PPC loves fashion!

Când energia este pură și curată, atunci și zilele noastre devin mai plăcute. ELLE a avut plăcerea să se alăture inițiativei PPC de a celebra energia sustenabilă și de a-ți aminti zilnic de importanța alegerilor conștiente pentru un viitor mai bun.

Într-o inițiativă menită să demonstreze impactul energiei regenerabile în viețile noastre, PPC îți propune, în colaborare cu designerul Pif Stephano și Remesh, un accesoriu-simbol realizat din materiale publicitare reutilizate.

Am participat îndeaproape la acest proiect, realizând ședința foto și fiind prezentă și la conferința PPC despre sustenabilitate în modă și nu numai, și abia atunci am conștientizat câte lucruri mici și aparent neînsemnate putem face noi, individual, pentru a trăi mai sustenabil. Trebuie doar să fim atenți la anumite acțiuni pe care le întreprindem zi de zi din instinct, fără să le trecem cel mai adesea și prin filtrul minții noastre.

Dar cu siguranță putem căpăta deprinderi noi, fie că este vorba despre alegeri mai sustenabile atunci când vine vorba despre hainele pe care le purtăm, fie în alte privințe.

În această idee, PPC te invită să porți în această toamnă un accesoriu cu mesaj, gândit în colaborare cu tânărul designer vestimentar Pif Stephano (Ionuț Piscureanu), pentru care moda reprezintă un statement social și ale cărui creații sunt inspirate din societatea contemporană.

Broșa-manifest imaginată de el este inspirată de forma unei mori de vânt, văzută ca un simbol al energiei eoliene. Obiectul pe care îl găsești în fiecare număr ELLE de octombrie a fost realizat din panourile publicitare ale brand-ului PPC, reinterpretate și transformate inspirat de către echipa Remesh a Asociației Ateliere fără Frontiere, cunoscută pentru modul creativ în care reinventează materiale publicitare recuperate. Confecționat manual de persoane provenite din medii vulnerabile, în special femei cărora Remesh le oferă de aproape 15 ani o șansă reală la incluziune și la independență financiară, accesoriul poartă amprenta solidarității și a atenției față de comunitate, iar fiecare item este unic și ușor de adaptat ținutelor acestei toamne.

Pin-ul acesta îți poate servi, deci, drept reminder să faci alegeri mai conștiente zilnic, și să iei în considerare consecințele pe termen lung ale acestor alegeri pentru viitorul nostru, al tuturor.

Pune-ți, deci, și tu creativitatea la încercare și schimbă-ți ținuta dintr-una banală într-una ultra-stylish, purtând broșele-manifest de la PPC pe care le găsești în ediția ELLE octombrie. Poartă una sau mai multe broșe, în funcție de stilul tău, și cu siguranță vei fi un exemplu de urmat între prietenii tăi prin creativitate, dar și prin inițiativa conștientă de a aborda sustenabilitatea. Ca să nu mai spun că vei stârni o mulțime de conversații interesante!

