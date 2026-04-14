Prepararea magistrală, între tradiție și medicina viitorului: perspectiva farmacistului de receptură

Într-un peisaj farmaceutic tot mai marcat de discontinuități în aprovizionarea cu medicamente și de o diversificare accelerată a nevoilor terapeutice, soluțiile personalizate revin în centrul atenției. Prepararea magistrală, una dintre cele mai vechi practici ale profesiei, își reafirmă relevanța într-o epocă dominată de standardizare, devenind un instrument esențial pentru adaptarea tratamentelor la realitatea unică a fiecărui pacient.

Pentru Cosmina Bengescu, farmacist cu experiență în activitatea de receptură, această revenire este privită ca o necesitate dictată de contextul actual al tendintelor medicale. În laboratorul farmaciei, acolo unde știința se îmbină cu precizia și responsabilitatea, fiecare preparat este rezultatul unei analize atente și al unei înțelegeri profunde privind nevoile individuale ale pacientului.

„Prepararea magistrală înseamnă mai mult decât realizarea unui medicament în receptura farmaciei. Înseamnă adaptare, atenție și asumare din partea farmacistului. Este modul prin care putem răspunde acolo unde produsele standard nu mai sunt suficiente', explică farmacistul.

Deși rădăcinile acestei practici sunt strâns legate de începuturile profesiei, evoluția industriei farmaceutice a dus, pentru o perioadă, la diminuarea rolului său. Astăzi însă, în fața limitărilor medicamentelor industriale și a lipsei unor produse esențiale, prepararea magistrală revine ca fiind o soluție viabilă și eficientă.

Din perspectiva farmacistului Cosmina Bengescu, unul dintre cele mai importante avantaje ale acestei practici este flexibilitatea. Posibilitatea de a ajusta dozele, de a alege forma farmaceutică optimă sau de a elimina excipienți, care pot genera reacții adverse, transformă tratamentul într-un act cu adevărat personalizat.

„Există pacienți pentru care nu găsești pe piață forma potrivită sau concentrația necesară. În aceste situații, receptura farmaciei devine locul unde se construiește, practic, soluția terapeutică la indicatia medicului specialist', subliniază aceasta.

Dincolo de componenta tehnică, prepararea magistrală readuce în prim-plan relația directă dintre farmacist și pacient, o dimensiune esențială, adesea estompată în contextul medicinei moderne. Fiecare rețetă devine un dialog, iar fiecare preparat reflectă o colaborare strânsă între medic, farmacist și pacient.

În viziunea farmacistului Cosmina Bengescu, această apropiere redefinește rolul farmacistului: „Noi nu suntem doar furnizori de medicamente, ci parte activă din procesul terapeutic. Înțelegem pacientul, îi ascultăm nevoile și contribuim concret la eficiența tratamentului.'

Totodată, prepararea magistrală se aliniază perfect cu direcțiile medicinei personalizate, una dintre cele mai importante tendințe ale secolului XXI. Adaptarea tratamentelor la particularitățile biologice și clinice ale fiecărui individ devine un standard în evoluție.

Pentru doamna farmacist Bengescu, prepararea magistrală este, în esență, expresia autentică a profesiei: „Este locul unde tradiția întâlnește inovația, iar fiecare preparat devine o responsabilitate personală.'

Într-un sistem medical aflat într-o continuă transformare, această practică demonstrează că soluțiile viitorului pot avea rădăcini solide în trecut. Iar farmacistul, prin expertiză și dedicare, rămâne un actor esențial în construirea unor terapii adaptate, eficiente și, mai ales, profund umane.

