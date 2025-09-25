Povestea ta. Talismanul tău

Fiecare talisman spune o poveste, iar fără povești, emoțiile noastre își pierd intensitatea. Spune-ți și tu povestea și las-o să fie purtată de un talisman din colectia Pandora Talisman. Lasă-te inspirată de această nouă colecție.

Model: Ivany / One Models Agency.

Machiaj: Mihaela Cherciu.

Coafură: Alex Ifimov.

Asistentă styling: Irina Bucur.

Asistent foto: Adrian Oancea.

Studio foto: Q Studio.

