Cei care semnează aceste texte sunt:

Adelina Toma, Adriana Bordeanu, Ana Crețu, Carla-Maria Teaha, Cosmin Teodor Pană, Oana Jindiceanu, Ștefan Iancu, Tomi Cristin, Vlad Moszojanu.

✍️ „Avem nouă texte noi. Nouă texte care abia așteaptă să fie împărtășite. Experiențe personale – universul cunoscut, asta a fost tema. Nu ne-am aruncat mai departe. Toate textele sunt ca un examen de sfârșitul anului întâi. De ce am vrut să comunic experiența asta? Pentru că eu cred despre toți și despre fiecare în parte, că sunt buni. Și toți ar putea / trebui să scrie în continuare. Mai ales că e atâta nevoie.” (Mimi Brănescu)

Spectacolele – lectură vor avea loc în zilele de 2, 3, 4 și 5 martie 2023, ora 18:30, la Sala Media a TNB.

Intrarea este liberă!

📍 Joi, 2 martie:

E VINA TA de Tomi Cristin

Dinu – Silviu Mircescu

Anton – Ștefan Iancu

Dl. Lucian – Tomi Cristin

Preotul – Vlad Moszojanu

Iris – Ana Crețu

Iasmine – Oana Jindiceanu

Vera – Adelina Toma

FETIȚA DIN DEBARA de Oana Jindiceanu

Monodramă – Oana Jindiceanu

VIN ȘI EU de Adriana Bordeanu

Mama – Oana Jindiceanu

Tata – Dan Murzea

Elena – Adriana Bordeanu

Claudiu – Răzvan Teodorescu

Silvia – Adelina Toma

Medicul – Oana Jindiceanu

📍 Vineri, 3 martie:

NO WORRIES, CĂTĂLINICIKA de Adelina Toma

Cătălina – Adelina Toma

Mama – Adriana Bordeanu

Avocatul – Cosmin Teodor Pană

Patricia – Ana Crețu

Didascalii – Oana Jindiceanu

Selim – Ștefan Iancu

PARALELIPIPED de Cosmin Teodor Pană

Mama: Adelina Toma

Tata: Cosmin Teodor Pană

Teo: Stefan Iancu

Silvia: Ana Cretu

Matusa: Oana Jindiceanu

Bunica: Carla Teaha

📍 Sâmbătă, 4 martie:

Om, NeOm. de Carla-Maria Teaha

Carina – Ana Crețu

Vera – Carla Teaha

Cristi – Ștefan Iancu

Andreea – Adelina Toma

Bogdan – Vlad Moszojanu

Naratoare – Oana Jindiceanu

OF, DRAGUL MEU, TUSUSU de Vlad Moszojanu

Ioana – Carla Teaha

Silvia – Ana Cretu

Alex (Tususu) – Stefan Iancu

Toma – Dragos Stoica

Tiberiu – Mihai Bercaru

Narator – Bojin Tudor

📍 Duminică, 5 martie:

NUMAI PENTRU TOTDEAUNA de Ana Crețu

Master G. – Cosmin Teodor Pană

Doina – Ilinca Neacșu

Ciprian – Adrian Ban

Raluca – Oana Jindiceanu

Matei – Ștefan Iancu

Sânziana – Carla Teaha

DE VORBĂ CU TATA de Ștefan Iancu

Naratorul / fiul – Ștefan Iancu

Tatăl – Cosmin Teodor Pană

